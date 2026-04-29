Introducerea unui concediu de refacere psihologică reprezintă una dintre principalele prevederi ale proiectului de lege înregistrat la Parlament sub numărul PLX 75/2026, inițiat de deputatul Lucian Nicolae Andrușcă. Documentul a fost depus pe 17 februarie 2026 și are termen de dezbatere până la 1 mai 2026, moment în care poate fi considerat adoptat tacit în lipsa unui vot explicit.

Inițiativa propune instituirea unui cadru general de protecție profesională, juridică și psihologică pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Scopul declarat este prevenirea uzurii profesionale, consolidarea stabilității instituționale și sprijinirea personalului la încetarea raporturilor de serviciu.

În acest context, concediul de refacere psihologică ar urma să fie acordat separat de concediul de odihnă, pe baza unei recomandări medicale. Durata și condițiile de acordare nu sunt stabilite în mod direct în lege, urmând să fie reglementate prin norme metodologice adoptate ulterior de Guvern.

Pe lângă această măsură, proiectul introduce și evaluări psihologice anuale, cu rol preventiv, realizate de specialiști autorizați. În funcție de rezultate, personalul ar putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, fără ca aceste evaluări să fie utilizate în scop disciplinar sau pentru restrângerea drepturilor profesionale.

Proiectul de lege prevede și acordarea de asistență juridică suportată de stat pentru angajații din MAI și MApN care sunt implicați în proceduri judiciare ca urmare a activității profesionale. Această formă de sprijin ar include reprezentare juridică, cheltuieli de expertiză și costuri de judecată.

Totuși, textul inițiativei precizează că această asistență nu va fi acordată în situațiile în care se constată definitiv reaua credință sau existența unor abateri disciplinare grave.

În plus, documentul introduce un mecanism de siguranță profesională destinat sprijinirii angajaților afectați de probleme medicale generate de activitatea desfășurată. Sunt prevăzute și programe de reconversie profesională pentru personalul care părăsește sistemul, în vederea facilitării reintegrării pe piața muncii.

Finanțarea acestor măsuri ar urma să fie realizată de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual, fără a fi precizate sume sau estimări financiare concrete în expunerea de motive.

Proiectul a primit avize negative din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ, care au semnalat deficiențe majore de redactare și de fundamentare juridică.

Consiliul Legislativ atrage atenția asupra existenței unor paralelisme legislative și contradicții în text, dar și asupra unei probleme esențiale: lipsa unei definiții clare a beneficiarilor. Potrivit instituției, proiectul face referire la „personal cu statut special” din MAI și MApN, însă această categorie nu este reglementată în forma descrisă.

În cazul Ministerului Afacerilor Interne, există funcționari publici civili cu statut special, dar nu o categorie distinctă formulată în termenii utilizați de inițiativă. În ceea ce privește Ministerul Apărării Naționale, Consiliul Legislativ subliniază că o astfel de categorie de personal nu există deloc.

De asemenea, instituția evidențiază faptul că unele dintre prevederile propuse sunt deja reglementate în legislația în vigoare. Spre exemplu, Statutul Polițistului include deja posibilitatea decontării cheltuielilor de asistență juridică în procesele legate de exercitarea atribuțiilor de serviciu.

La nivelul Camerei Deputaților, proiectul de lege a primit deja rapoarte de respingere din partea Comisiei pentru Administrație Publică și a Comisiei pentru Apărare. Documentul urmează să fie dezbătut în plenul Camerei Deputaților.

În cazul în care va trece de această etapă, Senatul va avea rolul de cameră decizională. În lipsa unei dezbateri și a unui vot până la termenul limită stabilit, proiectul poate fi adoptat tacit, conform procedurilor parlamentare.

Tabel sinteză – principalele prevederi și probleme identificate: