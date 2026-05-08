Subiectul a fost analizat în ediția de vineri a podcastului realizat de Dan Andronic și Radu Coșarcă, difuzat pe canalul de YouTube Hai România și disponibil pe evz.ro. Analiza a vizat în special gestionarea programului SAFE și strategia de listare a unor companii de stat profitabile.

Una dintre cele mai controversate mișcări ale fostului premier a avut loc chiar în ziua moțiunii de cenzură. Radu Coșarcă a punctat caracterul neobișnuit al deciziei de a secretiza contractele din programul SAFE într-un moment de maximă tensiune politică, chiar înainte ca mandatul la Palatul Victoria să se încheie.

„Ce nu mi-a plăcut, și sunt greșeli pe care le-a făcut pe finalul mandatului, în mod surprinzător. Începând cu ultima zi, înainte să plece la Parlament. Să secretizezi SAFE-ul, să-l trimiți în plic și să-l desecretizezi patru ore mai târziu, ca urmare a presiunilor din Parlament și din opinia publică.

Dacă ar fi să fim guvernați de gândul bun, adică fără să avem prejudecata că Cei de la guvern sunt o gașcă de oameni care doreau să facă rău. Primul gând e că, probabil, doreau să urgenteze un proces care trebuie să se încheie la sfârșitul acestei luni”, a explicat Radu Coșarcă.

În replică, Dan Andronic a sugerat că motivația din spatele acestei lipse de transparență ar putea fi una mult mai pragmatică și legată de interese de grup: „Dar, de ce să secretizeze și să nu aprobe? Mi-e clar, pentru că trebuiau să își ia taiunul”.

Coșarcă a concluzionat că evitarea dezbaterii publice a fost o eroare strategică: „Aia e clar. Ca să nu mai fie contestat, ca să nu mai piardă timp cu dezbaterile. A fost o mare greșeală. Orice dezbatere, în general, presupune și puncte diferite”.

Un alt punct sensibil discutat în cadrul podcastului a fost raportul privind companiile de stat și intenția de a vinde pachete de acțiuni prin procedee care avantajează cumpărătorii în detrimentul statului român. Este vorba despre metoda ABB (Accelerated Bookbuilding), care presupune o negociere rapidă și, deseori, un preț sub cel al pieței.

Radu Coșarcă a atras atenția asupra faptului că au fost vizate exact companiile care funcționează deja foarte bine: „Raportul privind companiile de stat, privind presupusa listare. Care nu era o listare, era o privatizare prin acel procedeu ABB. Era o vânzare. Adică o vânzare accelerată printr-o negociere sumară.

Directă și cu discount la un preț mai mic decât prețul de piață. Și de regulă prețul e mai mic decât prețul de piață dacă te grăbești atât de mult. Și problema e că în loc să fie alte companii, care și ele sunt profitabile, dar nu sunt perlele coroanei și nu sunt listate, s-a optat pentru companii care erau deja listate, precum Hidroelectrica sau Romgaz și care sunt companii foarte profitabile”.

Dan Andronic a oferit exemplul Romgaz pentru a ilustra ceea ce consideră a fi o strategie păguboasă. Vânzarea acțiunilor înainte de începerea exploatării de gaze din Marea Neagră ar priva statul de venituri considerabile, având în vedere creșterea prognozată a valorii companiei.

„Am înțeles, dar pe de altă parte, să vinzi acțiuni la RomGaz înainte să începi exploatarea Neptun Deep, înseamnă să le vinzi la o valoare mult mai mică, pentru că tu ce o să iei? O să iei valoarea de piață, ca minus 10%. Prin pachetele de acțiuni pe care le dai, cel puțin în cazul Romgaz, intri sub 65%. Hai să ne lămurim, toate companiile astea sunt listate la bursă.

Deci nu era guvernanța corporativă cu care ne-a amețit vicepremiera Oana Gheorghiu, era o minciună. Toate sunt conduse după aceste principii. Că de-aia sunt listate la bursă”, a subliniat Dan Andronic.