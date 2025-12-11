Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a fost finalizată etapa contractuală pentru elaborarea studiului de fezabilitate al drumului de mare viteză București–Giurgiu. Documentul a fost atribuit unei asocieri de companii de inginerie din România și Turcia, iar valoarea contractului se ridică la 33 de milioane de lei, fără TVA.

Potrivit ministrului, încheierea procedurii reprezintă un progres important pentru primul proiect rutier de mare viteză cu rol direct în conectarea României cu Bulgaria.

În mesajul transmis public, el a subliniat:

„Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria: Compania Naţională de Investiţii a semnat, astăzi, contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. Semnat cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia, contractul are o valoare de 33 de milioane lei (fără TVA) şi o durată totală de 18 luni.”

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene nerambursabile, completate de bugetul de stat.

Pe parcursul celor 18 luni de analiză, proiectantul va avea sarcina de a evalua:

-tipul optim de infrastructură (autostradă sau drum expres);

-variantele de traseu posibile;

-structura viitoarelor lucrări;

-conexiunile cu alte proiecte majore, în special cu viitorul pod peste Dunăre de la Giurgiu–Ruse.

Aceste elemente vor sta la baza deciziei finale privind configurația drumului și vor fundamenta etapele următoare de proiectare tehnică și execuție.

Ministrul Ciprian Șerban accentuează rolul regional al investiției, care nu urmărește doar descongestionarea traficului, ci și consolidarea legăturilor economice și logistice dintre cele două state vecine.

„Studiul de fezabilitate va sta la baza unei documentaţii solide care va permite etapa viitoare de proiectare şi execuţie. Proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria devine unul strategic şi va contribui la un transport rutier modern şi conectivitatea între cele două ţări”, a precizat ministrul.

Realizarea acestei rute va asigura:

-o conexiune rapidă între Capitală și principala poartă rutieră către Bulgaria;

-o alternativă modernă la DN5, unul dintre cele mai tranzitate drumuri naționale;

-integrarea cu viitoarele proiecte transfrontaliere, inclusiv rețeaua TEN-T.