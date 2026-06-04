Au fost publicate listele pentru Start-Up Nation 2026. Sunt disponibile peste 5.800 de granturi

SURSA FOTO: economedia.ro - Protest al sindicaliștilor din industria de apărare în fața Ministerului Economiei

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat publicarea listelor persoanelor juridice înscrise la finanțare în cadrul primei sesiuni a ediției a IV-a a programului Start-Up Nation.

În această etapă sunt disponibile peste 5.800 de locuri finanțabile, iar valoarea maximă a grantului nerambursabil poate ajunge la 250.000 de lei pentru fiecare întreprindere eligibilă.

Potrivit MEDAT, listele au fost publicate în ordinea numerelor de înregistrare unică electronică (RUE), cu respectarea clasamentului rezultat în urma procesului de selecție automată a formularelor de înscriere.

Instituția precizează că aplicanții sunt ordonați descrescător în funcție de punctajul obținut. În situațiile în care mai mulți participanți au acumulat același punctaj, departajarea s-a realizat pe baza criteriilor prevăzute în Anexa nr. 3 a procedurii de implementare a programului.

Sprijinul financiar este destinat exclusiv societăților înființate de persoane care au finalizat cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul Start-Up Nation. Parcurgerea acestor cursuri reprezintă una dintre condițiile obligatorii pentru accesarea finanțării.

În cadrul primei sesiuni a ediției din acest an sunt prevăzute peste 5.800 de locuri finanțabile. Fiecare beneficiar eligibil poate obține un grant nerambursabil de până la 250.000 de lei pentru dezvoltarea afacerii.

Programul este destinat susținerii inițiativelor antreprenoriale și dezvoltării mediului de afaceri, fiind adresat atât tinerilor aflați la început de drum, cât și persoanelor de peste 30 de ani din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

MEDAT arată că programul include și măsuri dedicate persoanelor aparținând minorității rome, pentru care sunt rezervate locuri distincte în cadrul sesiunii de finanțare.

Din totalul locurilor disponibile, 382 sunt destinate tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți care au domiciliul în regiunea București–Ilfov. Alte 42 de locuri sunt rezervate persoanelor aparținând minorității rome din aceeași categorie.

Pentru tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani din regiunile mai puțin dezvoltate ale României sunt disponibile 2.561 de locuri finanțabile, la care se adaugă 285 de locuri dedicate persoanelor de etnie romă.

Totodată, 2.575 de locuri sunt alocate persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani care provin din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului îi încurajează pe aplicanți să consulte listele publicate și să urmărească în continuare informațiile comunicate prin canalele oficiale ale instituției cu privire la etapele următoare ale programului Start-Up Nation.