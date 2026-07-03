Șoferii riscă amenzi usturătoare pentru o singură anvelopă. Verificările pe care majoritatea le ignoră înainte de drum

Șoferii din Marea Britanie sunt avertizați că lipsa unor verificări elementare ale mașinii poate atrage amenzi de până la 2.500 de lire sterline și puncte de penalizare. Un studiu realizat pe 2.001 conducători auto arată că cele mai multe controale de siguranță sunt efectuate rar sau deloc. Datele apar în contextul în care autoritățile și organizațiile din domeniul rutier atrag atenția și asupra riscurilor suplimentare generate de temperaturile ridicate din timpul verii.

Șoferii din Marea Britanie continuă să neglijeze unele dintre cele mai importante verificări tehnice ale vehiculelor, iar consecințele pot fi costisitoare atât din punct de vedere financiar, cât și al siguranței rutiere. Un nou studiu realizat de Close Brothers Motor Finance, pe un eșantion de 2.001 conducători auto, indică faptul că unul din cinci respondenți recunoaște că verifică rareori sau niciodată adâncimea benzii de rulare a anvelopelor.

Potrivit legislației britanice, adâncimea minimă legală a benzii de rulare este de 1,6 milimetri, însă specialiștii recomandă înlocuirea anvelopelor înainte de atingerea acestei limite. Nerespectarea normelor poate atrage o amendă de până la 2.500 de lire sterline pentru fiecare anvelopă neconformă, precum și trei puncte de penalizare.

Rezultatele cercetării evidențiază o lipsă generalizată de atenție față de întreținerea de bază a autoturismelor. Studiul arată că 88% dintre participanți nu verifică în mod constant adâncimea benzii de rulare, deși această operațiune este una dintre cele mai importante pentru siguranța în trafic.

Constatările vin după ce un studiu realizat de RAC a arătat că peste 10.000 de șoferi au fost sancționați anul trecut pentru conducerea unor vehicule considerate necorespunzătoare circulației.

Datele studiului arată că neglijența nu se limitează doar la starea anvelopelor. Doar 15% dintre șoferi spun că verifică întotdeauna presiunea din anvelope înainte de a pleca la drum.

În același timp, unul din cinci respondenți afirmă că verifică rar sau deloc nivelul uleiului de motor, iar aproape un sfert admit că omit verificările esențiale de siguranță necesare în sezonul rece.

Atrăgând atenția asupra acestor rezultate, reprezentanții companiei Close Brothers Motor Finance spun că astfel de verificări durează doar câteva minute, însă pot preveni accidente și defecțiuni costisitoare.

„Deși este mult prea ușor să ignori verificările de rutină ca pe o simplă corvoadă, conducerea unui vehicul neîntreținut reprezintă o amenințare imediată la adresa siguranței rutiere și atrage după sine sancțiuni semnificative. Verificări simple, cum ar fi monitorizarea presiunii în anvelope, a nivelului de ulei și a adâncimii benzii de rulare, durează doar câteva minute, dar pot face o diferență vitală atât în ceea ce privește siguranța, cât și fiabilitatea”, a explicat John Cassidy, directorul general al Close Brothers Motor Finance.

Pe lângă lipsa verificărilor tehnice, organizația AA avertizează că valurile de căldură pot crea probleme suplimentare atât pentru șoferi, cât și pentru infrastructura rutieră. Potrivit organizației, pe anumite drumuri pot apărea depuneri de nisip, iar temperaturile foarte ridicate pot înmuia suprafața carosabilului sau o pot face lipicioasă. În zonele cu trafic intens se pot forma chiar și șanțuri în asfalt.

Explicând efectele temperaturilor extreme asupra drumurilor, președintele AA a precizat că pericolul nu constă într-o topire generalizată a carosabilului, ci în modificarea locală a suprafeței de rulare.

„Principalul risc pentru șoferi nu este că drumul se «topește» brusc peste tot, ci că porțiunile de teren pot deveni lipicioase sau neuniforme. Acest lucru poate afecta frânarea, direcția și aderența, în special pentru motocicliști și bicicliști, și poate, de asemenea, să arunce materiale neaderente. Dacă șoferii dau peste o suprafață înmuiată sau deteriorată, ar trebui să încetinească, să evite frânarea sau virarea bruscă și să lase spațiu suplimentar față de vehiculul din față”, a spus președintele AA.

AA avertizează, totodată, că temperaturile ridicate pun o presiune suplimentară asupra vehiculelor, iar anvelopele insuficient umflate, uzate sau deteriorate sunt mai predispuse la cedare în astfel de condiții.