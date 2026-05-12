E.ON Energie România a anunțat că intenționează să investească circa 120 de milioane de euro în dezvoltarea portofoliului de soluții energetice dedicate clienților rezidențiali și companiilor.

Potrivit companiei, investițiile vor fi direcționate în special către:

sisteme fotovoltaice;

pompe de căldură;

soluții de eficiență energetică;

infrastructură pentru mobilitate electrică.

Obiectivul companiei este reducerea consumului și optimizarea costurilor cu energia pentru clienți, în contextul accelerării tranziției energetice.

Compania precizează că aproximativ 67% din valoarea totală a investițiilor, adică în jur de 80 de milioane de euro, vor fi direcționate către dezvoltarea sistemelor de soluții energetice de tip PPA (Power Purchase Agreement).

Aceste contracte de achiziție de energie pe termen lung sunt considerate esențiale pentru stabilitatea costurilor cu energia și pentru susținerea tranziției energetice în mediul de afaceri.

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, a declarat că segmentul soluțiilor energetice a înregistrat o creștere importantă în ultimii ani.

„Am depășit, în 2025, pragul de 100 de milioane de euro în veniturile realizate pe segmentul soluțiilor și serviciilor energetice, în creștere cu 17% față de anul anterior, o premieră pentru companie de la intrarea pe această piață, în urmă cu zece ani. Ne vom concentra și mai mult pe dezvoltarea acestui segment în următorii ani, mai ales pe zona contractelor de achiziție de energie pe termen lung”, a declarat Claudia Griech, director general al E.ON Energie România.

E.ON anunță că, la finalul anului 2025, peste 110.000 de clienți utilizau soluții energetice furnizate de companie, printre care sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, stații de încărcare pentru vehicule electrice și sisteme moderne de climatizare și încălzire.

Pe segmentul soluțiilor de încălzire și răcire pentru locuințe, peste 100.000 de familii folosesc centrale termice în condensare furnizate de E.ON, alături de pompe de căldură și sisteme moderne de aer condiționat.

În domeniul energiei regenerabile, E.ON precizează că a instalat în 2025 peste 4.500 de sisteme fotovoltaice, cu aproximativ 25% mai multe decât în anul anterior.

La finalul anului, peste 9.200 de familii utilizau soluții complete pentru producerea energiei verzi.

Compania a anunțat și încheierea unui parteneriat strategic cu ATMOCE pentru furnizarea de echipamente fotovoltaice care oferă performanțe îmbunătățite în condiții de lumină redusă, un nivel ridicat de siguranță și garanții extinse.

Pe segmentul mobilității electrice, compania a anunțat că a depășit pragul de 670 de puncte private de încărcare instalate pentru vehicule electrice.

Totodată, aproximativ 835.000 de clienți au contractat pachete de servicii tehnice pentru diferite tipuri de instalații și echipamente.

În zona soluțiilor dedicate companiilor, E.ON a anunțat că a depășit pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice construite și livrate la cheie pentru parteneri din diverse sectoare industriale și de servicii.

Compania precizează că un moment important pentru dezvoltarea segmentului de energie verde a fost operaționalizarea primului contract de achiziție de energie pe termen lung (PPA).

Astfel, E.ON a devenit producător de energie regenerabilă după finalizarea unei centrale fotovoltaice pentru fabrica Webasto din Arad, proiect evaluat la aproximativ un milion de euro. Investiția a fost dezvoltată, finanțată, implementată și operată de companie.

E.ON Energie România, parte a grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, energie electrică și soluții energetice și are un portofoliu de aproximativ 3,5 milioane de clienți rezidențiali, companii și municipalități.

Compania precizează că, de la intrarea pe piața din România, grupul E.ON a investit aproximativ 2,7 miliarde de euro, în principal pentru modernizarea rețelelor energetice.