Măsura care schimbă internetul: ce pregătește Keir Starmer pentru copiii sub 16 ani

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat o măsură prin care persoanele sub 16 ani nu vor mai putea accesa rețelele de socializare în Regatul Unit. Anunțul vine pe fondul unei dezbateri extinse privind siguranța copiilor în mediul online și responsabilitatea platformelor digitale.

Măsura nu detaliază încă exact ce aplicații vor fi vizate, însă autoritățile transmit că restricțiile vor intra în vigoare de la începutul anului viitor. Keir Starmer a precizat că „nu este pregătit să facă compromisuri în ceea ce privește siguranța și fericirea copiilor noștri”.

Decizia Marii Britanii se înscrie într-un context mai larg, în care mai multe state au început să introducă restricții similare privind accesul minorilor la platformele sociale. Australia, Canada, Brazilia și Indonezia au adoptat deja legislație sau au anunțat reglementări bazate pe vârstă pentru utilizarea rețelelor de socializare.

În același timp, Spania, Danemarca și Coreea de Sud analizează sau dezvoltă cadre legislative asemănătoare. În Franța, discuțiile au oscilat între o interdicție generală pentru adolescenți și restricții aplicate doar anumitor platforme.

În plan intern, măsura vine într-un moment de presiune politică asupra premierului, inclusiv din interiorul propriului partid, unde sunt exprimate critici privind stilul de conducere. Cu toate acestea, Starmer a prezentat inițiativa drept o acțiune „de top mondial” în domeniul protecției copiilor în mediul digital.

Oficialii guvernamentali au sugerat că noile reguli ar putea fi chiar mai stricte decât cele adoptate în Australia, considerate până acum printre cele mai ferme la nivel global. Direcția anunțată include și extinderea unor restricții privind utilizarea de către adolescenții mai mari, precum și reglementări pentru chatbot-uri bazate pe inteligență artificială.

We are banning social media access for under 16s. These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life. I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

Decizia autorităților britanice este susținută de o consultare publică amplă, care a adunat 116.000 de răspunsuri din partea părinților, specialiștilor din tehnologie și a copiilor. Potrivit datelor prezentate de secretarul pentru Cultură, Lisa Nandy, 90% dintre părinți se declară favorabili unei interdicții pentru persoanele sub 16 ani.

Executivul a încurajat totodată companiile tehnologice să aplice „măsuri rezonabile” pentru a limita accesul minorilor, inclusiv prin tehnologii de verificare a vârstei. Printre soluțiile discutate se află recunoașterea facială sau vocală, utilizarea documentelor de identitate și sisteme automate de estimare a vârstei înainte de accesarea platformelor.

Australia este prima țară care a implementat o interdicție completă pentru utilizatorii sub 16 ani, aplicată de la începutul lunii decembrie. Măsura vizează platforme precum TikTok, X, Instagram, Facebook, YouTube și Snapchat, iar minorilor le este interzis să își creeze conturi noi.

Spre deosebire de alte sisteme de reglementare, responsabilitatea nu revine utilizatorilor sau părinților, ci companiilor de social media, care riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni pentru încălcări grave sau repetate. Australia a devenit astfel primul stat care introduce o astfel de interdicție la nivel național.

Specialiștii atrag atenția că o astfel de interdicție ar putea avea efecte secundare asupra comportamentului utilizatorilor tineri. Există riscul ca unii adolescenți să caute metode alternative de accesare a platformelor, în afara canalelor oficiale.

Jon Crowcroft, profesor de sisteme de comunicații la Universitatea din Cambridge, a afirmat: „Există un risc real ca acest lucru să-i împingă pe unii utilizatori către site-uri mai proaste, iar supravegherea dispozitivelor este aproape imposibilă din punct de vedere tehnic”. El a adăugat: „Supravegherea platformelor ar fi mult mai ușoară dacă autoritățile de reglementare s-ar obosi.”