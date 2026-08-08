Ce verificări trebuie făcute la anvelope pe timp de caniculă. Greșeala care poate duce la o pană sau chiar la explozia cauciucului

Pe timp de caniculă, pericolul nu vine doar din temperaturile ridicate, ci și de la contactul dintre anvelope și asfaltul încins. O simplă verificare omisă poate crește riscul unei pene sau chiar al exploziei unui cauciuc în mers. Iată ce greșeli trebuie evitate și cum îți poți proteja mașina.

Canicula nu afectează doar confortul șoferilor, ci și siguranța mașinii. În perioadele cu temperaturi extreme, asfaltul poate ajunge la valori cu zeci de grade mai ridicate decât cele ale aerului, ceea ce pune la încercare anvelopele aflate în contact direct cu carosabilul. În aceste condiții, o presiune incorectă sau o uzură avansată poate crește riscul unor incidente grave.

Marian Lazar, prim-vicepreședintele Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA), a explicat pentru Digi24.ro că, în zilele caniculare, temperatura asfaltului poate depăși cu ușurință 50-60 de grade Celsius, influențând direct comportamentul anvelopelor. Potrivit lui, sub efectul căldurii, cauciucul devine mai flexibil și se uzează mai rapid prin frecarea cu suprafața de rulare. Totodată, aerul din interiorul anvelopei se dilată, ceea ce determină creșterea presiunii.

Lazar a avertizat că cele mai expuse sunt anvelopele vechi, uzate sau care prezintă crăpături deoarece temperaturile ridicate, combinate cu presiunea crescută, pot afecta structura internă de rezistență. Dacă ranforsarea, alcătuită din fibre textile sau sârmă, cedează, presiunea din interior poate provoca pierderi lente de aer sau chiar explozia anvelopei, în special la viteze mari și pe distanțe lungi.

„În zilele caniculare, temperatura asfaltului poate depăși cu ușurință 50-60 de grade Celsius, iar acest lucru influențează direct comportamentul anvelopelor. Sub efectul căldurii, cauciucul devine mai flexibil și se uzează mai repede prin frecarea cu suprafața de rulare. În același timp, aerul din interiorul anvelopei se dilată, ceea ce determină creșterea presiunii. Riscul cel mai mare apare în cazul anvelopelor vechi, uzate sau care prezintă crăpături, deoarece temperaturile ridicate, combinate cu presiunea crescută, pot afecta structura internă de rezistență. Dacă ranforsarea (structura internă de rezistență a anvelopei) din fibre textile sau sârmă cedează, presiunea din interior poate provoca pierderi lente de aer sau chiar explozia anvelopei, în special la viteze mari și pe distanțe lungi.”, a explicat Lazar.

Se recomandă ca presiunea din anvelope să fie verificată doar atunci când acestea sunt reci, deoarece temperaturile ridicate influențează valorile afișate.

Lazar a explicat că, în perioadele caniculare, presiunea din anvelope trebuie verificată dimineața, înainte ca acestea să se încălzească în timpul deplasării. Potrivit acestuia, valorile trebuie să fie cele recomandate de producătorul autoturismului, menționate în manualul mașinii sau pe eticheta amplasată, de regulă, pe montantul ușii șoferului. El a subliniat că, după un drum lung, mai ales pe vreme foarte caldă, presiunea din anvelope crește în mod natural și nu trebuie redusă în acel moment.

Pe lângă verificarea presiunii, se recomandă inspectarea periodică a stării generale a anvelopelor, în special pe timpul verii. Crăpăturile fine, tăieturile, deformările sau uzura accentuată pot indica faptul că acestea nu mai oferă același nivel de siguranță.

Lazar a precizat că șoferii ar trebui să verifice în mod regulat anvelopele pentru a identifica eventuale crăpături, tăieturi, deformări sau semne de uzură accentuată. El a atras atenția că, chiar dacă un autovehicul este utilizat rar, cauciucul îmbătrânește în timp, iar anvelopele mai vechi de cinci-șase ani devin mai vulnerabile la temperaturile ridicate.

În același timp, el a arătat că utilizarea azotului în locul aerului comprimat poate reduce variațiile de presiune cauzate de încălzirea anvelopelor în sezonul cald, însă această măsură nu înlocuiește verificările periodice. El a recomandat ca șoferii să nu neglijeze nici roata de rezervă, deoarece lipsa presiunii corespunzătoare poate crea probleme tocmai în momentul în care aceasta devine necesară.