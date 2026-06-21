Brexitul este contestat și după zece ani. Manifestație la Londra pentru reîntoarcerea în UE

O nouă manifestație proeuropeană a avut loc sâmbătă la Londra, înaintea marcării a zece ani de la referendumul care a dus la Brexit. Participanții au cerut revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană și au mărșăluit până în fața Parlamentului britanic. Estimările privind prezența diferă semnificativ între organizatori și poliție. Dezbaterea privind relația dintre Londra și Bruxelles rămâne prezentă în spațiul public, deși actualul guvern exclude revenirea în blocul comunitar.

O manifestație desfășurată sâmbătă în centrul Londrei a adunat susținători ai revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a zece ani de la referendumul din 23 iunie 2016, care a deschis calea ieșirii țării din blocul comunitar.

Potrivit organizatorilor, la eveniment au participat aproximativ 1.500 de persoane. Poliția a estimat însă prezența la doar câteva sute de participanți. Acțiunea a fost organizată sub denumirea de Marșul Național pentru Reîntoarcere (National Rejoin March – NRM).

Participanții s-au adunat în apropierea stației de metrou Temple, purtând pancarte, tricouri, șepci și steaguri ale Uniunii Europene. Marșul a traversat centrul capitalei britanice și s-a încheiat în Piața Parlamentului, una dintre cele mai cunoscute zone politice ale Londrei.

Printre mesajele afișate s-au numărat: „Vrem să ne luăm steaua înapoi”, „Cetățean al Europei” și „Re:Uniune”. Alte pancarte transmiteau mesaje critice la adresa Brexitului și evidențiau argumente economice în favoarea revenirii în UE, inclusiv pentru comerț și piața muncii.

🚨NEW: The march to Rejoin the EU has taken off in central London There are dozens of participants pic.twitter.com/LHp79USSE6 — GB Politics (@GBPolitcs) June 20, 2026

În declarațiile oferite presei, organizatoarea manifestației, Clare Hall, a afirmat că obiectivul mișcării este revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană ca stat membru cu drepturi depline.

Aceasta a susținut că experiența ultimilor zece ani ar demonstra că decizia ieșirii din UE a fost una greșită și că multe dintre promisiunile făcute în timpul campaniei pentru Brexit nu s-au materializat.

Referindu-se la unul dintre principalele subiecte ale campaniei din 2016, Hall a declarat că întreaga strategie a susținătorilor Brexitului „s-a bazat pe imigraţie, şi s-a demonstrat că aceasta a fost o absurditate totală”, a declarat Clare Hall.

Totodată, ea a susținut că efectele economice sunt resimțite de populație prin creșterea costului vieții și a avertizat că generațiile tinere vor suporta consecințele deciziilor luate în urmă cu un deceniu. „viaţa a devenit mai dificilă” întrucât totul este mai scump, iar tinerii vor „plăti consecinţele Brexitului”, a adăugat Clare Hall.

Deși tema revenirii în Uniunea Europeană continuă să fie susținută de anumite grupuri civice și politice, poziția oficială a guvernului de la Londra rămâne neschimbată.

Premierul britanic Keir Starmer a pledat în repetate rânduri pentru consolidarea relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, în special în domenii precum comerțul, securitatea și cooperarea economică.

Cu toate acestea, liderul laburist a exclus posibilitatea revenirii Marii Britanii în Uniunea Europeană, considerând că dezbaterea privind reintegrarea în blocul comunitar nu reprezintă o opțiune a actualului executiv.

Subiectul continuă însă să fie discutat în interiorul Partidului Laburist. Printre personalitățile care au abordat public această perspectivă se numără și Wes Streeting, unul dintre liderii politici care au menționat posibilitatea unei relații mai apropiate cu instituțiile europene.