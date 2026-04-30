Potrivit Ministerului Finanțelor, finanțarea este condiționată de realizarea unei investiții inițiale de minimum 50 de milioane de lei în unități de producție noi. Programul este deschis atât companiilor care au deja activitate, cât și start-up-urilor, însă accesul este condiționat de îndeplinirea unor criterii financiare clare.

Pentru firmele deja existente, este necesar ca acestea să aibă capitaluri proprii pozitive și o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de zero în cel puțin unul dintre ultimele trei exerciții financiare.

În cazul întreprinderilor nou-înființate, este obligatoriu un capital social minim de 100.000 de lei. De asemenea, sunt excluse firmele ai căror acționari dețin sau au deținut în ultimii doi ani companii care au desfășurat aceeași activitate pentru care se cere sprijinul.

Ministerul precizează și că solicitanții nu trebuie să fie în dificultate financiară, în insolvență sau sub incidența unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

„Prin acest nou program de peste 1 miliard de euro marcăm trecerea de la o economie bazată pe consum de import la o economie care produce valoare adăugată acasă, în România. Nu este doar o măsură de sprijin financiar, ci este motorul unui sprijin real pentru industria românească, necesar pentru a ne proteja stabilitatea economică. Investim strategic acolo unde deficitul comercial ne vulnerabilizează, oferind antreprenorilor resursele să transforme ideile în unităţi de producţie performante. Obiectivul este să reducem dependenţa de pieţele externe şi să consolidăm capitalul românesc într-o piaţă europeană extrem de competitivă”, declară Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Cererile de finanțare vor fi analizate printr-un sistem de punctaj care urmărește direcționarea banilor către investițiile cu cel mai mare impact în economia reală.

Printre criteriile importante se află fabricarea produselor care au în prezent un sold comercial negativ la nivel național, ceea ce poate reduce dependența de importuri.

De asemenea, vor conta gradul de automatizare și digitalizare al investiției, utilizarea materiilor prime și materialelor din Spațiul Economic European, precum și localizarea proiectelor în regiuni care au nevoie de echilibrare economică.

Ministerul ia în calcul și integrarea în clustere de inovare, pentru a stimula cooperarea între companii și transferul tehnologic, dar și alegerea unei intensități a ajutorului de stat sub pragul maxim permis, ceea ce este văzut ca un semn de responsabilitate fiscală.

Fondurile vor putea fi folosite pentru cheltuieli legate de construcții, echipamente tehnologice și active necorporale noi.

Sesiunile de depunere a cererilor vor fi organizate anual și vor dura 30 de zile lucrătoare. Acestea vor fi anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea procesului de depunere.

Ministerul Finanțelor precizează că, odată cu intrarea în vigoare a acestei hotărâri, emiterea acordurilor de finanțare în baza HG nr. 300/2024 va fi suspendată.

Autoritățile spun că această măsură este necesară pentru o tranziție coerentă către noul instrument financiar, adaptat actualelor cerințe de dezvoltare industrială din România.

Proiectul de act normativ este publicat în secțiunea de transparență decizională a Ministerului Finanțelor.