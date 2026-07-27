Horoscop 27 iulie – 2 august 2026. Această zodie simte nevoia puternică de a fi independentă. Comportamentul său poate fi schimbător sau ciudat

Ultima săptămână din iulie și începutul lunii august vin cu influențe astrale intense, marcate de opoziția Soarelui cu Pluton, Luna Plină în Vărsător și conjuncția Soarelui cu Jupiter. Intervalul 27 iulie – 2 august 2026 favorizează schimbările, deciziile importante și reevaluarea relațiilor, dar aduce și oportunități de dezvoltare personală și profesională. Iată ce rezervă astrele fiecărei zodii în această săptămână. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

27 iulie – Soarele în opoziție cu Pluton între 25 și 29 iulie.

27 iulie – Soarele este în trină (trigon) cu Neptun între 25 și 29 iulie.

27 iulie – Soarele este în sextilă cu Uranus între 26 și 29 iulie.

28 iulie – Luna intră în Vărsător.

29 iulie – Venus în cuadratură cu Marte între 23 iulie și 3 august.

29 iulie – Lună Plină în Vărsător

29 iulie, ora 08:17 – Soarele este în conjuncție cu Jupiter, în Leu, între 25 iulie și 1 august.

31 iulie – Luna intră în Pești.

2 august – Luna intră în Berbec.

BERBEC

Luni și marți aduc schimbări pozitive și entuziasm. O minte mai deschisă și dispusă să-ți asumi riscuri îți permite să profiți la maximum de oportunitățile neașteptate care pot duce la o nouă direcție surprinzătoare în viață. Poți adopta o abordare proaspătă și inovatoare în tot ceea ce faci. Acesta este un moment bun pentru a călători, a te muta sau a te elibera de bunurile materiale dacă acestea îți limitează libertatea. Banii sunt bine aspectați, nu rata ocaziile!

De miercuri până duminică aduce o perspectivă mai optimistă, ceea ce înseamnă că poți atrage în mod subconștient lucruri bune, fie că sunt oameni, bunuri materiale sau o anumită situație. Buna ta dispoziție te face mai atractiv și mai popular, ceea ce este ideal pentru socializare și stabilirea de conexiuni. Atitudinea ta grijulie și de susținere poate aduce, de asemenea, noi prietenii și favoruri din partea celorlalți. Norocul este de partea ta, dar creșterea ta emoțională și spirituală ar trebui să fie cea mai satisfăcătoare realizare. O gamă largă de relații și experiențe culturale îți pot îmbogăți viața, personal și material.

TAUR

Zilele de luni până joi aduc deschidere la minte, gândire flexibilă și o atmosferă de cooperare. Este ideală pentru rezolvarea problemelor, negociere, colaborare, rezolvarea conflictelor și repararea relațiilor stresante. Relațiile cu băncile sunt favorabile. Ai putea primi vești bune, să-ți faci noi prieteni sau contacte de afaceri. Orice parteneriat nou va fi, probabil, reciproc benefic. De asemenea, te poți baza pe o intuiție sigură și pe excelente abilități de luare a deciziilor.

Vineri până duminică este o perioadă excelentă pentru multe lucruri, deoarece ar trebui să te bucuri de relații bune cu aproape toată lumea. Creșterea atractivității publice și a popularității pot fi folosite în avantajul tău, fără griji legate de vinovăție sau greșeli. Acesta este un moment bun pentru a cere o favoare sau un împrumut de la bancă. Poți repara o relație destrămată sau poți găsi o soluționare pașnică a disputelor. De asemenea, este un moment bun pentru activități de agrement, cum ar fi distracția acasă sau mersul la un restaurant, club de noapte sau parc de distracții.

GEMENI

Luni și marți, s-ar putea să simți o nevoie puternică de a fi independent și de a ieși în evidență. De asemenea, ar trebui să ai mai multă libertate de a explora viața și de a profita la maximum de orice oportunități. Baniisunt aspectați mediocru. Comportamentul tău poate fi schimbător sau ciudat în anumite privințe, dar nu prea amenințător pentru a-i speria pe ceilalți. Acesta este un moment bun să-ți urmezi intuiția, în special pentru deciziile pe loc. Poți primi fragmente de perspective prin meditație, vise sau chiar în stare de veghe.

Miercuri până duminică ar trebui să fie o perioadă de fericire și optimism, când lucrurile bune vin mai repede. Și banii. Ar trebui să fii sociabil și să te poți aștepta la relații bune cu cei dragi, colegi și cu oamenii din activitățile de grup. Aceasta este o perioadă bună pentru crearea de bogăție, studii, călătorii, afaceri și chestiuni juridice. S-ar putea să fii mai interesat de religie/spiritualitate, politică, probleme sociale și filozofie.

RAC

De luni până joi, poți împărtăși eficient mesaje și idei, negocia, vorbi în public, prezida întâlniri, convinge alte persoane, vinde produse, cere favoruri și cere sfaturi. Vei fi mai curios, mai adaptabil și dornic să-ți îmbunătățești perspectivele, fiind în același timp realist, dar intuitiv în ceea ce privește obiectivele tale. Acesta este momentul perfect pentru a-ți îmbunătăți imaginea publică sau profilul de pe rețelele sociale. Banii sunt aspectați favorabil.

De vineri până duminică, poți proiecta o imagine foarte pozitivă, ceea ce îți va ușura câștigarea aprobării celorlalți, în special a superiorilor. Așadar, acesta este un moment excelent pentru a cere favoruri, a împrumuta bani și a face prezentări. Găsirea unui partener de afaceri, a unui consultant financiar sau a altui profesionist care să te ajute este, de asemenea, favorabilă. Ar trebui să te bucuri de un profil public și o imagine pe rețelele sociale mai proeminente și atractive. Acest lucru ar putea fi folosit pentru a-ți avansa cariera, a face publicitate, a vinde sau a obține sprijin pentru o cauză nobilă.

LEU

Luni și marți aduc o mai mare libertate de alegere, în special în ceea ce privește cariera și viața de familie. Schimbările neașteptate pot duce la oportunități interesante de avansare sau la o nouă direcție. Acesta este un moment excelent pentru a iniția schimbari, deoarece ești mai adaptabil și dornic să o îmbrățișezi. Poți face compromisuri suficient de mari pentru a te integra în medii noi, fără a sacrifica independența. Experimentarea și sclipirile de intuiție pot duce la descoperiri și lucrări creative originale care exprimă stilul tău unic. Banii sunt cei pe care contai, alții nu sunt.

Miercuri până duminică este un moment bun pentru a începe un nou curs de studiu pentru a vă îmbunătăți perspectivele de carieră. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a aplica pentru un nou loc de muncă, a cere o promovare sau a solicita o mărire de salariu. Superiorii vă vor observa entuziasmul și încrederea în sine. Activitatea independentă este o altă opțiune acum. Amintirile plăcute și o conștientizare de sine mai mare oferă o oportunitate rară de a găsi pace spirituală, acceptare și înțelepciune.

FECIOARĂ

Luni și marți, libertatea sau exprimarea ta de sine ar putea fi împiedicată de anumite restricții și obligații. Un dezechilibru între ceea ce vrei și ceea ce trebuie să faci poate cauza frustrare și tensiune. Prin urmare, este esențial să fii flexibil, adaptabil și cu mintea deschisă pe măsură ce te adaptezi la responsabilități crescute sau reduse sau la noi bariere în calea progresului. Sunt necesare și muncă asiduă, răbdare, autocontrol și autodisciplină. Despre bani, mai târziu.

De miercuri până duminică, vă puteți aștepta la interacțiuni mai plăcute, în principal prin relații individuale. Acestea ar putea include întâlniri cu copii, frați și surori și prieteni, precum și călătorii locale pentru programări și cumpărături. Și, bineînțeles, vorbitul și trimiterea de mesaje text la telefon. Acesta este un moment excelent pentru colaborare, creare de rețele, cooperare, căutarea de sfaturi și dăruire. Creativitatea sporită, inventivitatea și dexteritatea manuală sunt atuuri pentru lucrul cu mâinile, vocea și mintea.

BALANȚĂ

Luni și marți aduc libertatea de exprimare și o abordare neortodoxă a spiritualității și moralei. Inspirația creativă, ingeniozitatea și imaginația sporită îți permit să explorezi, să inventezi și să creezi liber în fiecare domeniu al vieții. Ar trebui să te simți confortabil exprimându-ți stilul unic și să nu eziți să-ți împărtășești talentele. O încredere sporită și o conștientizare de sine sporite îți permit să-i distrezi, să-i entuziasmezi, să-i inspiri și chiar să-i fascinezi pe ceilalți. Oportunități interesante îți sunt la îndemână. Intuiția și visele tale îți pot ghida alegerile.

De miercuri până duminică, te poți aștepta să fii mai extrovertit, optimist, generos și norocos. O încredere sporită în sine și încrederea fac din acesta un moment excelent pentru a-ți depăși limitele și a experimenta viața la maximum. Lucrurile pe care le începi acum ar trebui să se termine bine pe termen lung, în special cele care te fac mai sănătos, mai bogat și mai fericit. Călătoriile, studiile, investițiile, afacerile și problemele juridice sunt favorizate. Meriți să te simți mândru de realizările tale.

SCORPION

Luni și marți aduc intensitate emoțională, deoarece sentimentele adânc îngropate sunt expuse. Controlul unor astfel de emoții puternice este dificil și s-ar putea să experimentezi unele comportamente compulsive, dar scoaterea lor din subconștient este vindecătoare. Luptele de putere emoțională care implică vinovăție, gelozie sau sex sunt posibile. Cu toate acestea, prin conștientizarea emoțiilor tale, poți transforma orice provocare într-o oportunitate de a te transforma și evolua.

De miercuri până duminică, s-ar putea să ai mai multă plăcere să te relaxezi decât să faci ceva extenuant. Prietenii, iubiții, familia și copiii te vor încânta. Problemele de afaceri ar trebui să se dovedească profitabile și te poți baza pe bune abilități diplomatice și de negociere. Un ochi pentru negocieri și un bun simț al modei fac din acesta momentul ideal pentru a-ți îmbunătăți aspectul fizic cu produse cosmetice, o coafură nouă sau un nou hobby. Știi unde să tragi linia cu comportamentul autocompătimitor, mai ales când vine vorba de mâncare și alcool.

SĂGETĂTOR

Luni și marți aduc schimbări pozitive, eliberatoare, care se desfășoară rapid și lin. Conștientizarea de sine sporită și deschiderea la minte vă permit să vă adaptați la condiții noi și să valorificați oportunitățile neașteptate. Sclipiri de intuiție și vise vii pot duce la descoperiri creative și inspirație. Banii sunt bine aspectați, îndrăznește!

De miercuri până duminică aduce fericire, optimism și generozitate. Norocul vine sub forma unor oportunități de creștere personală, profesională și spirituală. Poți fi beneficiarul unor complimente, cadouri sau bani. Acesta este un moment excelent pentru a începe noi studii sau a călători pe distanțe lungi. Sunt favorizate relațiile noi, investițiile sau începutul oricăror proiecte noi.

CAPRICORN

Luni și marți, Luna în Capricorn te încurajează să te concentrezi asupra vieții tale private, a casei și a familiei. Te vei simți mai emoționat și mai sensibil decât de obicei. Acesta este un moment excelent pentru a discuta problemele relaționale, deoarece vei fi în contact cu sentimentele tale. Calmul și echilibrul interior îți dau încrederea de a sparge gheața și de a-ți face noi prieteni. Dar s-ar putea să ai nevoie de mai multă reasigurare emoțională din partea obiectelor, oamenilor și locurilor familiare.

De miercuri până duminică, problemele legate de dragoste, frumusețe și afecțiune ocupă un loc central în viața ta. Așa că nu rata această ocazie de a-i spune cuiva că îi iubești. Oricum, ar trebui să simți că vrei să strigi din toți rărunchii. Dacă te simți bine și te iubești pe tine însuți, îți este ușor să-i iubești pe ceilalți și să te distrezi. Acesta este un moment deosebit de bun pentru a începe o relație, a întemeia o familie, adică a te logodi sau a te căsători.

VĂRSĂTOR

Luni și marți, ar trebui să te bucuri de mai multă libertate pentru a-ți exprima personalitatea unică și a-ți urma obiectivele. O mai mare conștientizare de sine, o minte deschisă și oportunități aduc experiențe și aventuri noi și variate, făcându-ți viața mai interesantă și mai incitantă. Sunt posibile sclipiri de intuiție, viziuni sau întâlniri întâmplătoare cu persoane deosebite. Acestea ar putea duce la descoperiri despre tine, expunându-ți întregul potențial sau ajutându-te să lași în urmă vechile obiceiuri.

De miercuri până duminică, ar trebui să fii mai sensibil la propriile sentimente și la cele ale celorlalți. Emoțiile intensificate și intuiția îți îmbogățesc relațiile intime și atrag oameni noi, în special femei sau bărbați sensibili și grijulii. Aceștia vor aprecia modul în care îți împărtășești emoțiile și îți pasă cu adevărat de sentimentele și bunăstarea lor generală. Ar putea începe o nouă relație semnificativă.

PEȘTI

De luni până joi poate aduce o potențială trezire spirituală pe măsură ce devii mai intuitiv și mai plin de compasiune. Așadar, ia aminte la visele și gândurile tale cele mai intime. Rănile vechi pot fi vindecate, ducând la o stimă de sine îmbunătățită. Relațiile tale cu familia și prietenii apropiați pot fi îmbunătățite. Ar trebui să te bucuri de un simț reînnoit al scopului și să fii capabil să-ți dezvolți abilitățile intuitive și de consiliere. Banii nu sunt aspectați foarte bine, mai ai răbdare.

De vineri până duminică aduce alertă mentală, gândire rapidă și curiozitate. Este ideal pentru citit, scris, studiat, susținerea examenelor, editarea și împărtășirea gândurilor și ideilor tale. Vei fi ocupat cu diverse comunicări și treburi. Deschiderea și directitudinea ta favorizează rezolvarea conflictelor, munca în echipă, relațiile de afaceri, convingerea și dezbaterile. Plictiseala nu este o opțiune, deoarece creierul tău are nevoie de stimulare. Fără ea, s-ar putea să devii neliniștit și anxios.