Aleksandar Vucic a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că Serbia și România sunt legate de o prietenie veche de secole, construită pe apropiere și cooperare în multiple domenii.

Potrivit liderului de la Belgrad, acest fundament solid oferă premisele pentru întărirea dialogului politic și pentru obținerea unor progrese vizibile în relațiile economice, care se află într-o evoluție dinamică.

Președintele sârb a arătat că există încă mult spațiu pentru extinderea colaborării bilaterale, atât la nivel instituțional, cât și în zonele de interes comun care pot genera beneficii directe pentru cetățenii ambelor țări.

În cadrul discuției, Vucic a subliniat că Belgradul și Bucureștiul acordă o atenție specială proiectelor energetice majore, apreciate ca fiind esențiale pentru securitatea și stabilitatea celor două state. Aceste proiecte sunt văzute ca instrumente strategice care pot contribui la consolidarea independenței energetice și la întărirea cooperării regionale.

Un proiect menționat explicit este autostrada Belgrad–Timișoara. Potrivit explicațiilor oferite de președintele sârb, această infrastructură rutieră ar urma să conecteze cele două orașe printr-o călătorie de aproximativ o oră. Ruta este un element cheie pentru întărirea legăturilor bilaterale și pentru facilitarea mobilității cetățenilor de ambele părți ale frontierei.

„Acordăm o atenție specială proiectelor energetice majore care contribuie la securitatea și stabilitatea ambelor state. Unul dintre proiectele cu cea mai mare semnificație este autostrada Belgrad-Timișoara, cu care vom conecta cele două orașe prin călătorii de numai o oră, iar ruta va întări și mai mult legăturile noastre și le va face viața mai ușoară cetățenilor de cele două părți ale frontierei”, a scris Vucic.

Vucic a reafirmat că integrarea europeană continuă să fie un obiectiv strategic major pentru Serbia. În acest context, autoritățile de la Belgrad și-au stabilit ca termen-limită sfârșitul anului 2026 pentru finalizarea tuturor reformelor necesare în procesul de aderare.

Președintele sârb a arătat că România sprijină acest parcurs și și-a exprimat aprecierea pentru disponibilitatea Bucureștiului de a împărtăși din experiența acumulată în procesul de integrare europeană. Acest sprijin este prezentat ca fiind important în accelerarea reformelor cerute de Uniunea Europeană.

„De aceea, noi am stabilit sfârșitul lui 2026 ca termen limită pentru îndeplinirea tuturor reformelor necesare, și suntem recunoscători României pentru sprijinul față de acest proces și pentru disponibilitatea de a-și împărtăși experiența”, a notat președintele sârb.

Aleksandar Vucic a mulțumit României pentru sprijinul consecvent acordat Serbiei în ceea ce privește suveranitatea și integritatea sa teritorială. De asemenea, el a remarcat poziția constantă a României de nerecunoaștere a independenței Kosovo.

Potrivit liderului sârb, această poziție reprezintă nu doar respectarea dreptului internațional, ci și o dovadă a unei prietenii sincere între cele două popoare.

„Acest sprijin nu este doar respect față de dreptul internațional, ci și dovada prieteniei sincere dintre popoarele noastre”, a remarcat Vucic.

La finalul mesajului său, Vucic s-a declarat foarte mulțumit de confirmarea participării României la EXPO 2027. Evenimentul este considerat de autoritățile sârbe un proiect important pentru dezvoltarea Serbiei și a întregii regiuni, cu potențial economic și de imagine pe termen lung.