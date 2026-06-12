Rețelele sociale au devenit un instrument esențial pentru companiile din UE. Două treimi din firme le utilizează pentru a-și crește vizibilitatea

Utilizarea rețelelor sociale de către companiile din Uniunea Europeană a continuat să crească în 2025, potrivit celor mai recente date privind utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și comerțul electronic în întreprinderi.

În 2025, 63,6% dintre companiile din Uniunea Europeană cu cel puțin 10 angajați au utilizat cel puțin un tip de platformă de social media. Procentul este în creștere față de anul 2023, când ponderea era de 61,1%, potrivit datelor publicate de oficiul european de statistică (Eurostat).

Companiile folosesc rețelele sociale pentru a-și crește prezența online, pentru a-și îmbunătăți activitățile de marketing, pentru a comunica mai eficient cu partenerii, clienții și alte organizații, dar și pentru a facilita colaborarea și schimbul de cunoștințe.

La nivelul statelor membre, Malta înregistrează cea mai ridicată pondere a companiilor care utilizează rețele sociale, cu 88,2% din totalul întreprinderilor analizate. Pe următoarele locuri se află Finlanda, cu 87,6%, și Danemarca, cu 86,1%.

La polul opus se situează Bulgaria, unde doar 41,5% dintre companii folosesc rețele sociale. Urmează Croația, cu 46,0%, și Ungaria, cu 47,3%.

Datele arată că utilizarea rețelelor sociale este semnificativ mai răspândită în rândul companiilor mari decât în cazul celor mici.

În categoria întreprinderilor mici, respectiv cele cu între 10 și 49 de angajați sau persoane care desfășoară activități independente, 60,6% folosesc platforme de social media.

În cazul întreprinderilor mijlocii, care au între 50 și 249 de angajați sau persoane care desfășoară activități independente, procentul urcă la 76,2%.

Cea mai ridicată rată de utilizare este înregistrată de companiile mari, cu cel puțin 250 de angajați sau persoane care desfășoară activități independente. În această categorie, 89,1% dintre întreprinderi utilizează rețele sociale.

Datele provin din ancheta europeană privind utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și a comerțului electronic în întreprinderi, realizată în 2025. Studiul include toate companiile cu minimum 10 angajați sau persoane care desfășoară activități independente din sectoarele economice corespunzătoare clasificării NACE Rev. 2, respectiv secțiunile C–J, L–N și grupa 95.1.

Rezultatele evidențiază rolul tot mai important al rețelelor sociale în activitatea companiilor europene, pe măsură ce acestea devin instrumente esențiale pentru promovare, comunicare și colaborare în mediul de afaceri.