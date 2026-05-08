Subiectul a fost analizat în ediția de vineri a podcastului realizat de Dan Andronic și Radu Coșarcă, difuzat pe canalul de YouTube Hai România și disponibil pe evz.ro. Analiza a vizat în special gestionarea programului SAFE și strategia de listare a unor companii de stat profitabile.
Misterul secretizării programului SAFE
Una dintre cele mai controversate mișcări ale fostului premier a avut loc chiar în ziua moțiunii de cenzură. Radu Coșarcă a punctat caracterul neobișnuit al deciziei de a secretiza contractele din programul SAFE într-un moment de maximă tensiune politică, chiar înainte ca mandatul la Palatul Victoria să se încheie.
„Ce nu mi-a plăcut, și sunt greșeli pe care le-a făcut pe finalul mandatului, în mod surprinzător. Începând cu ultima zi, înainte să plece la Parlament. Să secretizezi SAFE-ul, să-l trimiți în plic și să-l desecretizezi patru ore mai târziu, ca urmare a presiunilor din Parlament și din opinia publică.
„De ce să secretizeze și să nu aprobe?”
Dacă ar fi să fim guvernați de gândul bun, adică fără să avem prejudecata că Cei de la guvern sunt o gașcă de oameni care doreau să facă rău. Primul gând e că, probabil, doreau să urgenteze un proces care trebuie să se încheie la sfârșitul acestei luni”, a explicat Radu Coșarcă.
În replică, Dan Andronic a sugerat că motivația din spatele acestei lipse de transparență ar putea fi una mult mai pragmatică și legată de interese de grup: „Dar, de ce să secretizeze și să nu aprobe? Mi-e clar, pentru că trebuiau să își ia taiunul”.
Coșarcă a concluzionat că evitarea dezbaterii publice a fost o eroare strategică: „Aia e clar. Ca să nu mai fie contestat, ca să nu mai piardă timp cu dezbaterile. A fost o mare greșeală. Orice dezbatere, în general, presupune și puncte diferite”.
Privatizări cu discount pentru perlele coroanei
Un alt punct sensibil discutat în cadrul podcastului a fost raportul privind companiile de stat și intenția de a vinde pachete de acțiuni prin procedee care avantajează cumpărătorii în detrimentul statului român. Este vorba despre metoda ABB (Accelerated Bookbuilding), care presupune o negociere rapidă și, deseori, un preț sub cel al pieței.
Radu Coșarcă a atras atenția asupra faptului că au fost vizate exact companiile care funcționează deja foarte bine: „Raportul privind companiile de stat, privind presupusa listare. Care nu era o listare, era o privatizare prin acel procedeu ABB. Era o vânzare. Adică o vânzare accelerată printr-o negociere sumară.
Directă și cu discount la un preț mai mic decât prețul de piață. Și de regulă prețul e mai mic decât prețul de piață dacă te grăbești atât de mult. Și problema e că în loc să fie alte companii, care și ele sunt profitabile, dar nu sunt perlele coroanei și nu sunt listate, s-a optat pentru companii care erau deja listate, precum Hidroelectrica sau Romgaz și care sunt companii foarte profitabile”.
Cazul Romgaz și miza Neptun Deep
Dan Andronic a oferit exemplul Romgaz pentru a ilustra ceea ce consideră a fi o strategie păguboasă. Vânzarea acțiunilor înainte de începerea exploatării de gaze din Marea Neagră ar priva statul de venituri considerabile, având în vedere creșterea prognozată a valorii companiei.
„Am înțeles, dar pe de altă parte, să vinzi acțiuni la RomGaz înainte să începi exploatarea Neptun Deep, înseamnă să le vinzi la o valoare mult mai mică, pentru că tu ce o să iei? O să iei valoarea de piață, ca minus 10%. Prin pachetele de acțiuni pe care le dai, cel puțin în cazul Romgaz, intri sub 65%. Hai să ne lămurim, toate companiile astea sunt listate la bursă.
Deci nu era guvernanța corporativă cu care ne-a amețit vicepremiera Oana Gheorghiu, era o minciună. Toate sunt conduse după aceste principii. Că de-aia sunt listate la bursă”, a subliniat Dan Andronic.
