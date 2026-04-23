Oana Gheorghiu a prezentat, miercuri, date despre compania Remin SA, aflată integral în proprietatea statului român și în insolvență de 17 ani. În tot acest timp, nu a existat un plan de reorganizare, nu s-a desfășurat activitate economică reală și nu a fost luată nicio decizie privind închiderea companiei.

Activitatea minieră la Remin este oprită din 2007, iar societatea nu mai produce nimic, funcționând doar prin închirierea unor active și prin contracte de conservare finanțate din fonduri publice.

”Remin nu este un accident, ci rezultatul unui sistem în care nimeni nu ia o decizie şi toţi caută să amâne. Care este soluţia? De azi, tratăm Remin ca pe ceea ce este în realitate: un vehicul de gestiune a pasivelor de mediu; dar şi o fereastră limitată de oportunitate pentru active strategice. Nu mai confundăm obligaţiile de mediu (care vor fi finanţate public, inevitabil) cu activele care pot avea valoare economică reală. Vorbim aici de iazuri de decantare cu potenţial de metale rare şi licenţe de exploatare pentru polimetale. Acestea NU pot fi lăsate să se piardă într-o procedură de insolvenţă fără sfârşit”, scrie vicepremierul Oana Gheorghiu.

Compania a acumulat datorii totale de 597 de milioane de lei, are un activ net negativ de peste 370 de milioane de lei, disponibilități în conturi de 129 de milioane de lei și a raportat un profit de 7,45 milioane de lei.

Oana Gheorghiu a anunțat că, împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, a stabilit ca până la 15 mai să fie definit un calendar clar. Acesta va include realizarea unei evaluări independente a iazurilor de decantare și a licențelor de exploatare, separarea explicită a activelor cu potențial economic de restul masei aflate în insolvență, precum și stabilirea unui nou set de indicatori pentru Remin, în acord cu rolul său real: gestionarea pasivelor de mediu, cu protejarea activelor strategice.

Potrivit vicepremierului, evaluarea independentă trebuie contractată până la finalul lunii mai, urmând ca decizia privind separarea activelor să fie formalizată la nivel guvernamental.

”Dacă nu facem asta acum, activele Remin cu potenţial strategic vor fi lichidate sub valoarea reală, statul va rămâne, din nou, creditor pasiv, iar România va pierde o oportunitate economică reală. Exact cum a mai făcut-o şi în trecut pentru că mereu a amânat. Astăzi nu mai amânăm. Astăzi decidem”, scrie viceprim-ministrul.

Oana Gheorghiu a amintit că, de 17 ani, dosarul privind insolvența companiei Remin este transferat de la o instanță la alta. Potrivit acesteia, societatea „nu produce valoare, ci doar consumă și conservă ceea ce a mai rămas”, iar profitul raportat nu provine din activități miniere, așa cum ar fi normal, ci din vânzarea de active și din contracte de conservare finanțate din bani publici.

”Legea insolvenţei spune clar: dacă activul net este negativ, atunci trebuie declarat falimentul şi nu ai voie să acumulezi datorii noi. La Remin, activul net este negativ de ani de zile, datoriile continuă să crească şi insolvenţa continuă şi ea, fără să fie declarat falimentul. Cine ţine Remin în viaţă, pe aparate? Statul român: Ministerul Economiei, ca acţionar unic; Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în calitate de creditor majoritar (peste 80%). Statul este şi proprietar, şi creditor. Statul cere în instanţă prelungirea insolvenţei. Din nou şi din nou, vreme de 17 ani”, explică Gheorghiu.

În 2013, administratorul special desemnat pentru reformarea companiei a fost atacat cu un topor. Ulterior, în 2022, Remin a încercat, fără succes, să atragă un investitor strategic. Între timp, cele 118 halde de steril, care însumează peste 4,7 milioane de metri cubi, precum și cele 18 iazuri de decantare cu cianuri continuă să se degradeze.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat miercuri că fostul sediu al companiei Remin din Baia Mare va intra în patrimoniul orașului, după 18 ani marcați de blocaje și promisiuni neîndeplinite.

”În primele zile din mandatul de ministru, am văzut cu ochii mei situaţia din Baia Mare şi am conştientizat urgenţa. După 18 ani de blocaje şi promisiuni goale, fostul sediu Remin din Baia Mare intră, de azi, în patrimoniul oraşului”, anjunţă, miercuri, ministrul Economiei, Irineu Darău.

Ministrul Economiei a declarat că, în doar șase luni, împreună cu fostul ministru Radu Miruță, a fost deblocată situația.

El a precizat că, prin muncă în echipă și transparență, clădirea emblematică revine în patrimoniul comunității la un preț considerat corect, ceea ce reprezintă, în opinia sa, un dublu câștig pentru locuitorii din Baia Mare.

Totodată, ministrul a susținut că un obiectiv considerat anterior imposibil a fost atins, fiind recuperați bani la bugetul local și deschis un nou început pentru un simbol al orașului. Acesta a subliniat că aceste rezultate reflectă o administrație responsabilă și a afirmat că demersurile vor continua.