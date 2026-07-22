Mister după atacul cibernetic de la ANCPI. Raportul care ar putea lămuri totul

Conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) trebuie să prezinte un raport în Parlament după incidentul cibernetic care a afectat instituția, astfel încât să fie eliminate orice suspiciuni privind securitatea informațiilor administrate. Declarația a fost făcută miercuri de ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Oficialul a afirmat că responsabilitatea conducerii ANCPI nu se limitează la protejarea sistemelor informatice și a datelor gestionate, ci presupune și prezentarea unui raport complet care să clarifice toate aspectele legate de incidentul informatic.

Potrivit ministrului, documentul ar trebui să răspundă tuturor întrebărilor apărute în spațiul public și să elimine speculațiile referitoare la o posibilă pierdere sau comercializare a informațiilor administrate de instituție.

În același timp, Irineu Darău a atras atenția asupra efectelor produse de întreruperea serviciilor asupra persoanelor și companiilor care depind de activitatea ANCPI.

Irineu Darău a afirmat că conducerea ANCPI trebuie să prezinte în Parlament un raport care să clarifice orice suspiciune privind datele instituției. Totodată, ministrul a subliniat că întârzierile provocate de blocaj afectează dosarele din piața imobiliară și că cetățenii și antreprenorii nu ar trebui să suporte consecințele unor disfuncționalități ale statului.

„Managementul instituției nu are doar datoria de a securiza datele și serviciile publice, ci și de a da un raport, la final, prin care orice fel de speculație legată de pierderea, vinderea datelor să fie clarificată în Parlament. (…) Există dosare în curs în piața imobiliară, dosare de achiziții care sunt afectate de această întârziere. Atunci când se întâmplă ceva, o întârziere din cauza statului sau din întâmplare, nu pot deconta cetățenii și antreprenorii”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul a precizat că va susține identificarea unei soluții legislative sau administrative pentru situațiile în care blocajele provocate de funcționarea instituțiilor publice generează pierderi financiare pentru cetățeni sau pentru mediul de afaceri.

De asemenea, acesta și-a exprimat convingerea că subiectul va fi discutat în Parlament în perioada următoare, fără a avansa însă o poziție oficială în numele Guvernului sau al formațiunilor politice.

„Așadar, sunt convins că săptămâna viitoare în Parlament vom găsi o soluție pentru acest lucru. Nu mă pot pronunța în numele Guvernului, al altor partide, dar trebuie să plecăm de la acest principiu simplu. Când există un blocaj de una-două săptămâni care duce la pierderea unor bani de către cetățeni, nu pot să deconteze aceștia dacă este din cauza statului. Asta voi susține în Parlament, sub o formă sau alta”, a mai afirmat ministrul în conferința de presă.

Irineu Darău a transmis aprecieri Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), subliniind că instituția a intervenit imediat după primirea notificării privind atacul informatic.

Totodată, ministrul a evidențiat necesitatea consolidării măsurilor de prevenție la nivelul instituțiilor publice care administrează infrastructuri critice și a insistat asupra respectării obligațiilor legale privind colaborarea cu DNSC.

„Avem nevoie la multe instituții de mult mai multă prevenție. Dacă există obligații legale pentru fiecare instituție care are infrastructură critică să se înregistreze la DNSC, să le asculte sugestiile, să le implementeze cu prioritate, să o și facă”, a adăugat Darău.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat miercuri, 15 iulie, că a fost vizată de un atac cibernetic care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției.

Reprezentanții ANCPI au transmis că verificările efectuate după producerea incidentului arată că datele administrate prin sistemele informatice ale agenției sunt în siguranță și nu au fost compromise.

Instituția a precizat că atacul informatic nu a afectat integritatea informațiilor gestionate, iar măsurile de remediere și securizare a sistemelor au fost puse în aplicare după producerea incidentului.