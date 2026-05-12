Relația dintre România și Republica Moldova rămâne una dintre prioritățile strategice ale politicii externe românești, iar mesajele transmise la București de oficialii celor două state confirmă consolidarea cooperării bilaterale într-un context regional complicat. În cadrul unei întrevederi desfășurate la Palatul Parlamentului, președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, au reafirmat angajamentul comun pentru stabilitate, colaborare și integrarea europeană a Republicii Moldova.

În cadrul discuțiilor oficiale, Mircea Abrudean a transmis că sprijinul oferit de România Republicii Moldova și Ucrainei reprezintă o direcție strategică permanentă a statului român. Declarația vine într-un moment sensibil pentru regiune, în care securitatea, cooperarea politică și stabilitatea economică sunt esențiale pentru statele aflate în proximitatea conflictului din Ucraina.

Oficialul român a evidențiat faptul că Bucureștiul continuă să susțină activ parcursul european al Republicii Moldova, atât prin dialog politic constant, cât și prin proiecte concrete de cooperare instituțională și diplomatică. Relația dintre cele două state este considerată una privilegiată, bazată pe legături istorice, culturale și economice solide.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj de solidaritate și încredere față de România, subliniind importanța stabilității în relația bilaterală. Liderul de la Chișinău a declarat că Republica Moldova are nevoie de o Românie predictibilă și stabilă, în aceeași măsură în care Bucureștiul își dorește un partener de încredere peste Prut.

Mesajul oficialului moldovean reflectă importanța relației strategice dintre cele două state într-un context european marcat de provocări geopolitice, presiuni economice și riscuri de securitate în regiunea estică a continentului.

”Aşa cum voi aveţi nevoie de un Chişinău predictibil, aşa avem şi noi nevoie de o Românie predictibilă”, a punctat Igor Grosu.

Întâlnirea de la Palatul Parlamentului a reconfirmat nivelul ridicat al dialogului politic dintre România și Republica Moldova. Oficialii au discutat despre consolidarea coordonării între instituțiile celor două state, atât la nivel parlamentar, cât și guvernamental.

Printre principalele teme abordate s-au numărat:

susținerea procesului de aderare europeană a Republicii Moldova;

întărirea cooperării economice și diplomatice;

dezvoltarea proiectelor comune de infrastructură și energie;

coordonarea în domeniul securității regionale;

menținerea unui dialog politic constant între București și Chișinău.

În cadrul delegației moldovene a fost prezent și Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România. Din partea României au participat vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, senatorii Cristian Țâgârlaș și Lucian Rusu, precum și Cristian-Leon Țurcanu.

În ultimii ani, România a devenit principalul susținător european al Republicii Moldova, atât la nivel diplomatic, cât și economic. Bucureștiul a sprijinit constant apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană și a susținut proiecte esențiale pentru infrastructură, educație, energie și administrație publică.

În actualul context geopolitic, cooperarea dintre România și Republica Moldova capătă o importanță strategică majoră pentru stabilitatea regiunii și pentru consolidarea orientării europene a statului moldovean. Declarațiile transmise la București confirmă faptul că parteneriatul dintre cele două țări rămâne unul solid și predictibil, cu obiective comune pe termen lung.