Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a oferit vineri seara, în cadrul emisiunii „Exces de putere” de la Antena 3 CNN, detalii despre eșecul tranzacției prin care grupul maghiar MVM intenționa să achiziționeze E.ON România. Burduja a subliniat că niciodată autoritățile ungare nu au exercitat presiuni asupra României pentru aprobarea tranzacției și că nemulțumirile apărute au fost mai degrabă de natură internă.

La începutul anului, fostul ministru avertizase că tranzacția ar trebui analizată atent din perspectiva securității naționale.

„Este finalul acestei epopei, care durează de aproape un an de zile. Îmi amintesc că, în decembrie, anul trecut, apărea acest anunț al intenției de preluare a E.ON Furnizare de către această companie maghiară MVM și, la vremea respectivă, eu am spus public că tranzacția necesită o analiză foarte atentă din partea statului român, pe mai multe paliere. Un palier era legat de legăturile acestei companii maghiare cu Federația Rusă, atât în zona gazelor, cât și în zona energiei nucleare. Al doilea palier era prețul tranzacției, unul foarte mare”.

Burduja a explicat că motivele principale care au ridicat semne de întrebare au fost legăturile companiei maghiare cu Federația Rusă în domeniul gazelor și energiei nucleare, precum și valoarea foarte mare a tranzacției. În plus, oficialul român a semnalat riscuri legate de protecția datelor clienților și lipsa unor restricții care să împiedice revânzarea companiei către alte entități.

„Da, doar că am luat tranzacții similare din sectorul energetic, alte companii de furnizare care fuseseră vândute, am utilizat o procedură standard: se înmulțește numărul de clienți cu o anumită valoare și se ajunge la o acea sumă. Deci, E.On România – 3 milioane de clienți. Faceți un calcul, cam care este valoarea fiecărui client din portofoliu. În plus, noi am analizat cu mare atenție atunci, la minister această tranzacție și am semnalat Comisiei de examinare și, ulterior, CSAT-ului faptul că nu exista o garanție a protecției datelor clienților români și, de asemenea, nu exista nicio opreliște în calea MVM de a vinde, ulterior, această companie altor entități”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

În perioada negocierilor, Burduja a avut numeroase contacte cu Péter Szijjártó, ministrul de Externe și Energie al Ungariei, și a declarat că relația cu acesta a fost de prietenie, fără presiuni asupra României. Totodată, fostul ministru a informat autoritățile maghiare despre opoziția României față de preluarea E.ON de către MVM.

„Vreau să vă mai spun un lucru foarte important și cred că îl spun în premieră: am avut multiple contacte cu partea maghiară, cu Péter Szijjártó, ministrul de Externe și al Energiei de la Budapesta, cu care am dezvoltat o relație de prietenie. Pot spune și vreau să spun că niciodată nu au pus maghiarii presiune pe noi, românii, să aprobăm această tranzacție. Anumite nemulțumiri le-am constatat, mai degrabă din planul politicii interne, au fost și niște declarații la vremea respectivă pentru nerealizarea acestui proiect”, a declarat fostul ministru al Energiei în cadrul unei intervenţii telefonice la „Exces de putere”, emisiune difuzată la Antena 3 CNN.

Burduja a mai explicat că evaluarea tranzacțiilor similare din sectorul energetic a fost un criteriu important în analiza valorii E.ON România, cu aproximativ 3 milioane de clienți. De asemenea, el a sugerat că domeniul strategic al energiei ar trebui să fie reprezentat permanent în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru a accelera deciziile în situații sensibile.

„E o idee care merită atenție, indiferent cine e ministrul Energiei, din punctul meu de vedere, acest domeniu strategic ar trebui să fie reprezentat în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării”.

Tranzacția E.ON România – MVM s-a încheiat astfel oficial, reprezentanții grupului maghiar declarând că regretă lipsa susținerii din partea Guvernului României, care a preferat să prioritizeze considerentele de securitate națională.