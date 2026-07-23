Lege la bloc. Banii pe care asociația de proprietari nu îi mai poate recupera. Proprietarii nu sunt obligați să mai plătească

Asociațiile de proprietari care nu iau la timp măsuri împotriva locatarilor cu datorii la întreținere riscă să piardă definitiv posibilitatea de a recupera aceste sume. Avertismentul vine în contextul aplicării prevederilor Legii nr. 196/2018, completate de regulile generale privind prescripția dreptului material la acțiune.

Potrivit specialistului în consultanță pentru asociațiile de proprietari, simpla înscriere a unor datorii pe lista de plată nu este suficientă pentru recuperarea acestora. Dacă asociația nu inițiază demersurile legale în termenul prevăzut de lege, restanțele se pot prescrie, iar sumele nu mai pot fi recuperate pe cale judiciară.

Avocatul explică faptul că Legea 196/2018 stabilește mecanismele prin care asociațiile pot acționa împotriva proprietarilor restanțieri, însă aceasta trebuie interpretată împreună cu celelalte acte normative aplicabile.

„Ceea ce Legea 196/2018 nu menționează și asta cam scapă președinților, este faptul că această lege se completează cu alte multe legi incidente. Astfel, în Legea 196/2018 nu se menționează faptul că, rămânerea în pasivitate față de restanțieri are consecințe: intervenția prescripției dreptului material la acțiune.”

Potrivit acestuia, termenul general de prescripție este de trei ani, iar după expirarea lui proprietarul poate invoca prescripția în instanță.

„Această prescripție presupune că pârâtul, restanțierul poate opune asociației o astfel de excepție, ceea ce presupune că asociația nu va mai putea recupera sumele de bani prescrise. Termenul de prescripție este cel de 3 ani.”

În aceste condiții, fiecare lună de întârziere după împlinirea termenului poate însemna pierderea definitivă a banilor.

Specialistul atrage atenția că existența unor restanțe foarte vechi poate crea probleme financiare serioase pentru asociații.

„Există liste de plată unde, pe rubrica de restanțe, apar sume uriașe, sume care practic au înghițit cu totul fondul de rulment. Nu mai există sume disponibile pentru plata anticipată a facturilor, acestea fiind achitate strict din ceea ce achită proprietarii, administratorul beneficiind de acele termene de grație în care să se încadreze.”

În opinia avocatului, prima consecință este imposibilitatea recuperării sumelor prescrise de la proprietarii restanțieri.

De asemenea, acesta consideră că, în astfel de situații, asociația poate analiza atragerea răspunderii președintelui pentru lipsa de diligență și, totodată, modalitatea în care sumele nerecuperate sunt reflectate în evidența contabilă a asociației.

„În condițiile în care președintele este singura persoană care poate angaja asociația într-o astfel de cauză și doar acesta poate semna o cerere de chemare în judecată, răspunderea îi aparține și asociația se poate îndrepta împotriva acestuia pentru recuperarea prejudiciului.”

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, proprietarii aflați într-o astfel de situație pot solicita instanței să constate că anumite datorii sunt prescrise sau că acestea aparțin fostului proprietar al locuinței.

„Proprietarul restanțier găsit într-o astfel de situatie de pasivitate din partea asociației, poate acționa el impotriva asociației și sancționa pasivitatea. Astfel, acesta se poate adresa instanței de judecată cu o cerere în constatare prin care solicită instanței a constata că suma nu este datorată, ca fiind prescrisă sau ca fiind datorată de fostul proprietar.”

Totodată, avocatul apreciază că proprietarul poate solicita și obligarea asociației la eliminarea din lista de plată a sumelor prescrise, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Postarea este semnată de avocatul Gelu Pușcaș, specialist în domeniul asociațiilor de proprietari, și reprezintă o interpretare juridică privind efectele prescripției asupra datoriilor la întreținere și obligațiile asociațiilor de proprietari.