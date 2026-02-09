Proiectul Fast Danube 2, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura fluvială din Europa de Est, avansează către etapa de implementare. Două companii au depus oferte în cadrul licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor, semnalând un interes solid din partea pieței pentru modernizarea sectorului româno-bulgar al Dunării.

Cu o valoare estimată de aproximativ 170 milioane de euro, proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de navigație pe un tronson de 470 de kilometri, consolidând rolul Dunării ca rută logistică strategică în rețeaua de transport europeană.

„Fast Danube 2 – interes real din piaţă. Astăzi au fost depuse două oferte în cadrul licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia proiectului Fast Danube 2, investiţia strategică ce va revitaliza sectorul româno-bulgar al Dunării, pe 470 km. Este un semnal clar că piaţa răspunde acestui proiect major, cu o valoare estimată de aproximativ 170 milioane euro”, a scris ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, pe pagina sa de Facebook.

Unul dintre obiectivele majore ale proiectului Fast Danube 2 este extinderea perioadei de navigație anuală, de la 280 la 340 de zile. Această îmbunătățire va reduce riscurile asociate nivelurilor scăzute ale apei și va crește predictibilitatea transportului fluvial de mărfuri.

Potrivit estimărilor oficiale, implementarea proiectului va genera o creștere de aproximativ 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre, contribuind la dezvoltarea comerțului regional, la reducerea costurilor logistice și la promovarea transportului sustenabil.

Din punct de vedere tehnic, Fast Danube 2 presupune o serie de intervenții majore asupra infrastructurii navigabile. Proiectul include dragarea a 110 kilometri de șenal navigabil, realizarea a 9 epiuri și 4 chevroane, precum și lucrări de stabilizare a malurilor pe o lungime de 5,45 kilometri.

De asemenea, este prevăzută amenajarea unei insule artificiale, element cheie pentru optimizarea curgerii apei și îmbunătățirea condițiilor de navigație în zonele critice ale fluviului.

Autoritățile urmează să analizeze ofertele depuse în cadrul licitației, iar semnarea contractului este estimată cel târziu pentru luna iulie 2026. Fast Danube 2 face parte dintr-o strategie amplă de investiții în infrastructura de transport, menită să valorifice potențialul economic al Dunării și să consolideze legăturile comerciale dintre România și Bulgaria.

„Urmează etapa de evaluare a ofertelor, iar semnarea contractului este prevăzută cel târziu în iulie 2026. Continuăm să investim în infrastructura de transport şi în valorificarea potenţialului Dunării ca axă logistică europeană”, a mai scris ministrul.

Proiectul Fast Danube 2 beneficiază de finanțare europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). În iulie 2024, Comisia Europeană a selectat acest proiect printre cele câștigătoare la nivel european, recunoscând importanța sa strategică pentru transportul fluvial și conectivitatea regională.

Inițiativa a fost depusă de Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați și este implementată în cooperare cu autoritățile bulgare, consolidând parteneriatul transfrontalier dintre cele două state.

Prin Fast Danube 2, România își propune să transforme Dunărea într-un coridor de transport modern, sigur și eficient, capabil să susțină dezvoltarea economică regională și să reducă presiunea asupra transportului rutier.