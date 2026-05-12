Nicuşor Dan a subliniat că există multiple provocări la nivel global și că este necesară cooperarea între statele care împărtășesc aceleași valori și obiective. El a arătat că aceste țări trebuie să colaboreze pentru a-și coordona acțiunile, iar discuțiile internaționale au ca scop exprimarea solidarității și obținerea unor rezultate concrete, precum investițiile în apărare, creșterea interoperabilității și dezvoltarea unui parteneriat transatlantic eficient.

Șeful statului a explicat că, pentru publicul larg, activitățile din astfel de conferințe pot părea îndepărtate de realitatea cotidiană, însă acestea au rolul de a conecta diverși actori globali, fiecare cu propriile preocupări, precum energia sau securitatea. Potrivit acestuia, pentru menținerea păcii și stabilității este necesară existența unor mecanisme de dialog care să faciliteze înțelegerea reciprocă și formularea de soluții comune.

Acesta a evidențiat că regiunea Mării Negre și Balcanii de Vest reprezintă zone de interes strategic atât pentru România, cât și pentru NATO. De asemenea, a menționat preocupările României legate de evoluțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu, subliniind impactul acestora asupra securității regionale și internaționale.

Declarația poate fi urmărită aici.

În ceea ce privește rolul României, șeful statului a afirmat că țara se consolidează din punct de vedere al securității, prin creșterea nivelului de protecție la Marea Neagră, pe Flancul Estic și în Balcanii de Vest. România participă activ la misiuni NATO și ale Uniunii Europene și contribuie la eforturile de descurajare pe Flancul Estic.

Totodată, România susține la nivel european procesul de apropiere a Republicii Moldova și a Ucrainei de Uniunea Europeană, precum și integrarea țărilor din Balcanii de Vest, consolidând astfel rolul său în arhitectura de securitate regională.

„Pentru marele public pare foarte exotic ce facem acum (n. red referitor la conferință). Avem pe scena globală mulți actori, fiecare cu preocupările lui (energie, securitate etc.). Pentru ca noi toți împreună să reușim să lucrăm, să reușim să asigurăm pacea sau cât mai mult din ea, e nevoie de interfețe care să înțeleagă fiecare dintre actori și să propună soluții. Regiumea Mării Negre și Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar și pentru NATO. Evident preocuparea moastră pentru Ucraina sau Orientul Mijlociu, cu toate consecințele. România, pe plan național, se consolidează. Crește securitatea la Marea Neagră, pe flancul estic, în Balcanii de Vest, participăm la misiuni NATO și europene. La nivelul UE, România contribuie la o apropiere atât a R. Moldova și a Ucrainei, cât și a țărilor din Balcani, la Uniune. Contribuim la postura de descurajare la flancul estic”, a mai spus Nicușor Dan.

Mesajul transmis de șeful statului după participarea la conferința internațională poate fi urmărit aici.

De asemenea, Nicușor Dan a subliniat și interdependența dintre Europa și NATO, arătând că o Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic, iar un NATO mai puternic contribuie la consolidarea Europei.