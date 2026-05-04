Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan s-a reunit luni, de la ora 18:00, într-o ședință extraordinară cu miză dublă: accelerarea absorbției fondurilor europene din PNRR și pregătirea unui răspuns administrativ și politic înaintea votului asupra moțiunii de cenzură programate în Parlament.

Potrivit informațiilor disponibile, Executivul vrea să adopte cel puțin două ordonanțe de urgență cu impact direct asupra modului în care România gestionează investițiile finanțate din fonduri europene, într-un context în care termenele asumate în fața Comisiei Europene devin tot mai stringente.

Noile acte normative au ca obiectiv principal creșterea ritmului de implementare a proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), considerate esențiale pentru modernizarea infrastructurii și reformele structurale ale României.

Printre măsurile discutate se află:

simplificarea procedurilor administrative pentru derularea proiectelor europene;

introducerea unor mecanisme financiare rapide pentru autoritățile locale;

sprijinirea proiectelor aflate în execuție, pentru evitarea blocajelor.

Guvernul argumentează că aceste intervenții sunt necesare pentru a evita pierderea fondurilor europene, în condițiile în care proiectele trebuie finalizate până la 31 august 2026, termen-limită stabilit în relația cu Comisia Europeană.

Un element central al pachetului guvernamental vizează sprijinirea autorităților locale. Primăriile și consiliile județene ar putea accesa împrumuturi fără dobândă pentru continuarea proiectelor din PNRR, o măsură menită să asigure continuitatea investițiilor în sănătate, educație, digitalizare și infrastructură.

În paralel, Ministerul Finanțelor propune un mecanism suplimentar prin care unitățile administrativ-teritoriale ar putea contracta împrumuturi din Trezoreria statului în condiții avantajoase. Schema ar include:

un plafon total de până la 2 miliarde de lei;

perioadă de rambursare de până la 5 ani;

dobândă sub nivelul pieței;

posibilitatea rambursării anticipate.

Executivul susține că aceste instrumente financiare sunt esențiale pentru menținerea fluxului investițional și pentru evitarea întârzierilor în proiectele deja contractate.

În ultimele zile, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu toate ministerele pentru evaluarea stadiului real al îndeplinirii jaloanelor și țintelor din PNRR. Guvernul urmează să prezinte public o analiză detaliată a absorbției fondurilor europene, defalcată pe fiecare minister în parte.

Această evaluare este considerată un pas esențial pentru identificarea blocajelor administrative și corectarea rapidă a întârzierilor.

Ședința extraordinară a Guvernului are loc într-un climat politic tensionat, cu doar o zi înainte ca Parlamentul să dezbată și să voteze moțiunea de cenzură împotriva Executivului.

Inițiativa, intitulată „STOP Planului Bolojan”, este susținută de un bloc parlamentar format din PSD, AUR și PACE. Pentru ca moțiunea să fie adoptată și Guvernul să fie demis, sunt necesare 233 de voturi.

Rezultatul votului este considerat incert, iar miza politică este ridicată, într-un moment în care Executivul încearcă să își consolideze poziția prin măsuri economice rapide și reforme administrative accelerate.

Deciziile de luni de la Palatul Victoria sunt privite ca parte a unei strategii duble: pe de o parte, salvarea ritmului de implementare a PNRR, iar pe de altă parte, consolidarea credibilității guvernamentale înaintea unui vot parlamentar decisiv.