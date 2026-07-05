Horoscop 6-12 iulie 2026. Zodia care intră într-o perioadă favorabilă. Apar oportunități importante

Săptămâna 6-12 iulie 2026 vine cu aspecte astrologice care favorizează analiza, reorganizarea și reevaluarea unor planuri. Retrogradarea lui Neptun, schimbarea poziției lui Venus și întâlnirea dintre Soare și Mercur marchează o perioadă în care multe zodii vor fi nevoite să ia decizii importante sau să privească diferit anumite situații din viața lor. Află toate detaliile din horoscopul oferit în exclusivitate Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

BERBEC

Luni și marți aduc o energie benefică, voință și curaj. Această energie motrice este intensă, dar și bine reglată. Te ajută să te concentrezi asupra obiectivelor tale cu rezistență și reziliență. O determinare neobosită și pătrunzătoare este ideală pentru descoperirea secretelor și rezolvarea misterelor. De asemenea, te poți proiecta puternic în arena spirituală sau psihică. De asemenea este o perioadă bună pentru investiții pe termen scurt.

Miercuri până duminică aduce o trezire spirituală, în timp ce cauți răspunsuri la întrebări filozofice pe care religia tradițională sau chiar știința nu le pot explica. S-ar putea să devii mai preocupat de viitor și să dobândești o înțelegere mai profundă a modului în care ești conectat cu ceilalți la nivelul conștientului de masă. Te poți implica în grupuri oculte, metafizice, de mediu sau umanitare. Nu exagera, doar observă. Acesta este un moment excelent pentru a inventa și a crea, mai ales dacă ai fost blocat, ai experimentat un blocaj creativ sau simți că viața ta a stagnat.

TAUR

Luni și marți aduc o senzație generală de bunăstare și ușurință, fiind momente bune pentru socializare și relaxare. Cu toate acestea, fiți atenți la tendința spre excese cu mâncarea, alcoolul și drogurile. De asemenea, puteți experimenta fluctuații ale dispoziției; schimbarea gusturilor poate prezenta dificultăți dacă aveți tendința de a fi distras. Coborârea standardelor în relații ar putea duce la jenă sau scandal. Banii sunt bine aspectați.

Miercuri până duminică aduce deschidere la minte, gândire flexibilă și o atmosferă de cooperare. Este ideal pentru rezolvarea problemelor, negociere, colaborare, rezolvarea conflictelor și repararea relațiilor stresante. Ai putea primi vești bune, să-ți faci noi prieteni sau contacte de afaceri. Orice parteneriat nou va fi probabil reciproc benefic. De asemenea, te poți baza pe o intuiție sigură și pe excelente abilități de luare a deciziilor.

GEMENI

Luni și marți aduc un val extraordinar de energie care te va ajuta să-ți atingi obiectivele și să-ți îndeplinești dorințele pasionale. Odată ce te-ai hotărât asupra unui curs de acțiune, poți persevera până când îți vei atinge obiectivul. Nu vei mai amâna și poți rămâne concentrat cu ușurință. Acesta este momentul perfect pentru întâlniri. Energia poate fi provocatoare, cu o notă de mister sau pericol, dar totuși foarte atrăgătoare. Chiar dacă Mercur este retrograd.

De miercuri până duminică aduce deschidere, creativitate și inovație. Poți descoperi noi abordări prin sclipiri de intuiție, experimentare și inspirație. Acordă o atenție deosebită intuiției și viselor tale. O perspectivă mai progresistă și mai umană asupra vieții ar putea duce la activism social sau la implicarea în grupuri cu aceleași idei. Cu optimism față de viitor, poți inspira mult mai mulți oameni să producă schimbări politice, culturale și de mediu.

RAC

Luni până miercuri aduce schimbări pozitive și entuziasm, adăugând savoare vieții tale. Vor exista oportunități pentru aventuri, muncă și relații noi și stimulante. Poți să-ți urmezi cu încredere dorințele pasionale și să acționezi conform instinctelor tale. Poți să-ți exprimi latura riscantă acum și să te distrezi cu ea. Poți purta haine extravagante sau poți încerca ceva diferit în viața ta. Sclipiri de intuiție sau experimentare ar putea duce la noi oportunități unice.

De joi până duminică , gândire creativă și activitate mentală sporite, energizându-vă comunicarea și interacțiunile cu ceilalți. Banii sunt bine aspectați. Aceasta va fi probabil o perioadă agitată, dar va fi benefică pentru că vă puteți proiecta puternic și clar fără a supăra pe nimeni. Acesta ar fi un moment ideal pentru a vă nota gândurile într-un jurnal sau online, a reînnoi vechile prietenii și a trimite aplicații.

LEU

Luni și marți aduc o energie extraordinară, o perspicacitate pătrunzătoare, curaj și rezistență. Sunt excelente pentru a-ți valorifica puterea interioară și a-ți atinge cele mai pasionale obiective. Poți avea o energie vitală de războinic și neînfricare, ceea ce îți permite să lupți pentru drepturile tale și să-ți învingi dușmanii. Cu toate acestea, poți fi ambițios și să obții succes și proeminență prin acțiuni altruiste. Carisma suplimentară și magnetismul personal sunt semne bune pentru o experiență reușită.

De miercuri până duminică aduce libertate de exprimare și o abordare neortodoxă a spiritualității și moralei. Inspirația creativă, ingeniozitatea și imaginația sporită îți permit să explorezi, să inventezi și să creezi liber în fiecare domeniu al vieții. Ar trebui să te simți confortabil exprimându-ți stilul unic și să nu eziți să-ți împărtășești talentele. O încredere sporită și o conștientizare de sine sporite îți permit să-i distrezi, să-i entuziasmezi, să-i inspiri și chiar să-i fascinezi pe ceilalți. Oportunități interesante îți sunt la îndemână. Intuiția și visele tale îți pot ghida alegerile.

FECIOARĂ

De luni până miercuri, ar trebui să devii mai grijuliu și mai empatic și să ai încredere în intuiția ta. Poți înfrunta latura dureroasă a vieții și durerile trecutului, apoi să împărtășești cu dragoste experiențele tale. Poți ajuta prietenii și familia cu probleme să vindece relațiile destrămate cu o compasiune și o înțelegere emoțională sporite. Acesta este un moment excelent pentru a studia Runele și Tarotul, dezvoltându-ți abilitățile de a deveni un vindecător intuitiv, sau un consilier talentat. Așa mai faci un ban în plus.

De joi până duminică, este o perioadă care aduce alertă mentală, gândire rapidă și curiozitate. Este ideal pentru citit, scris, studiat, susținerea examenelor, editare și împărtășirea gândurilor și ideilor tale. Vei fi ocupat cu diverse comunicări și treburi. Deschiderea și directitudinea ta favorizează rezolvarea conflictelor, munca în echipă, relațiile de afaceri, convingerea și dezbaterile. Plictiseala nu este o opțiune, deoarece creierul tău are nevoie de stimulare. Fără ea, s-ar putea să devii neliniștit și anxios.

BALANȚĂ

Luni și marți aduc o pasiune sporită și un curaj spiritual sporit, perfecte pentru a-ți apăra drepturile sau a lupta pentru o cauză nobilă. O abordare non-amenințătoare și un farmec magnetic te ajută să motivezi oamenii eficient, fără a avea o atitudine forțată sau autoritară. Simțindu-te mai romantică și senzuală, poți atrage un partener sincer și plin de compasiune sau te poți bucura de o aventură neașteptată cu un partener existent.

Perioada de miercuri până duminică aduce perspective puternice și conștientizare de sine care duc la schimbări profunde și interesante în viața ta. Vei avea oportunități unice care duc la o putere și o influență personală mai mare. Și te vei bucura de suficientă libertate pentru a-ți urma destinul și a-ți exprima adevăratul sine interior. Acesta este un moment excelent pentru a explora diferite tehnici de auto-îmbunătățire, yoga, tai-chi, dar și cele mai recente descoperiri științifice și tehnologice.

SCORPION

De luni până miercuri aduce o intuiție sigură și o imaginație sporită pentru a te menține în contact cu sinele tău emoțional și creativ. De asemenea, te ajută instinctiv să faci alegerile corecte pentru a rămâne pe calea vieții tale. Ar trebui să te bucuri de legături mai strânse cu membrii familiei. Aceștia te pot ajuta, cel puțin cu sprijin emoțional, dar s-ar putea să fii și de ajutor și un stâlp de susținere față de ei. Poți simți intuitiv starea de spirit a publicului și tendințele actuale și te poți simți confortabil.

Perioada de joi până duminică aduce o disponibilitate la compromisuri și cooperare, făcând relațiile mai armonioase și mai prietenoase. O stare de spirit mai relaxată facilitează socializarea și legarea de prieteni. Așteaptă-te la o interacțiune sporită în vecinătatea ta și online. Aceasta este probabil o perioadă aglomerată, dar nu stresantă, datorită adaptabilității tale și gândirii echilibrate. Nu investi, nu paria sume mari.

SĂGETĂTOR

Luni și marți , ar trebui să te simți mai romantic, senzual și spiritual dar și gată să riști ca să câștigi mai mulți bani. Energia și entuziasmul suplimentar pot fi canalizate către urmărirea viselor și dorințelor tale personale. Relațiile de dragoste vor beneficia de atingerea ta magică, în timp ce întâlnirile de afaceri vor beneficia de magnetismul tău și de atracția ta carismatică. Poți lupta cu încredere pentru cauze morale și etice sau poți apăra persoanele defavorizate. Și să câștigi și ceva bănuți.

Miercuri până duminică aduce schimbări evolutive, oferindu-ți o înțelegere mai profundă a ta însuți și o perspectivă mai largă asupra vieții. Poți trece printr-o transformare interioară facilitată de o perspectivă mai aventuroasă, optimistă și progresistă. Ar trebui să fii mai dispus să-ți asumi riscuri și să exprimi latura mai excentrică a personalității tale. Acesta este un moment excelent pentru a renunța la obiceiurile proaste și a aborda convingerile învechite sau prejudecățioase. O intuiție mai puternică și capacitatea de a simți conștiința colectivă te pot ajuta să devii un creator de tendințe.

CAPRICORN

De luni până miercuri este o perioadă de timp care poate aduce o potențială trezire spirituală pe măsură ce devii mai intuitiv și mai plin de compasiune. Așadar, ia aminte la visele și gândurile tale cele mai intime. Rănile vechi pot fi vindecate, ducând la o stimă de sine îmbunătățită. Relațiile tale cu familia și prietenii apropiați pot fi îmbunătățite. Ar trebui să te bucuri de un simț reînnoit al scopului și să fii capabil să-ți dezvolți abilitățile intuitive și de consiliere. Investițiile sunt favorozate.

De joi până duminică aduce voie bună, optimism și multă iubire. Este ideal pentru întâlniri și repararea relațiilor stresante. O fire mai afectuoasă și primitoare te face mai atractiv și mai popular. Norocul în dragoste poate fi însoțit de puțin noroc în alte părți ale vieții tale. Cadouri, complimente și oferte bune ți-ar putea aștepta.

VĂRSĂTOR

Luni și marți , ar trebui să te simți mai romantic, senzual și spiritual, dar și mai dornic să faci bani. Energia și entuziasmul suplimentar pot fi canalizate către urmărirea viselor și dorințelor tale personale. Relațiile de dragoste vor beneficia de atingerea ta magică, în timp ce întâlnirile vor beneficia de magnetismul tău sexual și de atracția ta carismatică. Poți lupta cu încredere pentru cauze morale și etice sau poți apăra persoanele defavorizate.

Miercuri până duminică aduce iluminare și o percepție îmbunătățită asupra ta și a mediului tău în continuă schimbare. Sunt probabile experiențe și întâlniri ciudate și interesante. S-ar putea să devii mai interesat de explorarea spiritualității, astrologiei sau ocultului. Nelegat de standardele morale, etice și sociale tradiționale, mintea ta se deschide către noi posibilități. Aceasta poate fi o perioadă incredibil de eliberatoare și creativă. Dacă te-ai plictisit și te-ai blocat într-o rutină, poți găsi stimulare și entuziasm prin socializare, creativitate, călătorii și divertisment.

PEȘTI

Luni și marți , s-ar putea să simți o puternică nevoie de a te elibera de restricții și de a te revolta împotriva autorității. Este vorba despre bani. Tendința de a acționa pripit, fără a ține cont de consecințe, poate duce la perturbări sau conflicte semnificative în viața ta. Conștientizarea acestei energii dinamice poate duce, în schimb, la descoperiri creative și la o viață personală revigorată. Scoate-ți dorințele perverse sau periculoase din cap într-un mod sigur, fără a-i supăra pe ceilalți.

De miercuri până duminică, interacțiunile sunt prietenoase și productive la locul de muncă și acasă. Puteți forma mai ușor prietenii și relații profesionale reciproc avantajoase, puteți uni oameni, puteți organiza grupuri și puteți crea rețele. O bună concentrare și un ochi pentru detalii vă ajută să vă gestionați documentele, bugetul, taxele și planurile de afaceri sau financiare. Acesta este momentul perfect pentru a face planuri, a scrie un CV, a aplica pentru un loc de muncă, a solicita o promovare sau o mărire de salariu sau a începe un curs educațional sau de formare.