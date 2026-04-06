Producătorul auto sud-coreean Hyundai Motor a avertizat că exporturile către Europa și Africa de Nord sunt afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin care trec de obicei aceste transporturi. Compania a explicat că acest lucru pune tot mai multă presiune pe lanțurile globale de aprovizionare. A arătat că războiul blochează rute maritime importante, ceea ce duce la costuri mai mari de transport, întârzieri în livrări și probleme atât pentru companie, cât și pentru furnizori.

Hyundai Motor, unul dintre cei mai mari producători auto din lume, împreună cu Kia, a avertizat că efectele conflictului vor continua chiar dacă războiul cu Iranul s-ar termina curând. Vicepreședintele senior Kim Dong-jo a spus că refacerea lanțurilor de aprovizionare va dura mult timp și că acestea nu vor reveni rapid la normal, chiar după încheierea conflictului.

„Chiar dacă conflictul se încheie, va dura o perioadă considerabilă până când lanţurile de aprovizionare existente vor fi reconstruite şi restabilite”, a spus Kim.

Aceste declarații au fost făcute în portul Pyeongtaek-Dangjin, aflat în apropiere de Seul, unde reprezentanți ai guvernului, ai firmelor de logistică și ai industriei auto s-au întâlnit pentru a analiza situația. În port, multe mașini erau pregătite pentru a fi încărcate pe o navă mare, care urma să transporte aproximativ 4.900 de vehicule către vestul Statelor Unite.

Kim a explicat că scumpirea transportului și dificultățile în obținerea materiilor prime afectează atât furnizorii de piese, cât și producția. Compania a transmis că lucrează împreună cu partenerii și autoritățile pentru a reduce problemele.

Divizia de logistică Hyundai Glovis a spus că nu mai poate folosi unele rute din Orientul Mijlociu și că este nevoită să depoziteze temporar marfa în alte locuri până când situația se stabilizează. Compania a precizat că transporturile către America de Nord nu au fost afectate serios până acum, dar accesul limitat în Orientul Mijlociu și prețurile mai mari la combustibil îngreunează activitatea.

Ministerul Comerțului din Coreea de Sud a informat că unele transporturi sunt deviate către zone intermediare, cum ar fi Sri Lanka, unde sunt păstrate temporar până când firmele decid când pot relua livrările.

Industria auto din Europa trece printr-o criză serioasă, cauzată de mai mulți factori care s-au suprapus în ultimii ani. Cererea pentru mașini electrice a scăzut, producătorii europeni pierd teren în fața competitorilor din China, iar costurile de finanțare au crescut. Toate acestea au creat o situație dificilă pentru sector, iar vânzările sunt încă mult sub nivelul de dinaintea pandemiei.

În acest context, unele companii auto încep să se gândească la alternative și iau în calcul revenirea la producția de echipamente militare, așa cum au mai făcut în perioade de război. Analiștii de la banca Citi au descris această tendință ca fiind o orientare către orice alt domeniu în afară de producția de automobile.

Constructorul francez Renault a anunțat că lucrează la dezvoltarea unei drone terestre care ar putea fi folosită atât în scopuri militare, cât și civile. Decizia vine după ce, la începutul anului, compania a încheiat un parteneriat cu grupul de apărare Turgis Gaillard pentru a produce drone aeriene în Franța.

În același timp, producătorul german Volkswagen discută cu compania israeliană Rafael despre posibilitatea de a produce componente pentru sisteme de apărare antirachetă. Cele două companii analizează inclusiv transformarea unei fabrici Volkswagen din Osnabrück, Germania, într-o unitate unde să fie realizate piese pentru sistemul de apărare Iron Dome.

Constructorul auto chinez BYD, cel mai mare producător de vehicule electrice din China după vânzări, a anunțat o scădere mai mare decât se aștepta a profitului anual, pe fondul competiției puternice și al cererii mai slabe pe piața internă. Potrivit raportului depus la bursă, profitul net a scăzut cu 19%, ajungând la 32,6 miliarde de yuani (aproximativ 4,72 miliarde de dolari). Este prima scădere anuală a profitului din ultimii patru ani și depășește estimările analiștilor, care prevedeau un declin mediu de 12,1%.

În același timp, veniturile companiei au crescut cu doar 3,5%, cel mai lent ritm din ultimii șase ani. BYD și-a redus și numărul de angajați cu 10,2%, ajungând la 869.622 de persoane la finalul anului 2025.

Rezultatele pe ultimul trimestru au fost și ele slabe. În ultimele trei luni ale anului trecut, profitul a scăzut cu 38,2%, până la 9,3 miliarde de yuani, acesta fiind al treilea trimestru consecutiv în care compania înregistrează un declin. Marja brută pentru segmentul auto și produsele conexe, care generează peste 80% din veniturile operaționale, a coborât la 20,5%, cu 1,8 puncte procentuale sub nivelul din anul anterior.

După mai mulți ani de creștere rapidă, aceste rezultate ridică semne de întrebare cu privire la profitabilitatea viitoare a industriei vehiculelor electrice din China, cea mai mare piață auto din lume.