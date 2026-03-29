Participanții la studiul Deloitte 2026 Global Automotive Consumer Study sunt dispuși să plătească suplimentar pentru dotări care sporesc siguranța, precum asistența de urgență în caz de accident – peste 70% dintre consumatorii din India, China și Coreea – sau sisteme antifurt, adoptate de 83% dintre consumatorii din Asia de Sud-Est, aproximativ două treimi dintre britanici și americani și mai mult de jumătate dintre germani.

În ceea ce privește motorizarea, anul acesta se observă o revenire ușoară a interesului pentru mașinile electrice, după doi ani de regres, influențată de dezbaterile privind eficiența politicilor de mediu asupra economiei globale. Cu toate acestea, motoarele pe combustibili clasici continuă să fie preferate în SUA (61%), Asia de Sud-Est (53%), India (50%) și Germania (49%).

Pentru consumatorii de mașini electrice, principalele motive de alegere diferă după regiune: costul redus al alimentării este prioritar în Coreea, SUA, Asia de Sud-Est și Marea Britanie; protecția mediului contează cel mai mult pentru germani; în India se caută experiența oferită de vehicul, iar în China accentul este pe viteza de încărcare și autonomie.

În continuare, utilizatorii rămân reticenți față de autonomia limitată, siguranța tehnologiei integrate în baterii, disponibilitatea infrastructurii de încărcare publică și timpul necesar alimentării vehiculului.

„Revenirea interesului pentru mașinile electrice arată că tranziția către mobilitatea cu emisii zero rămâne o prioritate definitorie a industriei auto, atât la nivel global, cât și în Uniunea Europeană, dar, în contextul provocărilor economice și geo-politice actuale, producătorii pun accentul, printre altele, pe extinderea portofoliilor de vehicule hibride. În UE, spre exemplu, înmatriculările de mașini hibride electrice au reprezentat aproape 35% din piață în 2025 (în creștere cu 6% față de anul anterior), în timp ce cota de piață a autovehiculelor pe benzină și motorină a scăzut la 35,5%, față de 45% în 2024, potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Automobile. Cu toate acestea, sectorul auto european rămâne sub presiune în raport cu competitorii din țările asiatice, în mod special, care avansează rapid pe segmentul electricelor, dar și în privința dotărilor cu tehnologii digitale de ultimă generație care transformă mașinile în platforme inteligente, conectate, cu acces la actualizări care le pot spori performanța și după achiziție”, a declarat Bogdan Barbu, Partener Servicii Fiscale și Lider al Serviciilor de Consultanță pentru sectorul Auto, Deloitte România.

Conform Deloitte 2026 Global Automotive Consumer Study, mai mult de jumătate dintre consumatorii din piețele asiatice, cu excepția Japoniei, sunt interesați de funcții de personalizare bazate pe inteligența artificială, care ajustează automat setările din interiorul vehiculului. În schimb, în Germania, 42% dintre respondenți consideră puțin probabil să folosească astfel de tehnologii.

Autovehiculele software-defined, care permit actualizări continue, personalizare și autonomie avansată pe întreaga durată de viață, sunt apreciate în special de consumatorii asiatici. În Germania și Japonia, însă, aceste funcții sunt percepute ca fiind mai degrabă inutile, de 40% și respectiv 36% dintre respondenți.

Mai mult, peste două treimi dintre consumatorii din Asia ar fi dispuși să plătească suplimentar până la 10% din valoarea vehiculului pentru actualizări la distanță (over-the-air). În contrast, aproximativ 40% dintre germani, britanici și americani consideră că aceste funcții ar trebui incluse în dotările standard, fără cost suplimentar.

Studiul arată că actualizările over-the-air ar putea influența durata de păstrare a mașinii: mai mult de jumătate dintre consumatori ar păstra vehiculul între doi și cinci ani mai mult dacă aceste actualizări adaugă funcții noi sau îmbunătățesc siguranța și performanța.

Totuși, utilizatorii rămân precauți în privința confidențialității și gestionării datelor, inclusiv informații din telefoane sincronizate, mesaje, date de localizare sau camere de luat vederi integrate.

La studiul Deloitte au participat aproximativ 28.500 de consumatori din 27 de țări, dintre care nouă state europene: Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania și Turcia.