Este vorba despre proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice, care vizează limitarea cumulului pensie–salariu în sectorul de stat.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a declarat într-o conferință de presă că actul normativ, inclus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, a avut nevoie de avizul Consiliului Legislativ înainte de a putea fi adoptat.

„Proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu va fi adoptată mâine într-o ședință extraordinară de guvern, la o oră pe care o vom anunța. Mai era necesar avizul Consiliului Legislativ, acesta va veni în jur de ora 9:30, apoi va fi adoptat poriectul de lege, e doar o mică întârziere”, a spus Dogioiu.

Premierul Ilie Bolojan afirma la finalul lunii martie că efectul urmărit al acestei măsuri este ca persoanele care cumulează pensia cu salariul la stat să fie nevoite fie să renunțe la 85% din pensie dacă aleg să rămână în activitate, fie să renunțe la locul de muncă din sectorul public.

„În condiţiile în care într-o instituţie trebuie să faci reducere, aşa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituţii, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituţie cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu.”, argumenta premierul.

Măsura va fi aplicată inclusiv în domeniul Educației, unde cumulul pensiei cu salariul din sectorul public va mai fi permis doar până la finalul anului 2026.

În continuare, pensia de serviciu integrală va putea fi încasată de militarii și polițiștii din structurile superioare militare și juridice, respectiv cei care activează în cadrul Academiei Militare și Academiei de Poliție.

Decizia a stârnit însă critici, fiind contestată de sindicatele din rândul polițiștilor.

Potrivit proiectului de lege, de la noile prevederi sunt exceptate persoanele alese în funcții publice, precum și cele numite în instituții sau autorități publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, Senatului sau a Parlamentului reunit. Aceste categorii vor putea cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului.

Printre funcțiile exceptate se numără judecătorii Curții Constituționale, Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului, membrii Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membrii Consiliului Legislativ, reprezentanții Autorității Electorale Permanente, precum și membrii consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.

Executivul anunță că pe ordinea de zi se află trei proiecte de acte normative importante.

Primul vizează măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice, inclusiv reglementări privind cumulul pensie–salariu.

Al doilea proiect de ordonanță de urgență are ca scop accelerarea implementării investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) la nivelul autorităților locale, prin asigurarea lichidităților temporare sub formă de împrumuturi pe termen scurt acordate de Ministerul Finanțelor.

Al treilea proiect de ordonanță de urgență prevede acordarea de împrumuturi din Trezoreria Statului pentru a sprijini absorbția mai rapidă a fondurilor nerambursabile de la Uniunea Europeană de către unitățile administrativ-teritoriale.