Defecțiuni auto din cauza căldurii extreme: atenție la aceaste greșeli pe care le fac mulți șoferi I AUDIO

Imaginează-ți următoarea scenă: ești pe autostradă, rulezi liniștit, iar dintr-o dată bordul mașinii se aprinde ca un pom de Crăciun. Tragi pe dreapta, deschizi capota și un nor de fum îți confirmă cel mai negru scenariu. Este pățania lui Andrei, un șofer a cărui mașină a ajuns direct pe platformă la service.

Diagnostic inițial? O garnitură de chiulasă arsă – o defecțiune extrem de scumpă, provocată de un rezervor de lichid de răcire complet gol.

Mecanicii avertizează că, în timpul valurilor de căldură extremă, una din două mașini care intră în service este avariată direct de temperaturile toride. Iată care sunt principalii „inamici” ai mașinii tale pe timp de vară și cum te poți proteja de facturi uriașe.

Fără o monitorizare atentă, motorul se poate supraîncălzi în doar câteva minute de rulare la temperaturi ridicate.

Lichidul de răcire: Este prima linie de apărare a motorului. Pe timp de caniculă, dacă nivelul este scăzut, motorul se supraîncălzește și se oprește forțat. Verificați regulat vasul de expansiune!

Uleiul de motor: Un ulei insuficient sau uzat își pierde vâscozitatea la temperaturi extreme, lăsând componentele motorului fără lubrifiere și expuse la o uzură catastrofală.

Când în mașină sunt 40°C, reflexul natural este să pornești motorul și să dai aerul condiționat la maximum. Mecanicul Dorian Căpățână de la un atelier auto din Otopeni explică de ce acest obicei este distructiv: din cauza căldurii extreme combinate cu presiunea bruscă, furtunurile sistemului de climatizare se dilată, devin moi și crapă, ducând la pierderea freonului și defectarea sistemului

Cum trebuie să procedezi corect (Ghidul TF1):

Evacuează aerul arzător înainte de a porni: Deschide geamul unei portiere din față, iar apoi deschide și închide repetat (de 5-6 ori) portiera opusă. Acest gest simplu creează o presiune care „împinge” aerul fierbinte afară. Aerisește în mers: Condu primele câteva minute cu geamurile deschise pentru ca fluxul de aer natural să răcorească habitaclul. Pornește AC-ul treptat: Abia după ce aerul extrem de fierbinte a fost evacuat, închide geamurile și pornește aerul condiționat. Menține o temperatură rezonabilă: Evită să setezi climatizarea sub 20°C. O temperatură prea scăzută solicită excesiv motorul, crește riscul de defecțiuni la compresor și mărește considerabil consumul de combustibil.

Drumurile toride pun o presiune uriașă asupra pneurilor. Căldura ambientală crește presiunea din roți, iar dacă anvelopa este deja slăbită sau umflată incorect, riscul de explozie în mers este uriaș.

Sfatul specialistului: Anvelopele umflate insuficient se deformează mai mult în mers, generând și mai multă căldură prin frecare. Verificați presiunea pneurilor doar „la rece” (înainte de a pleca la drum) și asigurați-vă că respectați valorile recomandate de producător.

Nivelul lichidului de răcire (completat doar cu antigel adecvat, niciodată cu apă simplă de la robinet).

Nivelul și calitatea uleiului de motor .

Presiunea din anvelope (inclusiv la roata de rezervă).

Starea bateriei (căldura extremă accelerează reacțiile chimice interne și poate descărca o baterie slăbită mai repede decât frigul iernii).

Prevenția te costă doar câteva minute, în timp ce ignorarea acestor semne te poate lăsa blocat pe autostradă, cu o gaură serioasă în bugetul de vacanță!