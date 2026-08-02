Horoscop 3 – 9 august 2026. Zodia care ar trebui să devină mai ambițioasă, determinată și concentrată pe atingerea obiectivelor

Horoscopul săptămânal pentru perioada 3-9 august 2026 aduce schimbări importante în dinamica astrală, odată cu trecerea Lunii prin mai multe semne zodiacale și cu intrarea lui Venus în Balanță. Configurațiile formate între Soare, Saturn, Mercur și Marte pot influența modul în care sunt gestionate relațiile, deciziile și planurile personale. Astrologii urmăresc o săptămână marcată de transformări de ritm, comunicare intensificată și momente favorabile pentru echilibru și reorganizare. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

4 august – Luna intră în Taur.

5 august – Luna în al treilea pătrar în Taur.

6 august – Venus intră în Balanță.

6 august – Soarele este în trină (trigon) cu Saturn, între 4 și 8 august.

7 august – Luna intră în Gemeni.

8 august – Mercur semisextilă cu Marte între 6 și 9 august.

9 august – Mercur intră în Leu.

9 august – Luna intră în Rac.

BERBEC

Luni până vineri aduce determinare și o etică a muncii puternică, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă excelentă pentru a-ți atinge obiectivele pe termen lung. Dacă cauți bani, o să-I obții. Respectul și înțelegerea reciprocă îmbunătățesc relațiile, în special cu bărbații și superiorii. Poți obține un nou loc de muncă, să obții o promovare sau să-ți asumi responsabilități suplimentare fără a suporta stres suplimentar. Această perioadă de realizări și recunoaștere duce la satisfacție, mulțumire și o stimă de sine mai mare.

Sâmbăta și duminica pot cauza probleme în relații și finanțe din cauza confuziei sau a înșelăciunii. Oamenii pot percepe bunătatea ta ca pe o slăbiciune, deoarece te face să pari mai iubitor sau mai generos decât ești în realitate. Gândirea plină de dorințe sau idealizarea excesivă ar putea duce la jenă sau dezamăgire, în dragoste. Nu este momentul să fii un martir. Dar este un moment bun pentru muzică, dans, artă sau pentru a merge la film. O abordare mai spirituală a imaginii tale de sine sau a celei a celor dragi ar fi, de asemenea, benefică.

TAUR

De luni până miercuri, te poți bucura de un echilibru plăcut între muncă și acasă. Familia îți va oferi tot sprijinul emoțional și hrănirea de care ai nevoie pentru a-ți atinge întregul potențial la locul de muncă, făcându-l să pară ușor. Aceasta este o oportunitate excelentă de a sărbători acasă cu familia, la fel ca o petrecere de ziua de naștere. Prezentările publice vor merge bine pentru că îi poți face să se simtă ca și cum ai fi unul de-al lor. Ceilalți se vor simți mai confortabil în preajma ta și vor avea încredere în tine. Banii sunt mediocru aspectați, nu-ți sunt favorabile planurile mari.

De joi până duminică, poți fi motivat să reușești, având un puternic simț al scopului și inițiativei. Poți realiza multe cu curajul și spiritul de luptă necesare pentru a aborda aproape orice. Poți fi la fel de direct și sincer pe cât dorești atunci când îți îndeplinești dorințele și ceri sprijinul celorlalți. Socializarea și viața ta amoroasă beneficiază de carismă suplimentară și atractivitate intelectuală.

GEMENI

De luni până vineri , probabil vei fi mai ambițios și mai motivat decât de obicei. Îți poți valorifica determinarea, perseverența și răbdarea pentru a deveni mai eficient, ingenios și productiv. Acesta este momentul perfect pentru a lucra cu sârguință la obiectivele tale pe termen lung, a-ți asuma responsabilități suplimentare sau a-ți avansa cariera. Asistența, favoritismul, respectul sau recunoașterea pot veni de la bătrâni sau superiori. Persoanele mai tinere pot veni la tine pentru sfaturi sau mentorat. Poți preda, instrui și forma eficient. Dacă cauți bani, îi vei obține.

Sâmbăta și duminica aduc popularitate și o creștere a atractivității sexuale, condimentând viața amoroasă. O relație existentă ar putea suferi o transformare pozitivă cu mai multă pasiune și angajament. O nouă relație ar fi intensă și ar putea implica o aventură sau alte complicații. Obsesiile și fascinațiile sunt acum posibile, nu doar în relații.

RAC

Luni și marți, s-ar putea să tânjești după pace și liniște pentru a te odihni confortabil acasă. Dar va trebui să te confrunți cu presiuni legate de muncă sau de relații. Schimbările de dispoziție, anxietatea, nesiguranța și incertitudinea ar putea face relaxarea și găsirea armoniei în relații extrem de dificile. Învățarea ajustării, a compromisurilor și a adaptării comportamentului tău va restabili echilibrul emoțional și va ajuta la evitarea unei crize.

Miercuri până duminică aduce o minte și o limbă ascuțite, cu un spirit ofensiv. Prin urmare, acesta este un moment ideal pentru orice domeniu competitiv care valorizează gândirea puternică și independentă. Poți acționa conform instinctelor tale cu încredere. Poți fi foarte motivat și poți avea un simț puternic al scopului. Viața ta amoroasă beneficiază de carismă suplimentară, atractivitate intelectuală și capacitatea de a excita prin cuvinte și limbajul corpului. Banii există, dar nu câți vrei.

LEU

Luni până vineri este o perioadă de progres constant datorită răbdării, determinării și unui puternic simț al datoriei. Vei fi echilibrat, concentrat și liber de distrageri care îți pot împiedica obiectivele și planurile. Aceasta poate să nu fie o perioadă interesantă, dar rămâne crucială pentru că lucrezi cu sârguință pentru a pune o fundație solidă pentru viitor. Sârguința și munca ta asiduă merită apreciere și recompensă. Cheltuiești prea mult, fii mai atent cu banii.

Sâmbătă și duminică, ar trebui să devii mai pasionat de dragoste și de lucrurile pe care le iubești. Fie că este vorba de o altă persoană, un hobby sau orice altceva, te vei implica mai profund în ceea ce iubești. Ar trebui să te bucuri de o popularitate sporită datorită unei atracții subconștiente puternice pe care ceilalți o simt față de tine. O relație nouă, profundă, este posibilă. Acesta este un moment bun pentru a evalua nivelul de loialitate și angajament în relațiile romantice și prietenii.

FECIOARĂ

De luni până miercuri, atitudinile, comportamentele și reacțiile tale emoționale pot ocupa un loc mai important în viața ta. Amintirile, instinctele materne și nevoia de îngrijire și siguranță vor avea o influență mai mare asupra vieții tale. Meditația și alte tehnici de relaxare pot fi acum reglate fin, astfel încât să fii cât mai echilibrat emoțional și calm posibil. Poți avea încredere în instinctele, visele și viziunile tale. Banii și proprietățile sunt mediocru aspectate, o să primești strict ce ți se cuvine.

De joi până duminică se aduc o creștere a activității mentale și a comunicării. Gândirea concentrată și acută este ideală pentru sarcini cognitive precum studiul, investigarea și rezolvarea puzzle-urilor. Intelectul tău pătrunzător poate fi folosit și pentru a-ți argumenta cauza și a-i apăra pe ceilalți împotriva hărțuirii sau provocărilor. Nu ar trebui să te retragi dintr-o luptă, ci să-ți alegi cu grijă bătăliile.

BALANȚĂ

Luni până vineri aduce ambiție, determinare, perseverență și autodisciplină. Poți lucra bine cu membrii echipei și colegii, formând alianțe și parteneriate de afaceri. Acesta este un moment excelent pentru a oficializa o relație prin logodnă sau căsătorie. O nouă relație poate fi mai practică decât romantică, dar se bazează pe intenții sincere și poate fi durabilă. Soarta vă poate aduce împreună pentru. Poți încasa niște sume mici, dar necesare.

Sâmbătă și duminică, tovărășia devine esențială, deoarece tânjești să-ți împărtășești dragostea cu cineva special. Dacă ești singur, s-ar putea să devii mai hotărât să întâlnești pe cineva. O nouă poveste de dragoste acum ar fi intensă și îți va transforma viața. O relație existentă poate deveni mai pasională, intensă sau profundă prin explorare sexuală sau împărtășirea secretelor. De asemenea, poți exprima dinamic talentele tale creative ascunse. Atenție la cheltuieli, nu exagera.

SCORPION

De luni până joi, ar trebui să devii mai grijuliu și mai empatic și să ai încredere în intuiția ta. Poți înfrunta latura dureroasă a vieții și durerile trecutului, apoi să-ți împărtășești cu dragoste experiențele. Poți ajuta prietenii și familia răniți să vindece relațiile destrămate cu o compasiune și o înțelegere emoțională sporite. Acesta este un moment excelent pentru a studia științele cognitive, dezvoltându-ți abilitățile de a deveni un vindecător intuitiv sau un consilier talentat.

Vineri până duminică este perioada ideală pentru a face planuri, deoarece vei fi ager mintal și hotărât. O atitudine pozitivă și încrederea în sine fac, de asemenea, din aceasta o perioadă bună pentru a impresiona pe cineva sau a-l convinge de ceva ce te pasionează. Relațiile intime vor beneficia, fără îndoială, de cuvintele și mâinile tale senzuale. Așadar, oferă-i partenerului tău un masaj sau invită pe cineva la o întâlnire. Munca în echipă și călătoriile de serviciu pot fi profitabile.

SĂGETĂTOR

De luni până vineri , ar trebui să devii mai ambițios, determinat și concentrat pe atingerea unui obiectiv pe termen lung. Mai harnic decât creativ, îți poți valorifica impulsul ritmic vital pentru a obține rezultate substanțiale și a lăsa o influență durabilă. Viziunea ta pe termen lung, capacitatea organizatorică și pragmatismul sunt excelente pentru construirea, dezvoltarea sau fondarea de sisteme și structuri, de la case la afaceri. Relațiile intime vor beneficia, de asemenea, de o loialitate, fiabilitate, angajament și respect sporite. Fii atent, cheltuiești prea mult!

Sâmbăta și duminica aduc intensitate vieții tale amoroase. Relațiile devin mai serioase și chiar vitale pentru bunăstarea ta. Un nivel de atracție mai puternic, atât emoțional, cât și sexual, face ca aceasta să fie o perioadă excelentă pentru întâlniri. Atracția instantanee, relațiile puternice și îndrăgostirea nebunească sunt toate posibile. O stimă de sine ridicată și iubirea de sine fac, de asemenea, din aceasta o perioadă bună pentru a face transformări pozitive în relațiile existente.

CAPRICORN

De luni până vineri, vei căuta în mod inconștient hrană emoțională de la persoane familiare. Și bani. Acesta este un moment excelent pentru a petrece timp de calitate cu prietenii, a găzdui reuniuni și întâlniri de familie și a împărtăși amintiri prețioase. Intuiția sporită și sensibilitatea la stările de spirit ale altor persoane îți pot îmbunătăți abilitățile de consiliere și vânzări. Această capacitate de a te integra în mulțime este ideală pentru relații publice și politică.

Sâmbăta și duminica aduc imaginație, optimism și romantism. Cu toate acestea, orice dezechilibru între a oferi și a primi iubire poate deveni mai evident. Nesiguranța, incertitudinea și îndoiala de sine sunt posibile. Evitați să idealizați excesiv oamenii; asigurați-vă că vă apreciați suficient și credeți că meritați ce e mai bun.

VĂRSĂTOR

De luni până vineri este o perioadă de timp care aduce răbdare, perseverență, eficiență și autodisciplină. Mai harnic decât creativ, îți poți valorifica impulsul ritmic vital pentru a obține rezultate substanțiale și a lăsa o influență durabilă. Alții s-ar putea adresa ție pentru conducere și sfaturi. Cunoștințele, experiența și încurajarea ta vor fi apreciate. Eforturile anterioare și îmbunătățirea relațiilor cu superiorii și figurile autoritare ar putea duce la recunoaștere, respect sau promovare. O nouă relație este posibilă. Poți atrage pe cineva dintr-o generație diferită sau poți forma o relație profesor/elev. Poți face ceva bani prin activități noi.

Sâmbătă și duminică, problemele legate de dragoste, frumusețe și afecțiune ocupă un loc central în viața ta. Așa că nu rata această ocazie de a-i spune cuiva că îi iubești. Oricum, ar trebui să simți că vrei să strigi din toți rărunchii. Să te simți bine și să te iubești pe tine însuți te ajută să-i iubești pe ceilalți și să te distrezi. Dacă preferi solitudinea poți să-ți îndrepți potențilul afectiv către animăluțe. Ele înțeleg.

PEȘTI

De luni până miercuri, interacțiunile personale devin mai intense și mai emoționante. Acest lucru te va ajuta să te cunoști pe tine însuți și pe ceilalți mai profund. Mintea și judecata ta vor fi imparțiale. Vei simți intuitiv starea de spirit a grupurilor de prieteni și a publicului. Problemele de afaceri și carieră care implică publicul vor avea succes. Banii sunt bine aspectați. Creșterea popularității și a respectului personal poate avansa semnificativ cariera și statutul tău social. Ceilalți ți-ar putea cere sfaturi, în special în ceea ce privește cariera și obiectivele lor personale.

Joi până duminică aduce o energie mentală și o concentrare sporite pentru sarcini precum hârțogăraie, studii și examene. Gândirea rapidă și hotărârea îți permit să faci planuri cu încredere. Un stil de comunicare persuasiv face din acesta un moment ideal pentru dezbateri, cere favoruri și vorbit în public. Îmbrățișarea aventurii și asumarea riscurilor calculate ar trebui să ducă la rezultate pozitive. Norocul îi ajută pe cei curajoși!