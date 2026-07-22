Băncile din zona euro trag frâna la credite. Ce arată cel mai nou raport BCE

Băncile din zona euro au înăsprit condițiile de acordare a creditelor pentru companii în trimestrul al doilea din 2026, pe fondul preocupărilor legate de instabilitatea politică și de evoluțiile din sectorul energetic. Datele provin dintr-un studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), care analizează schimbările privind standardele de creditare și cererea de împrumuturi din economie.

Potrivit rezultatelor cercetării, deși solicitările de finanțare venite din partea companiilor au crescut, băncile au devenit mai restrictive în aprobarea acestora. Instituțiile financiare au respins o parte importantă a cererilor și au aplicat criterii mai stricte de acordare a creditelor, în special pentru firmele din sectorul auto și pentru industriile cu un consum ridicat de energie.

Studiul reprezintă unul dintre indicatorii utilizați în evaluarea condițiilor economice și a direcției politicii monetare. Datele publicate susțin evaluarea BCE potrivit căreia conflictul din Iran nu ar urma să producă un efect sever asupra ritmului de creștere economică din zona euro, chiar dacă scumpirea energiei influențează consumul populației și rezultatele financiare ale companiilor.

„Riscurile percepute la adresa perspectivelor economice și toleranța mai scăzută la risc a băncilor rămân principalii factori care contribuie la înăsprirea standardelor de creditare, instituțiile fiind extrem de preocupate de riscuri legate de evoluțiile geopolitice și din energie”, indică BCE, potrivit Reuters.

Instituțiile de credit estimează că această tendință va continua și în trimestrul al treilea din 2026, pentru toate categoriile de împrumuturi analizate. Concluziile fac parte dintr-un studiu realizat în rândul celor mai mari 159 de bănci din zona euro, care urmărește modificările privind politica de creditare și evoluția cererii de finanțare.

Potrivit rezultatelor cercetării, băncile acordă o atenție mai mare riscurilor asociate perspectivelor economice, precum și nivelului de incertitudine generat de evoluțiile geopolitice și de prețurile energiei. Aceste elemente au determinat instituțiile financiare să adopte o abordare mai prudentă în relația cu solicitanții de credite.

În același timp, datele BCE arată că cererea pentru credite ipotecare a înregistrat o scădere semnificativă în trimestrul al doilea. Băncile se așteaptă ca reducerea solicitărilor pentru acest tip de finanțare să continue și în trimestrul actual.

Evoluția pieței creditării este urmărită atent de investitori și de factorii de decizie, în contextul în care condițiile de finanțare influențează activitatea economică, investițiile companiilor și consumul gospodăriilor.

Analiștii estimează că Banca Centrală Europeană va menține nivelul actual al dobânzilor la reuniunea programată în această săptămână. Potrivit așteptărilor din piață, o posibilă majorare a dobânzilor ar putea avea loc în luna septembrie.

Deciziile BCE sunt influențate de evoluția inflației, de situația economică din zona euro și de impactul factorilor externi asupra economiei. În acest context, condițiile de creditare rămân un element important pentru evaluarea transmisiei politicii monetare către companii și populație.

Datele privind activitatea băncilor arată că instituțiile financiare continuă să fie prudente în acordarea de finanțări, pe fondul incertitudinilor economice și al riscurilor asociate mediului internațional.