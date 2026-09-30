Obiect misterios surprins în direct la SpaceX. Ce au observat telespectatorii în timpul zborului Starship

O apariție luminoasă surprinsă în timpul unei transmisiuni SpaceX a atras atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale și a generat speculații privind posibilitatea ca imaginile să fi surprins o navă extraterestră.

Momentul a fost observat în timpul unui zbor de test al rachetei Starship, după ce SpaceX a reușit să atingă un obiectiv important al misiunii: trimiterea pe orbită a celei mai puternice rachete din lume, scrie Daily Mail.

La aproximativ șapte minute și 55 de secunde de la debutul zborului, în imaginile transmise din spațiu a putut fi observată o formă îngustă și ușor curbată, de culoare albastru-pal. La unul dintre capetele acesteia se vedea un punct alb mai luminos.

Imaginile au fost preluate rapid de mai mulți utilizatori ai platformei X, care au publicat capturi de ecran și au început să discute despre natura obiectului observat în transmisia SpaceX.

SpaceVision: UFO or Rocket streaking past SpaceX’s Starship during today’s launch? Did anyone else see this? At 50:06 Mins in to the flight, on video, you see an elongated object speed past the view. I’ve tried to enlarge and slow down. It’s hard to see! https://t.co/gAimwCPNEj — John Cremeans (@JohnCremeansX) September 28, 2026

Printre comentariile publicate online s-au numărat și unele care au asociat imaginea cu o presupusă navă extraterestră. „Arată ca o navă-mamă”, a scris unul dintre utilizatori, susținând că obiectul ar fi „mai mare decât un oraș”.

Un alt utilizator a comentat: „Cred că tocmai am văzut un OZN transmis în direct”. O altă persoană implicată în discuție a spus că nu îi venea să creadă ceea ce vedea și că s-a bucurat să constate că și alți oameni observaseră același fenomen în timpul transmisiei.

În paralel cu aceste speculații, au apărut și încercări de a identifica obiectul prin raportare la fenomene sau elemente cunoscute din timpul unui zbor spațial.

Unii utilizatori au sugerat că forma luminoasă ar putea fi Stația Spațială Internațională. Imaginile disponibile din transmisie nu permit însă stabilirea cu certitudine a dimensiunii obiectului și nici a distanței la care acesta s-ar fi aflat față de camera care l-a surprins.

O explicație mai obișnuită a fost oferită de Dean Scott, care a sugerat că dâra observată ar putea fi formată din gaze eliberate de propulsorul Super Heavy.

Potrivit acestei interpretări, gazele ar fi rămas în urmă după oprirea motoarelor, produsă în urma separării propulsorului, și după reaprinderea acestora pentru manevra de revenire. Scott a mai sugerat că obiectul ar fi putut părea că se deplasează în sus deoarece orizontul luminos al Pământului îl ascundea inițial.

VIDEO: Mysterious ‘UFO-like object’ spotted during SpaceX Starship Flight 14 sparks alien theories READ: https://t.co/AKvqds8chb https://t.co/jPYApvEZjp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2026

Un utilizator care a verificat imaginile anterioare ale transmisiei i-a răspuns lui Scott că observase norul înainte ca acesta să pară că se „aplatizează”. În opinia sa, observația susținea explicația propusă pentru fenomen.

Interpretarea nu a înlăturat însă comentariile referitoare la posibilitatea unei origini extraterestre a obiectului. Pe rețelele sociale, unii utilizatori au făcut referire la „Greys”, ființele umanoide asociate frecvent în cultura OZN cu presupuse întâlniri extraterestre.

Alții l-au menționat pe Elon Musk și l-au întrebat dacă obiectul observat ar putea fi o „navă-mamă”. Mai mulți utilizatori au afirmat, fără să prezinte dovezi, că ar fi vorba „cu siguranță” despre extratereștri.

Imaginea a fost asociată și cu un alt moment neobișnuit al misiunii. Inginerul Kyle Holl a făcut legătura între apariția obiectului și oprirea neașteptată a unuia dintre motoarele Starship.

„Un motor se oprește și apoi un crucișător de luptă extraterestru devine vizibil. Interesant”, a scris inginerul.

SpaceX și Elon Musk nu au oferit, cel puțin în momentul relatării, o explicație publică referitoare la obiectul surprins în timpul transmisiei. În același timp, misiunea Starship a continuat să fie urmărită pentru evoluția zborului și pentru obiectivele tehnice urmărite de companie.

Starship, care nu avea echipaj la bord, a fost lansată în jurul orei 8:46, ora Coastei de Est a SUA, de la complexul SpaceX Starbase, aflat în apropiere de Brownsville, Texas.

Misiunea fusese programată să dureze aproximativ 10 ore, iar planul era ca vehiculul să urmeze o traiectorie în jurul Pământului. Zborul a fost însă scurtat după ce unul dintre motoare s-a oprit în mod neașteptat în timpul urcării.

Ulterior, imaginile au arătat Starship intrând în poziția necesară pentru o amerizare controlată. Vehiculul a ajuns în apă în jurul orei 11:58, însă, după numai câteva secunde, a fost cuprins de o explozie puternică.

Dan Huot, purtătorul de cuvânt al SpaceX, a declarat în timpul transmisiei că Starship a ajuns în apă, însă amerizarea nu a fost la fel de lină precum cea realizată în timpul testului anterior. Camerele amplasate pe uscat au surprins ulterior o explozie produsă în zona centrală a vehiculului.

Imaginile de la finalul misiunii i-au determinat pe unii observatori să descrie testul drept un „eșec total”. Obiectivul principal al zborului era însă ca Starship să ajungă pe orbită.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a felicitat SpaceX pentru lansare și a descris zborul drept unul spectaculos. El a subliniat că Starship a ajuns pe orbită și că misiunea a fost desfășurată într-un mod pe care l-a caracterizat drept sigur și responsabil.

Pentru SpaceX, testul a reprezentat o etapă importantă, după 13 zboruri de testare care nu ajunseseră pe orbită. Compania încerca pentru prima dată să trimită Starship în jurul Pământului și să readucă vehiculul înapoi.

O misiune complet reușită ar fi consolidat încrederea că o versiune modificată a Starship ar putea fi pregătită pentru planurile NASA privind revenirea oamenilor pe Lună, prin programul Artemis.

În urma problemelor apărute la motor și a exploziei produse după amerizare, nu este clar în ce măsură aceste incidente vor influența pregătirile pentru misiunile lunare planificate.

Pe termen lung, SpaceX urmărește ca Starship să poată reveni în poziție verticală și să aterizeze în Texas. Planul companiei presupune ca echipajele să poată fi readuse pe Pământ, iar vehiculul să poată fi utilizat din nou. În etapa actuală de testare, zborurile se încheie în mare parte prin amerizarea în ocean, fără recuperarea vehiculelor.

În ceea ce privește obiectul luminos care a generat discuțiile de pe rețelele sociale, explicația prezentată de Scott indică posibilitatea ca acesta să fi fost format din gaze și resturi rezultate în urma operațiunilor de propulsie.

Această interpretare oferă o explicație tehnică pentru imaginile surprinse în timpul transmisiei SpaceX, însă natura exactă a obiectului nu a fost confirmată public.

Până la o explicație oficială din partea SpaceX, imaginile rămân subiectul mai multor interpretări, de la o posibilă formațiune asociată operațiunilor de propulsie până la speculațiile privind un obiect de origine extraterestră.