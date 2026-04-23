Petrișor Peiu afirmă că respectivele acțiuni ar urma să fie direcționate către fonduri selectate de guvernanți, la prețuri stabilite tot de aceștia. Peiu a dat ca exemple companiile Hidroelectrica și Romgaz, susținând că acest mecanism ar putea genera o pierdere de aproximativ 1 miliard de lei pentru stat.

„Sub acoperirea crizei politice, duetul Oana Gheorghiu-Ilie Bolojan pune la cale cea mai neruşinată escrocherie de după 1990: vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de stat, în cel mai ticălos mod cu putinţă. Mai exact, guvernul vrea să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei hoţeşte, excluzând chiar şi Bursa de Valori. Până la 10% din Hidroelectrica şi până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanţii, făcând cadou aceste acţiuni unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi”, susţine senatorul AUR.

El susține că vicepremierul Gheorghiu ar propune, iar premierul Bolojan ar aproba vânzarea acestor pachete de acțiuni printr-un mecanism denumit plasare accelerată privată. Acesta este prezentat în documentele guvernamentale sub abrevierea în engleză ABB (accelerated book building).

În interpretarea sa, dacă acțiunea Hidroelectrica este cotată în prezent la bursă la 153,2 lei, iar cea a Romgaz la 12,44 lei, Guvernul ar putea, potrivit afirmațiilor sale, să le vândă la 140 de lei pentru Hidroelectrica și la 11 lei pentru Romgaz.

Senatorul AUR susține că ar fi vorba despre aproximativ 45 de milioane de acțiuni Hidroelectrica, în cazul cărora statul ar înregistra pierderi de circa 600 de milioane de lei, precum și aproximativ 270 de milioane de acțiuni Romgaz, unde pierderea estimată s-ar apropia de 400 de milioane de lei. În opinia sa, acest mecanism ar genera o „gaură” de aproximativ 1 miliard de lei pentru stat, doar din cele două companii.

El mai afirmă că prin acest demers populația ar fi exclusă de la posibilitatea de a participa la cumpărarea acțiunilor, ceea ce ar reduce totodată valoarea companiilor de stat. De asemenea, senatorul susține că, în cazul Romgaz, statul ar coborî sub pragul deținerii de două treimi.

Acesta califică situația drept un demers nociv pentru economie și solicită clarificări din partea instituțiilor competente, ridicând și întrebarea dacă există vreun avantaj personal pentru cei implicați în această operațiune.