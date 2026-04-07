Permis de conducere 2026. Subiectul retragerii sau reevaluării permisului de conducere pentru șoferii vârstnici a devenit una dintre cele mai sensibile teme din siguranța rutieră europeană. Pe fondul îmbătrânirii populației și al creșterii preocupărilor privind accidentele rutiere, statele europene analizează dacă este necesar un control medical sau practic obligatoriu pentru menținerea dreptului de a conduce.

În timp ce unele țări au implementat deja sisteme stricte de verificare, altele mențin reguli minimale, ceea ce generează o lipsă de uniformitate la nivel continental.

Țara Regim permis de conducere Reguli pentru șoferii vârstnici Descriere scurtă Germania Valabilitate nelimitată Fără controale medicale periodice obligatorii Permisul nu expiră, iar reevaluările medicale nu sunt impuse în mod regulat. Autoritățile au respins ideea testelor obligatorii pentru seniori. Elveția Valabilitate condiționată Control medical periodic de la ~75 de ani Șoferii trebuie să demonstreze periodic că sunt apți medical pentru a conduce în siguranță. Italia Reînnoire periodică Verificări medicale din ce în ce mai dese după 70 de ani Permisul trebuie reînnoit regulat, iar frecvența evaluărilor crește odată cu vârsta.

Datele din Germania, analizate de Destatis, arată că șoferii vârstnici sunt considerați responsabili într-o proporție ridicată atunci când sunt implicați în accidente. În cazul celor peste 75 de ani, proporția este și mai mare.

Aceste rezultate sunt frecvent utilizate în dezbaterile publice pentru a argumenta introducerea unor mecanisme de verificare a aptitudinilor la volan.

Un sondaj realizat de institutul Forsa, la comanda organizației TÜV, indică o tendință clară:

majoritatea respondenților consideră că abilitățile de conducere scad odată cu vârsta

o proporție semnificativă susține retragerea permisului dacă șoferul nu mai este apt

Totuși, problema centrală rămâne criteriul obiectiv de evaluare a capacității reale de condus.

Pentru a evita măsuri radicale, TÜV propune introducerea unor evaluări practice de condus pentru șoferii de peste 75 de ani.

Acestea ar funcționa ca o „cursă de feedback” realizată cu un instructor auto, în care șoferul este evaluat în trafic real. Raportul final ar include:

puncte forte în condus

eventuale erori sau riscuri

recomandări de adaptare a stilului de condus

Modelul este considerat o alternativă echilibrată între siguranță rutieră și menținerea mobilității personale.

Organizația ADAC susține de ani buni programe de instruire pentru șoferii seniori, în locul restricțiilor directe. Accentul este pus pe prevenție, nu pe excludere.

În același timp, experții în siguranță rutieră atrag atenția că vârstnicii, deși implicați mai rar în accidente comparativ cu șoferii tineri, pot avea o probabilitate mai mare de eroare atunci când conduc.

Problema nu este doar tehnică, ci profund socială. Pentru mulți seniori, mai ales în zonele rurale, mașina reprezintă singura formă de mobilitate.

Retragerea permisului poate însemna:

pierderea independenței

acces redus la servicii medicale și sociale

risc de izolare

De aceea, dezbaterea europeană se concentrează tot mai mult pe echilibru, nu pe interdicție.