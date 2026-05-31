Șoferii care merg în vacanțe trebuie să verifice anvelopele. O regulă din Italia aduce amenzi de 1.700 de euro

Șoferii care pleacă în vacanță în Italia în această vară trebuie să verifice cu atenție anvelopele înainte de a porni la drum. O reglementare aplicată anual între 16 mai și 15 octombrie poate aduce amenzi de până la 1.734 de euro pentru nerespectarea indicelui de viteză înscris în documentele vehiculului. Mulți turiști nu cunosc această obligație, deși sancțiunile pot fi însoțite și de reținerea temporară a mașinii pentru verificări tehnice. Regulile se aplică pe întreg teritoriul Italiei și vizează inclusiv numeroase autoturisme echipate cu anvelope de iarnă sau all-season.

Șoferii care circulă în Italia în perioada de vară sunt obligați să utilizeze anvelope cu un indice de viteză cel puțin egal cu cel trecut în certificatul de înmatriculare al vehiculului. Regula este aplicată anual între 16 mai și 15 octombrie, într-una dintre cele mai aglomerate perioade pentru turismul rutier.

Organizația germană ADAC atrage atenția că numeroși conducători auto verifică doar viteza maximă admisă pentru vehicul și presupun că acest aspect este suficient. În realitate, autoritățile italiene iau în considerare exclusiv indicele de viteză înregistrat oficial pentru mașină.

Problemele apar frecvent în cazul autoturismelor echipate cu anvelope de iarnă sau cu anvelope pentru toate anotimpurile. În multe state europene, acestea pot fi utilizate pe tot parcursul anului dacă se află într-o stare tehnică corespunzătoare.

În Italia, însă, legislația este mai strictă. Dacă anvelopele montate au un indice de viteză inferior celui stabilit de producător și înscris în documentele vehiculului, utilizarea lor este interzisă în perioada de vară, indiferent de condițiile meteo sau de comportamentul prudent al șoferului în trafic.

Consecințele financiare ale unei astfel de abateri pot fi semnificative pentru turiștii care ajung în Italia fără să cunoască această obligație tehnică.

Potrivit reglementărilor în vigoare, conducătorii auto care folosesc anvelope neconforme riscă amenzi cuprinse între 431 și 1.734 de euro. În anumite situații, autoritățile pot dispune și reținerea temporară a vehiculului pentru efectuarea unei inspecții tehnice.

O astfel de măsură poate genera întârzieri importante în timpul vacanței și costuri suplimentare pentru șoferi. Chiar și în lipsa unui accident sau a unei încălcări a limitei de viteză, simpla utilizare a unor anvelope cu indice necorespunzător poate atrage sancțiuni.

Reglementarea se aplică inclusiv remorcilor, însă motocicletele sunt exceptate în prezent de la această obligație. Italia este cunoscută pentru aplicarea strictă a normelor rutiere și pentru nivelul ridicat al amenzilor acordate pentru diverse abateri.

Indicele de viteză este inscripționat pe flancul fiecărei anvelope și poate fi identificat prin ultima literă din codul complet al dimensiunii acesteia.

De exemplu, în cazul marcajului 205/55 R16 91H, litera H reprezintă indicele de viteză. Această literă indică viteza maximă pentru care anvelopa a fost certificată oficial.

Valoarea înscrisă pe anvelopă trebuie să fie egală sau superioară celei menționate în certificatul de înmatriculare al vehiculului. Dacă un autoturism necesită, de exemplu, un indice S, sunt acceptate anvelope cu indice S, T, H sau V. În schimb, variantele cu indice inferior, precum R sau Q, nu pot fi utilizate legal în Italia în perioada de vară.

Această situație afectează adesea anvelopele all-season, deoarece multe modele sunt proiectate cu un indice de viteză mai redus decât cel al anvelopelor de vară, pentru a răspunde unor condiții de utilizare diferite.

Specialiștii de la ADAC le recomandă conducătorilor auto să efectueze o verificare completă a mașinii înainte de a porni spre destinațiile de vacanță din Italia.

Pe lângă respectarea limitelor de viteză, șoferii ar trebui să controleze starea anvelopelor, funcționarea sistemelor de iluminare și existența echipamentelor obligatorii de siguranță.

Recomandarea este importantă mai ales pentru turiștii care călătoresc anual către zone populare precum Lacul Garda, Toscana sau litoralul Adriaticii. O verificare tehnică de câteva minute poate evita amenzi consistente și probleme administrative pe durata concediului.

În special proprietarii de autoturisme echipate cu anvelope de iarnă mai vechi sau cu anvelope all-season sunt sfătuiți să compare cu atenție codurile înscrise pe anvelope cu datele oficiale ale vehiculului. O singură literă diferită poate părea un detaliu minor, însă în Italia aceasta poate transforma o vacanță liniștită într-o cheltuială de sute sau chiar peste o mie de euro.