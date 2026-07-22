O nouă etapă pentru cerealele din Portul Constanța. Investiția de 23 milioane de euro tocmai a fost finalizată
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Transport Trade Services (TTS) a anunțat finalizarea investiției de 23 de milioane de euro, fără TVA, destinată extinderii capacității de depozitare a terminalului de cereale Canopus din portul Constanța. Proiectul a fost dus la bun sfârșit prin intermediul filialei Canopus Star Constanța, iar capacitatea totală de stocare a terminalului a ajuns la 180.000 de tone.
Un terminal de cereale din Constanța a trecut la o nouă capacitate
Informațiile au fost comunicate printr-un raport transmis Bursei de Valori București (BVB), care prezintă principalele componente ale investiției și modul în care noua infrastructură va susține activitatea de operare a mărfurilor agricole.
Proiectul a inclus construirea a șase celule de depozitare, fiecare cu o capacitate de 11.000 de tone, precum și a cinci celule buffer, fiecare având o capacitate de 825 de tone. Totodată, a fost amenajat un nou punct pentru preluarea mărfurilor transportate pe cale fluvială.
Au fost instalate și echipamente destinate unuia dintre cele două noi puncte de descărcare pentru camioane, alături de benzile transportoare, elevatoarele și sistemele necesare conectării noilor facilități la terminalul existent. Investiția a inclus și montarea a trei cântare amplasate pe fluxul destinat încărcării navelor.
Terminalul extins va prelua mărfuri atât de la barje, cât și de la camioane
Potrivit raportului transmis investitorilor: „Noul terminal va primi marfă de la barje și de la camioane prin două puncte de descărcare cu o capacitate de preluare de 400 tone/oră fiecare. Pentru transbordul mărfurilor în nave vor fi utilizate cele două shiploadere existente care asigură o viteză de 800 tone/oră”.
Noua configurație permite preluarea cerealelor atât din transportul fluvial, cât și din cel rutier, folosind cele două puncte de descărcare proiectate pentru un flux de câte 400 de tone pe oră fiecare. Pentru încărcarea mărfurilor în nave vor continua să fie utilizate cele două shiploadere existente, care pot opera la o viteză de 800 de tone pe oră.
Valoarea totală a investiției se ridică la 23 de milioane de euro, fără TVA. Potrivit informațiilor prezentate de companie, aproximativ 35% din finanțarea proiectului a fost asigurată din resurse proprii, iar diferența a provenit dintr-un credit bancar.
Lucrările s-au desfășurat pe parcursul unui an și jumătate
Execuția proiectului a început la 20 ianuarie 2025, iar lucrările au fost finalizate la 15 iulie 2026, conform raportului transmis Bursei de Valori București.
Canopus Star Constanța este unul dintre cei trei operatori portuari ai Grupului TTS care își desfășoară activitatea în portul Constanța. Societatea funcționează ca un joint-venture, având ca acționari Transport Trade Services (TTS) și Cargill Agricultura, fiind specializată în operarea produselor agricole, informează Agerpres.
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