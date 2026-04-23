Ioana Dogioiu a subliniat că aceste companii nu sunt vândute și nu sunt privatizate, făcând o diferență față de procese precum privatizarea Petrom. Declarațiile au venit în contextul întrebărilor privind acuzațiile AUR referitoare la presupuse abuzuri în procesul de listare a unor companii de stat.

”În primul rând, am să spun, nu ştiu câta oară, acelaşi lucru, ceea ce a spus şi domnul prim-ministru, a spus şi doamna vicepremier, listarea aceasta, ceea ce s-a prezentat în spaţiu public, a prezentat chiar doamna vicepremier, este o recomandare, nu este o decizie fapt împlinit. Este o recomandare care va mai trece printr-o serie de etape în privinţa listării, printr-o evaluare. În general, un proces de listare finalizat, poate să dureze aproximativ un an de zile, minimum. Deci, nu se pune problema că mâine vor fi scoase pe bursă acţiuni. Nu. Este un proces, este deocamdată la nivel de recomandare, trebuie luate nişte decizii, trebuie făcute evaluări şi aşa mai departe”, a spus Ioana Dogioiu.

Ea a precizat că, în opinia sa, nicio companie listată la bursă nu a avut de suferit după această operațiune, dimpotrivă, evoluția fiind una pozitivă. Totodată, a arătat că vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat toate datele relevante în acest sens.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a susținut că listarea la bursă este o procedură care aduce beneficii și care a mai fost aplicată în trecut, subliniind că nu există motive de îngrijorare. Ea a dat ca exemplu succesul înregistrat de Hidroelectrica, considerată unul dintre cele mai relevante cazuri, și a afirmat că nu vede în acest proces elemente de abuz.

”Listarea la bursă este o operaţiune care aduce beneficii şi la ea s-a mai recurs. Nu înţeleg de ce suntem atât de speriaţi de listarea la bursă, în condiţiile în care ea a avut succes, inclusiv cu Hidroelectrica, care este poate cel mai important, asemenea succes. Deci nu văd care ar putea fi abuzurile”, a menţionat Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu a explicat că listarea unor companii de stat reprezintă unul dintre jaloanele importante asumate prin PNRR.

Ea a subliniat că planul de redresare nu trebuie privit ca o presiune de tip „ori facem, ori nu facem”, ci ca un set de reforme benefice pentru economia și societatea românească. Potrivit acesteia, măsurile prevăzute în PNRR, inclusiv cele privind companiile de stat, contribuie la creșterea transparenței și a valorii economice, iar în același timp aduc și finanțare europeană.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a arătat că aceste reforme ar trebui analizate prin prisma interesului public și a beneficiilor pe termen lung, menționând că dezbaterea pe acest subiect este firească, atât timp cât se desfășoară în termeni corecți.

Ea a reiterat că listarea la bursă nu înseamnă vânzarea sau privatizarea companiilor, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri, precum privatizarea Petrom, ci implică vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni, în timp ce statul rămâne acționar majoritar și păstrează controlul asupra companiilor.

”PNRR-ul acesta nu trebuie văzut, din punctul meu de vedere, cel puţin şi cred că asta este un lucru foarte important, ca o ghilotină care ne stă deasupra capului. Ori facem, ori nu facem, indiferent ce vrem noi să facem. Nu. Reformele pe care noi ne le-am asumat prin PNRR, inclusiv în privinţa companiilor de stat, sunt nişte reforme care fac bine societăţii româneşti, economiei româneşti, sunt nişte reforme benefice, care transparentizează, care sporesc valoarea. Ne facem bine primind şi nişte bani pentru asta, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Deci nu văd de ce trebuie privită neapărat din perspectiva asta, trebuie privita din perspectiva interesului pe care îl avem şi da, eu consider că este un lucru bun faptul că există o dezbatere pe această temă. E absolut normal să există dezbaterea, condiţia ca dezbaterea să se discute în termeni corecţi”, a declarat ea. ”Nu se vând, nu se privatizează, cum s-a privatizat Petromul, de exemplu, la un moment dat, sau altele, am dat un exemplu că e cel mai cunoscut, ci se vând pachete minoritare de acţiuni şi statul român rămâne acţionarul majoritar cu control asupra companiei în continuare, chiar dacă acolo unde decizia aceasta de listare va fi definitivată”, a spus ea.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a declarat joi, făcând referire la PSD, că informațiile apărute în spațiul public privind presupusa „vânzare hoțească” a unor pachete de acțiuni ale statului reprezintă un fake news.

Aceasta a susținut că aceste informații ar fi fost construite deliberat pentru a induce teamă în rândul populației și pentru a dezinforma opinia publică.

”Faptul că unii politicieni decid să transforme proceduri din piața de capital în conspirații fantasmagorice este o dezamăgire totală în raport cu niște oameni care pretind că au multă experiență profesională în spate”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a declarat că situația depășește sfera atacurilor politice, susținând că răspândirea deliberată de panică și dezinformare într-un context politic dificil reprezintă o formă de iresponsabilitate publică.

Ea a precizat că afirmațiile privind o așa-numită „vânzare hoțească” a unor pachete de acțiuni ale statului ar fi, în opinia sa, un fake news menit să inducă teamă și să dezinformeze opinia publică.

Vicepremierul a subliniat că nu există nicio decizie privind „darea cadou” a acțiunilor către fonduri selectate arbitrar, explicând că documentul invocat are un caracter strict exploratoriu și este supus dezbaterii publice. În acest context, ea a menționat că, din considerente de transparență, materialul a fost publicat pe site-ul Guvernului încă din 16 aprilie.

nu conține evaluări independente;

verdictele sunt orientative;

recomandarea este ca Guvernul să mandateze studii de fezabilitate pentru companiile identificate;

abia după realizarea studiilor se revine cu recomandare de decizie pentru fiecare caz.

estimările de venituri sunt prezentate clar ca estimări la prețurile curente de piață, nu ca angajamente.



Nu, nu se propune „ocolirea Bursei” și această interpretare este falsă. Raportul complementar prezentat vorbește explicit despre companii care ar putea fi eligibile pentru listare parțială la Bursa de Valori București, iar comunicarea oficială spune clar că studiile de fezabilitate vor fi comisionate de ministerele tutelare tocmai pentru a analiza aceste opțiuni.



Nu, mecanismul ABB nu este invenție obscură sau o fraudă mascată. Accelerated bookbuilding este un mecanism folosit de ani de zile pe piețele de capital pentru plasamente accelerate către investitori instituționali; el a fost folosit inclusiv pe companii listate la Bursa de Valori București, de exemplu în tranzacții cu OMV Petrom prin Fondul Proprietatea.



Un ABB se adresează în mod tipic investitorilor instituționali, nu unei oferte publice de retail. Dar asta nu înseamnă „furt”, „sabotaj” sau „cadou din pix”. Înseamnă un mecanism standard de piață, folosit pentru pachete mari, cu reguli, intermediari și preț stabilit prin cererea din piață, nu prin fanteziile unui partid aflat într-o permanentă campanie.



Faptul că unii politicieni decid să transforme proceduri din piața de capital în conspirații fantasmagorice este o dezamăgire totală în raport cu niște oameni care pretind că au multă experiență profesională în spate.



Cine vrea să critice o politică publică are tot dreptul să o facă. Dar cine minte cu bună știință, vorbind despre „escrocherii”, „prăduire” și „avantaje personale” fără fapte și fără probe nu face opoziție responsabilă.



Face doar propagandă periculoasă.



Fac un apel public la responsabilitate și decență. Ultimul lucru de care România are nevoie astăzi este de știri false, care nu fac altceva decât să toarne gaz pe foc și inflamează societatea folosind narative completamente false.