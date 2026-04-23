Sunt mai multe scenarii care pot duce la așezarea lucrurilor în politica românească, aruncată în aer de ieșirea de la guvernare a PSD. Despre acest subiect s-a discutat, joi, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro. Invitații jurnalistului au fost Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră.

Conform informațiilor lui Bogdan Comaroni, Ilie Bolojan încearcă să facă tranzacții cu diverși politicieni pentru a-și asigura spatele.

„Bolojan, conform informațiilor pe care le am de pe toate canalele, inclusiv dinspre PSD și dinspre PNL, a dat mână liberă și undă verde pe la toți și să fac niște tranzacții uriașe pe piața de capital a politicii din România. Cu unii care au ieșit la vedere, alde Negoiță, din ăștia care sunt cu susținere maximă, mă rog. Dar sunt și pe ideea că să atragă cât mai mult și să nu voteze din zona neafiliaților, din zona chiar dinspre AUR”, a spus Bogdan Comaroni.

Care a calculat și ce s-ar întâmpla cu Guvernul lui Bolojan în cazul depunerii unei moțiuni de cenzură.

„Matematica ne spune că dacă absolut toată Opoziția ar vota împotriva lui Bolojan, are ieși vreo 285 de voturi. Am numărat eu, adică sunt 130 de la PSD, 90 de la Aur, 16 de la POT și 15 de la Șoșoacă. Plus 19 sunt ăștia neafiliații, deci ajung undeva la 285, având nevoie la o moțiune de 235. Acum asta vreau să revin.

Întâi am luat-o pe traseu, ce s-ar întâmpla dacă nu am avea moțiune pentru că știm că domnul Bolojan nu-și dă demisia. Deci dacă nu își dă demisia, nu avem moțiune de cenzură, guvernul nu pică. Deci urmează să rămână domnul Bolojan, repet, până la final de iunie. Acum cei de la PSD au anunțat că în jur de 13 mai vor depune moțiunea de cenzură. Iar cei de la AUR au spus că o vor vota”, a calculat invitatul emisiunii.

Mai departe, jocurile ar putea fi făcute de o alianță compusă de cei de la PSD, AUR și POT. Afectat va fi și președintele Nicușor Dan.

„Cele 130 cu 90 ale celor două formațiuni, chiar dacă ar vota toți pentru motiunea aia, ar fi undeva la 220 cu tot. Dar ar avea nevoie de 13, 14, 15 voturi care e foarte probabil să se obțină de la pot, de la repede, de la Șoșoacă, de la neafiliați, minorități, deci din toată zona asta. Dacă ar fi disciplină în cele două partide, moțiunea ar trece. Șansele sunt foarte mari să treacă. Deci ne-am trezit în momentul ăla cu guvernul că va fi demis. O situație care îl dă cu roatele în sus, teoretic, pe Nicușor Dan în momentul ăla.

Pentru că o moțiune pusă rapidă nu intră și intră în traseul normal neomarxist alianței neomarxiste care se află la putere și atunci, în mod normal și procedural, se va constitui o nouă alianță. Care este evident că trebuie să aibă puterea în Parlament. Că alt fel ne jucăm de-a absurdul și continuăm toată criza, necriza, că noi suntem teoretic într-o criza perpetuă în România.

Și atunci, forțat de toate împrejurările, PSD-ul trebuie să facă o alianță cu AUR și să ofere și avantaje ca cel puțin POT să intre și să formeze o alianță guvernamentală așa cum a fost înainte PNL-ul, PSD-ul cu USR-ul să treacă de data asta cu PSD, AUR și POT”, a mai afirmat Comaroni.