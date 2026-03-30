Scăderea profitului raportată de BYD marchează un punct de inflexiune pentru compania care a dominat vânzările de vehicule electrice în China în ultimii ani. Potrivit datelor financiare depuse la bursă, profitul net al companiei a coborât cu 19%, ajungând la 32,6 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 4,72 miliarde de dolari.

Rezultatul este sub așteptările analiștilor, care anticipau un declin mediu de 12,1%, și reprezintă prima contracție anuală a profitului BYD din ultimii patru ani. Această evoluție reflectă atât intensificarea competiției pe piața vehiculelor electrice, cât și diminuarea cererii interne.

În paralel, veniturile companiei au crescut cu doar 3,5%, cel mai lent ritm din ultimii șase ani, semnalând o încetinire clară a dinamicii de expansiune. Totodată, compania a redus personalul cu 10,2%, până la 869.622 de angajați la finalul anului 2025, în încercarea de a controla costurile operaționale.

Rezultatele trimestriale au accentuat tendința negativă, profitul din ultimele trei luni ale anului trecut scăzând cu 38,2%, până la 9,3 miliarde de yuani, ceea ce marchează al treilea trimestru consecutiv de declin.

Performanța BYD este afectată direct de scăderea marjelor și de pierderea avantajului tehnologic în fața competitorilor. Marja brută pentru segmentul auto și produse conexe, care generează peste 80% din veniturile operaționale, a coborât la 20,5%, cu 1,8 puncte procentuale sub nivelul din anul precedent.

După ani de creștere accelerată, această evoluție ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea profitabilității în sectorul vehiculelor electrice din China, cea mai mare piață auto din lume. Modelele accesibile din seriile Dynasty și Ocean au fost motorul succesului BYD, însă diferența tehnologică față de rivali s-a redus considerabil.

Companii precum Leapmotor și Geely au recuperat rapid decalajul, intensificând competiția și contribuind la presiunea asupra prețurilor. În acest context, BYD a pierdut temporar poziții în clasamentul vânzărilor, coborând pe locul patru în perioada ianuarie–februarie 2026.

Declinul vânzărilor din acest început de an reprezintă cel mai pronunțat recul de la pandemia de COVID-19, semnalând o schimbare de trend pe piața internă.

Modificările politicilor de sprijin pentru vehiculele electrice au avut un impact direct asupra performanței BYD. Eliminarea scutirilor fiscale pentru vehiculele cu energie nouă și reconfigurarea subvențiilor, care favorizează modele mai scumpe, au afectat segmentul principal al companiei.

Datele arată că peste 61% din vânzările BYD pe piața internă provin din modele cu prețuri sub 150.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 21.700 de dolari. Această dependență de segmentul accesibil a amplificat vulnerabilitatea companiei în fața schimbărilor de politică și a competiției pe preț.

Pentru a stimula cererea, BYD a lansat 11 modele noi echipate cu baterii cu încărcare rapidă și a anunțat extinderea infrastructurii proprii de încărcare. Cu toate acestea, analiștii avertizează că modelele mai scumpe ar putea întâmpina dificultăți în atragerea consumatorilor, într-o piață orientată tot mai mult spre accesibilitate.

În fața provocărilor de pe piața internă, BYD își intensifică strategia de extindere internațională. Veniturile din vânzările de vehicule și produse conexe au crescut cu 5% anul trecut, evoluție susținută în principal de piețele externe, unde marjele de profit sunt mai ridicate.

Totuși, compania se confruntă cu presiuni asupra lichidității, generate de reglementările mai stricte care obligă producătorii auto din China să își plătească furnizorii într-un interval mai scurt. În acest context, capitalul de lucru al BYD a rămas negativ, la minus 97 miliarde de yuani, deși deficitul s-a redus față de nivelul de minus 122,7 miliarde de yuani înregistrat la jumătatea anului trecut.

În contrast, unii competitori au raportat performanțe superioare. Geely a anunțat o creștere de 36% a profitului net de bază în 2025, în timp ce Xpeng a înregistrat primul său profit trimestrial, semnalând o divergență tot mai accentuată în evoluția industriei.