Petrișor Peiu acuză vânzarea acțiunilor Hidroelectrica și Romgaz către fonduri selectate la prețuri stabilite de Guvern
Petrișor Peiu afirmă că respectivele acțiuni ar urma să fie direcționate către fonduri selectate de guvernanți, la prețuri stabilite tot de aceștia. Peiu a dat ca exemple companiile Hidroelectrica și Romgaz, susținând că acest mecanism ar putea genera o pierdere de aproximativ 1 miliard de lei pentru stat.
„Sub acoperirea crizei politice, duetul Oana Gheorghiu-Ilie Bolojan pune la cale cea mai neruşinată escrocherie de după 1990: vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de stat, în cel mai ticălos mod cu putinţă. Mai exact, guvernul vrea să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei hoţeşte, excluzând chiar şi Bursa de Valori. Până la 10% din Hidroelectrica şi până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanţii, făcând cadou aceste acţiuni unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi”, susţine senatorul AUR.
El susține că vicepremierul Gheorghiu ar propune, iar premierul Bolojan ar aproba vânzarea acestor pachete de acțiuni printr-un mecanism denumit plasare accelerată privată. Acesta este prezentat în documentele guvernamentale sub abrevierea în engleză ABB (accelerated book building).
”În ce constă escrocheria: în loc să vândă în mod transparent, la bursă, aceste acţiuni, guvernul vrea să facă următorul lucru- să selecteze doar un grup de fonduri de investiţii, alese din pixul Oanei Gheorghiu, cărora sa le vândă acţiunile la un preţ mult mai mic decât cel de piaţă”, susţine Peiu.
Acuzații privind vânzarea acțiunilor Hidroelectrica și Romgaz sub prețul pieței prin mecanismul ABB
În interpretarea sa, dacă acțiunea Hidroelectrica este cotată în prezent la bursă la 153,2 lei, iar cea a Romgaz la 12,44 lei, Guvernul ar putea, potrivit afirmațiilor sale, să le vândă la 140 de lei pentru Hidroelectrica și la 11 lei pentru Romgaz.
Senatorul AUR susține că ar fi vorba despre aproximativ 45 de milioane de acțiuni Hidroelectrica, în cazul cărora statul ar înregistra pierderi de circa 600 de milioane de lei, precum și aproximativ 270 de milioane de acțiuni Romgaz, unde pierderea estimată s-ar apropia de 400 de milioane de lei. În opinia sa, acest mecanism ar genera o „gaură” de aproximativ 1 miliard de lei pentru stat, doar din cele două companii.
El mai afirmă că prin acest demers populația ar fi exclusă de la posibilitatea de a participa la cumpărarea acțiunilor, ceea ce ar reduce totodată valoarea companiilor de stat. De asemenea, senatorul susține că, în cazul Romgaz, statul ar coborî sub pragul deținerii de două treimi.
Acesta califică situația drept un demers nociv pentru economie și solicită clarificări din partea instituțiilor competente, ridicând și întrebarea dacă există vreun avantaj personal pentru cei implicați în această operațiune.
”Asta înseamnă cam 45 de milioane de acţiuni Hidroelectrica la care statul ar pierde vreo 600 de milioane de lei şi vreo 270 de milioane de acţiuni Romgaz la care statul ar pierde aproape 400 de milioane de lei. Deci cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei doar din două companii”, afirmă senatorul AUR, care spune că este vorba despre o ”escrocherie” prin care guvernul exclude de la cumpărare populaţia României, care nu mai poate participa la acest proces.
”Şi diminuează şi valoarea companiilor deţinute de stat. Mai mult, în cazul Romgaz, statul va coborî sub pragul de deţinere de două treimi. Prin acest demers ticălos, Oana Gheorghiu şi Ilie Bolojan devin adevăraţi sabotori ai economiei naţionale şi justifica reintroducerea infracţiunii de subminare a economiei în Codul Penal. Aşteptăm, de la nenumăratele parchete si servicii de informaţii din ţară şi un alt răspuns: există şi un avantaj personal al celor doi din miliardul de lei scos din economie?”, conchide Petrişor Peiu.
