Declarațiile președintelui vin în contextul în care liderii AUR au anunțat că ar urma să meargă la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier în persoana lui Călin Georgescu. Întrebat despre această posibilitate, Nicușor Dan a respins-o categoric.

„Acest scenariu este exclus, el e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică”, a afirmat șeful statului.

Prin această poziționare, președintele transmite un semnal clar privind limitele negocierilor politice în eventualitatea unor schimbări guvernamentale, într-un moment în care configurația parlamentară este pusă la încercare.

Deși critică anumite poziții din spațiul politic, Nicușor Dan a precizat că a evitat să folosească termeni radicali în discursul public, inclusiv în campania electorală.

„Eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist, încă din campania electorală. Am vorbit de direcţia occidentală-antioccidentală, am vorbit de forţe politice care promovează colaborarea, forţe politice care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul extremist m-am ferit să-l folosesc”, a declarat președintele.

În același timp, el a reiterat ideea existenței unei diferențe clare de viziune în politica românească, între forțele care susțin parcursul occidental al României și cele care îl contestă.

„Crede în continuare că există o diferenţă între forţe pro-occidentale şi forţe antioccidentale în România, între care şi AUR”, a subliniat Nicușor Dan, făcând trimitere și la poziționări recente în plan internațional.

Declarațiile au fost făcute în Armenia, unde președintele a participat la summitul Comunității Politice Europene. De acolo, Nicușor Dan a transmis un mesaj de calm și continuitate, încercând să reducă incertitudinea din spațiul public.

„Am fost la Erevan 30 de ore, dar știu exact ce se întâmplă în România. Am urmărit ieri și azi. Mâine vom avea moțiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România își va continua direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR”, a declarat președintele României.

Mesajul subliniază existența unui consens politic minim în jurul unor obiective strategice, în ciuda tensiunilor din interiorul scenei politice.

Întrebat despre posibilele evoluții din Parlament și despre șansele moțiunii de cenzură, Nicușor Dan a evitat să facă prognoze clare, preferând o abordare prudentă.

„Nu vreau să fac predicții, totuși e puțin, puțin credibil ca asta să se poată întâmpla acum.”, a spus acesta, referindu-se la ipoteza unor surprize majore în vot.

Această poziție reflectă complexitatea momentului politic, în care orice schimbare de poziție a parlamentarilor poate influența decisiv rezultatul.

Șeful statului a admis că perioada care urmează va fi una complicată, indiferent de rezultatul votului asupra moțiunii. Există mai multe scenarii posibile, fiecare implicând negocieri politice intense.

„Există toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute, dar deocamdată haideți să așteptăm ziua de mâine. În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile. Dar există o responsabilitate și a mea ca președinte, și a partidelor, de a duce România în direcția corectă. Și de asta, chiar dificile, va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul comun pe care îl avem cu toții”, a mai declarat Nicușor Dan.

Declarația indică faptul că, dincolo de rezultatul votului, urmează o perioadă de reașezare politică și de negocieri pentru stabilirea unei majorități funcționale.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, semnată de 254 de parlamentari, va fi dezbătută și votată marți, 5 mai, de la ora 11:00, în plenul reunit al Parlamentului.

Pentru ca Guvernul Bolojan să fie demis, este nevoie de minimum 233 de voturi. În cazul în care moțiunea va trece, se va declanșa procedura de desemnare a unui nou premier, ceea ce ar deschide o nouă etapă de negocieri politice.

Nicușor Dan și-a scurtat vizita oficială de la Erevan și este așteptat să revină în țară pentru a participa la acest moment-cheie.

În ansamblu, mesajul transmis de președinte este unul de continuitate și stabilitate, în ciuda presiunilor politice. Insistența asupra direcției pro-occidentale și respingerea unor scenarii considerate „imposibile” arată că liniile roșii ale administrației prezidențiale rămân ferme.

Într-un context în care scena politică este marcată de alianțe conjuncturale și confruntări puternice, poziția șefului statului devine esențială pentru configurarea următoarelor etape.