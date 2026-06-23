Portul Constanța atinge o capacitate record de depozitare a cerealelor. Investiții de aproape 100 de milioane de lei la terminalul COMVEX

Portul Constanța își consolidează poziția de hub strategic pentru exporturile de cereale din regiune după finalizarea unei noi investiții la terminalul COMVEX. Extinderea capacităților de stocare a dus România la un prag de două milioane de tone capacitate de depozitare simultană a cerealelor în port.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat inaugurarea extinderii Terminalului de Cereale COMVEX din Portul Constanța Nord, Dana 80, proiect realizat cu sprijinul fondurilor europene.

Potrivit acestuia, investiția contribuie la atingerea pragului de două milioane de tone capacitate de depozitare simultană temporară a cerealelor în Portul Constanța, unul dintre cele mai importante puncte logistice pentru comerțul cu produse agricole din regiune.

Proiectul a inclus două etape majore de extindere care au crescut capacitatea terminalului de la 200.000 de tone la 240.000 de tone.

Prima etapă a investiției, denumită Extindere Vest, a presupus construirea a două noi celule de depozitare, care au adăugat o capacitate de 12.000 de tone.

A doua etapă, Extindere Est, a inclus realizarea a cinci noi celule de depozitare, cu o capacitate suplimentară de 28.000 de tone.

În urma finalizării lucrărilor, terminalul beneficiază de un sistem complet integrat și automatizat pentru manipularea și depozitarea cerealelor.

Reprezentanții autorităților susțin că această modernizare transformă terminalul COMVEX într-unul dintre cele mai performante centre logistice pentru cereale din Europa.

Valoarea totală a investiției realizate în cele două faze depășește 99,88 milioane de lei.

Din această sumă, peste 42 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă provenită din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene și din bugetul de stat, prin Programul Transport 2021-2027 gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Diferența a fost acoperită de compania COMVEX, cu sprijinul instituțiilor bancare implicate în finanțarea proiectului.

Potrivit lui Irinel Ionel Scrioșteanu, investiția face parte din inițiativa europeană Solidarity Lane, coridorul creat pentru facilitarea exporturilor de cereale din Europa de Est.

Prin dezvoltarea infrastructurii logistice, România își întărește poziția strategică în comerțul agricol regional și european.

Terminalul de la Dana 80 beneficiază de o adâncime de 19 metri, ceea ce permite operarea unor nave de mari dimensiuni, și dispune de o rată de încărcare care poate ajunge la 70.000 de tone pe zi.

Oficialii susțin că aceasta este cea mai mare viteză de manipulare a cerealelor din Europa pentru un terminal de acest tip.

În ultimii ani, Portul Constanța a devenit unul dintre principalele puncte de tranzit pentru exporturile agricole din regiune, inclusiv pentru cerealele provenite din Ucraina.

Extinderea capacităților de depozitare și modernizarea infrastructurii logistice sunt esențiale pentru gestionarea fluxurilor comerciale tot mai mari și pentru creșterea competitivității portului la nivel european.

Autoritățile subliniază că proiectele realizate în parteneriat între stat, operatori privați și instituțiile europene contribuie la dezvoltarea infrastructurii strategice a României și la consolidarea rolului țării în lanțurile logistice și comerciale din regiune.