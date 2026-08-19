Digitalizarea creditării: aprobare în minute

Drumul până la un credit s-a scurtat considerabil, iar dosarul plimbat între ghișee începe să semene cu o fotografie din altă epocă. În cazul multor IFN-uri, cererea se completează online, verificările se fac digital, iar răspunsul poate veni într-un interval foarte scurt, uneori chiar în câteva minute. Vezi mai departe ce se întâmplă în spatele unei aplicații online și cum a ajuns creditarea atât de rapidă.

Digitalizarea a mutat o bună parte din procesul de creditare direct pe telefon sau laptop. În funcție de IFN și de produsul ales, solicitantul completează datele cerute, trece prin procedura de identificare și trimite cererea fără să își programeze o vizită la sediu.

Schimbarea pare simplă pentru utilizator, însă există sisteme care pot verifica și procesa creditul rapid sau de oricare alt tip mult mai repede decât vechiul circuit bazat pe documente fizice.

Viteza nu înseamnă că IFN-ul sare peste analiza solicitantului. O parte dintre verificările care înainte necesitau intervenție manuală pot fi efectuate acum prin sisteme digitale. Datele de identificare, informațiile financiare relevante și criteriile interne de eligibilitate pot intra într-un flux automatizat de analiză.

Dacă informațiile necesare sunt disponibile și cererea se încadrează în criteriile finanțatorului, răspunsul poate veni repede. Durata diferă însă de la caz la caz, iar o cerere care necesită verificări suplimentare poate avea nevoie de mai mult timp.

Există multe situații cu care te poți confrunta, de exemplu mașina intră în service, frigiderul cedează sau ai de achitat o factură importantă înainte de următorul salariu. În asemenea momente, posibilitatea de a depune cererea de acasă scurtează traseul dintre problema financiară și accesul la suma necesară.

Creditele acordate de IFN-uri sunt atractive tocmai prin accesibilitatea procesului și timpul redus de analiză. Poți trimite solicitarea online, iar dacă aceasta este aprobată, urmează etapele prevăzute de finanțator pentru contractare și transferul banilor. Termenele exacte trebuie verificate pentru produsul ales, însă trebuie să acorzi mare atenție tentativelor de phising, așa că vezi aici ce poți face.

Procesul online elimină multe dintre momentele care consumau timp în creditarea tradițională: deplasarea până la sediu, așteptarea la ghișeu sau revenirea cu documente care lipseau. Pentru cine lucrează până la 17:00 sau 18:00, posibilitatea de a completa cererea de acasă este un avantaj destul de ușor de apreciat.

Ai și posibilitatea să citești informațiile despre credit în propriul ritm. Înainte să accepți contractul, verifică dobânda, DAE, perioada de rambursare, suma totală datorată și condițiile aplicabile dacă plata întârzie.

Aprobarea în câteva minute nu te obligă să petreci tot câteva minute și cu alegerea creditului. Dacă ai nevoie de 2.000 de lei, verifică cât vei avea de rambursat și la ce dată, apoi compară obligația cu veniturile și cheltuielile programate pentru perioada respectivă.

Avantajul digitalizării este că timpul economisit cu birocrația poate fi folosit pentru calcule. Citește contractul și informațiile precontractuale, verifică toate costurile și solicită suma de care ai nevoie, fără să mărești valoarea creditului doar pentru că te încadrezi pentru mai mult.

Digitalizarea îți economisește timp, iar tu poți folosi avantajul în favoarea ta: compară condițiile, citește documentele și păstrează rata sau suma de rambursat la un nivel potrivit veniturilor tale. Procesul poate dura minute, însă alegerea merită câteva calcule în plus, iar Credit Prime îți oferă tot sprijinul de care ai nevoie.