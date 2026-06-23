Excedentul comercial al UE cu Regatul Unit a ajuns la 186 de miliarde de euro. România a depășit pragul de 10 miliarde de lire în comerțul bilateral

Comerțul dintre UE și Regatul Unit rămâne puternic după Brexit. Exporturile europene au ajuns la 345,3 miliarde de euro în 2025, în timp ce importurile s-au ridicat la 158,7 miliarde de euro. Datele arată că Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial de 186,6 miliarde de euro în relația cu piața britanică. România s-a înscris în aceeași tendință, schimburile comerciale bilaterale cu Regatul Unit atingând anul trecut un nivel record de 10,3 miliarde de lire sterline. Vehiculele, utilajele și produsele farmaceutice continuă să domine schimburile comerciale dintre cele două părți.

Comerțul cu mărfuri al UE și Regatul Unit a traversat schimbări importante în ultimul deceniu, pe fondul procesului de ieșire a Marii Britanii din blocul comunitar și al noilor reguli comerciale aplicate după Brexit.

Potrivit datelor publicate de Eurostat pentru anul 2025, Uniunea Europeană a exportat bunuri către Regatul Unit în valoare de 345,3 miliarde de euro și a importat produse în valoare de 158,7 miliarde de euro. Diferența dintre cele două fluxuri comerciale a generat un excedent de 186,6 miliarde de euro în favoarea UE.

Evoluția ultimilor ani arată însă o diminuare graduală a importanței Regatului Unit în comerțul total al Uniunii Europene. În 2015, schimburile cu piața britanică reprezentau 11,2% din totalul importurilor UE și 16,9% din totalul exporturilor europene.

Până în 2020, înainte de aplicarea deplină a noilor relații comerciale post-Brexit, aceste ponderi s-au redus la 9,9% din importurile UE și 14,4% din exporturile blocului comunitar.

După retragerea Regatului Unit din piața unică europeană, în 2021, exporturile europene către această destinație au rămas relativ stabile. Datele arată că acestea au reprezentat 13,0% din totalul exporturilor UE în 2021 și 13,1% în 2025.

În schimb, importurile provenite din Regatul Unit au înregistrat o scădere ușoară în aceeași perioadă. Dacă în 2021 acestea reprezentau 7,0% din totalul importurilor Uniunii Europene, în 2025 ponderea lor s-a redus la 6,3%.

În relația bilaterală cu Regatul Unit, România a înregistrat, de asemenea, o evoluție pozitivă a schimburilor comerciale. Potrivit datelor Department for Business and Trade de la Londra, comerțul total cu bunuri și servicii dintre cele două țări a ajuns la 10,3 miliarde de lire sterline în 2025, în creștere cu 4,9% față de anul anterior.

România a exportat pe piața britanică bunuri și servicii în valoare de 7,3 miliarde de lire sterline și a importat de 3 miliarde de lire, rezultând un excedent comercial de 4,3 miliarde de lire sterline. Principalele exporturi românești către Regatul Unit sunt automobilele, în special modelele produse la Craiova și Mioveni.

Structura schimburilor comerciale evidențiază concentrarea exporturilor europene în câteva categorii industriale majore, care continuă să susțină relația economică dintre cele două piețe.

Primele cinci grupe de produse exportate către Regatul Unit au reprezentat împreună 47,1% din valoarea totală a exporturilor europene în 2025.

Cea mai importantă categorie a fost cea a vehiculelor, altele decât materialul rulant feroviar sau de tramvai. Exporturile din această grupă au ajuns la 55,8 miliarde de euro, echivalentul a 16,2% din totalul livrărilor europene către Regatul Unit.

Pe locul al doilea s-au situat mașinile, aparatele mecanice și componentele aferente, cu exporturi de 44,9 miliarde de euro și o pondere de 13,0%.

Au urmat echipamentele electrice, piesele și accesoriile audiovizuale, cu o valoare de 27,2 miliarde de euro, reprezentând 7,9% din totalul exporturilor. Produsele farmaceutice au contribuit cu 20,4 miliarde de euro, respectiv 5,9%, în timp ce combustibilii, uleiurile minerale și produsele conexe au însumat 14,5 miliarde de euro, adică 4,2% din total.

Pe segmentul importurilor, primele cinci categorii de produse au reprezentat aproape jumătate din totalul bunurilor cumpărate de Uniunea Europeană din Regatul Unit, respectiv 48,5%.

Cea mai mare categorie de importuri a fost cea a mașinilor, aparatelor mecanice și pieselor aferente. Valoarea acestora a ajuns la 22,6 miliarde de euro, reprezentând 14,3% din totalul importurilor europene din Regatul Unit.

La un nivel apropiat s-au situat combustibilii, uleiurile minerale și produsele conexe, cu importuri de 22,0 miliarde de euro și o pondere de 13,9%.

Vehiculele, altele decât materialul rulant feroviar sau de tramvai, au ocupat locul al treilea, cu importuri de 15,1 miliarde de euro, echivalentul a 9,5% din total.

Produsele farmaceutice au generat importuri de 9,0 miliarde de euro și o pondere de 5,6%, în timp ce categoria echipamentelor electrice, a accesoriilor și a produselor audiovizuale a însumat 8,3 miliarde de euro, reprezentând 5,2% din totalul importurilor realizate de Uniunea Europeană din Regatul Unit în 2025.