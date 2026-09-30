Ai între 18 și 30 de ani? 17.600 de locuri la cursuri gratuite de antreprenoriat prin Start-Up Nation

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani se pot înscrie, începând cu 6 octombrie 2026, la cursurile gratuite de formare antreprenorială oferite prin programul Start-Up Nation. Pentru această etapă sunt disponibile 17.600 de locuri, iar înscrierea se realizează online.

„Cele 17.600 de locuri disponibile pot fi accesate începând cu 6 octombrie 2026, ora 10.00, pe platforma minimis.imm.gov.ro. Cursurile au o durată de 40 de ore, iar la finalizarea acestora participanții vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Absolvirea cursurilor este condiție obligatorie pentru accesarea, în etapa următoare a programului, a unei finanțări de până la 250.000 de lei”, transmite economie.gov.ro.

Cursurile de formare antreprenorială au o durată totală de 40 de ore. Participanții pot alege între participarea online și cea fizică, în funcție de opțiunea lor și de disponibilitatea furnizorilor de formare.

La finalul programului de pregătire, absolvenții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii. Formarea antreprenorială reprezintă o etapă necesară pentru cei care vor să continue în program și să acceseze finanțarea destinată firmelor nou-înființate.

„Start-Up Nation trebuie să însemne mai mult decât un instrument de finanțare pentru viitorii antreprenori. Vrem ca tinerii care intră în program să aibă instrumentele necesare pentru a construi afaceri care rezistă și cresc. De aceea, primul pas este formarea antreprenorială, iar apoi punem la dispoziție finanțări de până la 250.000 de lei pentru transformarea ideilor bune în afaceri reale. Pentru mine, măsura succesului acestui program nu este câte contracte semnăm sau câți bani cheltuim, ci câte dintre aceste firme funcționează, creează locuri de muncă și produc valoare în economie. Avem 17.600 de locuri disponibile și îi încurajez pe tinerii care au o idee și sunt pregătiți să o transforme într-un proiect serios să se înscrie”, a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Programul este destinat tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți. Înscrierea este posibilă indiferent de statutul persoanei pe piața muncii, inclusiv pentru tinerii care s-au întors în România.

Pentru participarea la cursuri este necesară absolvirea cel puțin a învățământului gimnazial. Astfel, accesul la această etapă a programului nu este condiționat de existența unui loc de muncă sau de un anumit statut profesional.

Înscrierile pentru cursurile de formare antreprenorială încep pe 6 octombrie 2026, la ora 10.00. Perioada de înscriere este stabilită la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Potrivit procedurii oficiale a programului Start-Up Nation 2026, componenta destinată tinerilor sub 30 de ani include atât pregătirea antreprenorială, cât și posibilitatea obținerii unei finanțări pentru firmele nou-înființate de absolvenții cursurilor.

„Pentru această sesiune, înscrierile sunt deschise pentru patru categorii de beneficiari, fiecare având alocat un număr maxim de locuri și un indicator de program:

950 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în București-Ilfov; indicatorul de program este de 700 de înscrieri;

300 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, aparținând minorității rome, cu domiciliul în București-Ilfov; indicatorul de program este de 220 de înscrieri;

500 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov; indicatorul de program este de 10.000 de înscrieri;

850 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, aparținând minorității rome, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov; indicatorul de program este de 2.100 de înscrieri”, se arată în comunicat.

Finalizarea cursurilor este o condiție pentru trecerea la următoarea etapă a programului. După absolvire, firmele nou-înființate de participanții care au finalizat cursurile pot solicita finanțare pentru dezvoltarea afacerii.

Valoarea finanțării poate ajunge la 250.000 de lei. Potrivit condițiilor programului, suma poate reprezenta cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Prin această componentă, programul Start-Up Nation le oferă tinerilor eligibili posibilitatea de a trece de la etapa de formare antreprenorială la cea de înființare și finanțare a unei firme.

Ministerul Economiei a anunțat în această săptămână că începe semnarea contractelor de finanțare pentru prima sesiune din ediția a IV-a a programului Start-Up Nation.

Pentru această etapă există în prezent resurse bugetare pentru 3.140 de contracte de finanțare. Valoarea finanțărilor care urmează să ajungă la antreprenori este estimată la aproximativ 400 de milioane de lei.

Noua etapă dedicată tinerilor sub 30 de ani prevede mai întâi participarea la cursurile de formare antreprenorială, urmată de posibilitatea solicitării finanțării pentru firmele înființate de absolvenții programului.