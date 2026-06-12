Cât te costă să-și deschizi propria afacere în 2026? Sfatul lui Adrian Negrescu: E o mare provocare să deschizi o afacere nouă în 2026

Merită să mai deschizi o afacere în România sau nu? Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că statul român încasează peste 60% din veniturile generate de firme prin taxe și impozite, context în care multe planuri de afaceri pot fi puse în pericol.

Analistul economic Adrian Negrescu a mărturisit, într-un interviu acordat pentru Ziare.com, că este foarte dificil să deschizi o afacere nouă în 2026 deoarece statul încasează, prin taxe și impozite, peste 60% din veniturile generate de firme. El a explicat că aceste sume provin din TVA, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, accize și alte taxe specifice fiecărui domeniu de activitate.

Potrivit acestuia, nivelul ridicat al taxelor face ca statul să devină, practic, un „acționar majoritar” în majoritatea afacerilor din România. Din acest motiv, antreprenorii ar trebui să aibă rezerve financiare suficiente pentru cel puțin trei luni de activitate. În lipsa acestor fonduri, riscul de a ajunge în incapacitate de plată sau chiar în faliment este foarte mare, mai ales pentru firmele mici. Negrescu a mai spus că, în actualul context economic, antreprenorii încearcă să își reorganizeze activitatea și să își adapteze produsele și serviciile la scăderea puterii de cumpărare a populației.

El a precizat că multe firme din retail se bazează pe creditul furnizor, adică primesc marfa acum și o plătesc după câteva luni. Totuși, această formă de finanțare este tot mai greu de obținut. Din cauza inflației și a creșterii rapide a prețurilor, producătorii și furnizorii sunt mai puțin dispuși să aștepte luni întregi până își primesc banii. În consecință, multe planuri de afaceri sunt afectate sau chiar devin imposibil de realizat.

„E o mare provocare să deschizi o afacere nouă în 2026, având în vedere faptul că statul îți ia mai mult de 60% din venituri, sub formă de taxe și impozite. În ceea ce privește taxarea, 21% reprezintă TVA, 10% impozitul pe profit, 16% impozitul pe dividende, accize, taxe peste taxe în funcție de specificul activității, iar toate fac astfel încât o mare parte din banii pe care îi câștigăm să-i dăm statului, un stat care a devenit un ‘acționar majoritar’ în aproape toate business-urile din România, prin această taxare. Altfel spus, taxarea este atât de mare încât, dacă nu ai niște fonduri de rezervă, un buffer financiar de minimum trei luni care să-ți asigure rulajul în orice activitate economică, din punctul meu de vedere, riscul de a intra în incapacitate de plată, în faliment, este foarte ridicat, mai ales în cazul microîntreprinderilor. Din punctul meu de vedere, preocupările antreprenorilor țin de restructurarea activității și de adaptarea ofertei de produse și servicii la noua realitate economică în care scăderea puterii de cumpărare și a consumului populației se află în prim-plan. Singura șansă a celor care lucrează mai ales în zona de retail este să lucreze tot mai mult cu credit furnizor, adică să ia marfa și să o plătească abia după câteva luni. Creditul furnizor, principala modalitate prin care se finanțează economia românească, înregistrează un minim al ultimilor ani. În condiții inflaționiste, bineînțeles că nici companiile care produc bunuri și servicii nu mai sunt dispuse să ofere marfa care va fi plătită după câteva luni. Creșterile accelerate de prețuri fac astfel încât multe dintre planurile de business să fie spulberate”, a explicat Negrescu.

Unele persoane amână să înceapă să investească deoarece consideră că nu sunt suficient de pregătite sau că nu dispun de o sumă mare de bani pentru a face primul pas. În realitate, principalul obstacol nu este lipsa capitalului sau a cunoștințelor, ci lipsa unui punct de pornire clar. Atunci când nu există obiective bine definite, o înțelegere de bază a riscurilor și acces la informații din surse de încredere, deciziile financiare sunt adesea luate la întâmplare, în loc să fie rezultatul unei alegeri conștiente și informate.

Investițiile devin mai accesibile atunci când sunt abordate în mod responsabil și informat, nu în grabă. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să ai toate răspunsurile înainte de a începe, ci să știi ce întrebări să îți pui și să fii dispus să înveți permanent din experiență, atât din succese, cât și din greșeli. Pentru cei aflați la început de drum, există trei pași esențiali care pot oferi o direcție clară și pot facilita intrarea în lumea investițiilor.

Primul pas

Primul pas este definirea obiectivelor. Înainte de a realiza orice investiție, este important să înțelegi de ce dorești să investești deoarece răspunsul la această întrebare va influența direct alegerile pe care le vei face. Obiectivul poate fi constituirea unui fond de urgență, economisirea pentru avansul unei locuințe sau pregătirea pentru perioada pensionării. Fiecare dintre aceste scopuri presupune un orizont de timp diferit și necesită o strategie adaptată.

Pentru a-ți clarifica obiectivele, este util să îți adresezi câteva întrebări esențiale: ce sumă poți investi fără să îți afecteze bugetul lunar, peste câți ani vei avea nevoie de acei bani și cum ai reacționa dacă valoarea investiției ar scădea temporar. Răspunsurile te vor ajuta să alegi instrumentele financiare potrivite și să eviți deciziile impulsive. O investiție pe termen scurt se construiește diferit de una pe termen lung, iar succesul depinde de alegerea unei strategii adaptate nevoilor și obiectivelor personale.

Al doilea pas

Al doilea pas constă în evaluarea toleranței la risc. Orice investiție implică un anumit grad de incertitudine, iar înțelegerea acestui aspect este esențială înainte de alegerea unui produs financiar. Există investiții considerate mai sigure, precum obligațiunile guvernamentale, fondurile monetare sau titlurile de stat. În același timp, ETF-urile diversificate și fondurile mixte pot implica un nivel de risc mediu, în funcție de structura lor. La polul opus se află acțiunile individuale, considerate investiții cu risc ridicat, precum și instrumente precum criptomonedele sau CFD-urile, care sunt asociate cu un grad foarte mare de risc.

Nivelul optim de risc este cel care se potrivește experienței tale, orizontului de investiții și capacității de a gestiona fluctuațiile pieței fără a lua decizii emoționale. Pentru începători, este recomandată o abordare mai conservatoare, care să permită acumularea treptată de experiență și înțelegerea modului în care funcționează piețele financiare.

Al treilea pas

Al treilea pas este documentarea înainte de luarea oricărei decizii. Informarea reprezintă baza unei investiții responsabile și contribuie la reducerea riscului de a face alegeri nepotrivite. Deși piețele financiare pot părea complexe la început, există numeroase resurse accesibile care permit învățarea progresivă, în ritmul fiecărei persoane. Multe aplicații și platforme de investiții oferă materiale educaționale gratuite pentru începători, inclusiv ghiduri, articole explicative, webinare susținute de specialiști, conturi demo pentru exersare fără bani reali și suport în limba română prin chat sau telefon.

Documentarea presupune înțelegerea termenilor și condițiilor produselor utilizate, analizarea materialelor informative puse la dispoziție de platforme și evitarea deciziilor bazate exclusiv pe recomandări neoficiale. Un investitor bine informat nu va lua întotdeauna decizii mai bune decât piața, însă va înțelege mai clar ce cumpără, ce riscuri își asumă și care sunt motivele din spatele fiecărei alegeri. Această claritate contribuie la dezvoltarea unei discipline financiare sănătoase și la construirea unei strategii de investiții sustenabile pe termen lung.