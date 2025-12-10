Deputatul PNL Sebastian Burduja anunță lansarea unei petiții publice dedicate finalizării hidrocentralelor aflate în lucru, proiecte pentru care afirmă că a depus eforturi semnificative în perioada în care a condus Ministerul Energiei.

El susține că aceste investiții ar trebui duse la capăt, iar singura soluție eficientă ar fi declararea lor drept obiective de securitate națională.

Burduja a transmis că, în opinia sa, această clasificare ar reprezenta unica modalitate prevăzută de Tratatul Uniunii Europene care permite derogări de la procedurile de mediu, de la cele de expropriere sau de achiziții.

În lipsa unei astfel de decizii, a atras el atenția, discuțiile politice sau declarațiile de la tribuna Parlamentului nu ar putea produce rezultate concrete.

„Hidrocentralele aflate în lucru, pentru care m-am luptat ca ministru al energiei, merită să fie finalizate şi punctul meu de vedere este că singura cale prin care putem să facem asta, dincolo de declaraţii pompoase de la tribuna Parlamentului sau în faţa camerelor de luat vederi, este să le declarăm obiective de securitate naţională. Este singura portiţă permisă de Tratatul Uniunii Europene, prin care sunt permise derogări de la procedurile de mediu, de la procedurile de expropriere, de la procedurile de achiziţii”, a declarat Sebastian Burduja miercuri, 10 decembrie.

Deputatul a anunțat că va lansa petiția în cursul zilei și a făcut un apel către cetățeni să sprijine aceste proiecte energetice.

Sebastian Burduja a subliniat că este vorba despre investiții de peste 2 miliarde de euro realizate deja din fonduri publice și despre o capacitate de aproximativ 700 MW, reprezentată de grupuri flexibile, utile în acoperirea vârfurilor de consum și în reducerea dependenței României de importurile scumpe de energie.

Deputatul PNL a afirmat că dorește să vadă dacă o majoritate a românilor susține consolidarea securității energetice, iar despre cei care se opun finalizării proiectelor a spus că fie ar servi, conștient sau nu, interesele celor care doresc ca România să rămână dependentă energetic, fie nu înțeleg mizele reale ale acestor investiții. Sebastian Burduja i-a numit pe aceștia „idioți utili”.