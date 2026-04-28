Tesla a redus drastic concediile medicale la fabrica sa din Germania , dar modul în care producătorul auto american a realizat acest lucru ridică întrebări juridice, potrivit cotidianului economic german Handelsblatt . La „gigafabrica” sa din Grünheide, la sud-est de Berlin, rata absenteismului din motive medicale este acum sub 5%, față de 17% în august 2024.

Pentru producătorul de mașini electrice, absenteismul a fost mult timp o problemă la fabrica sa europeană din Germania. Confruntată cu lipsa angajaților pe perioade mari de timp, în 2024, compania lui Elon Musk a stârnit controverse trimițând manageri la domiciliile angajaților absenți din cauza bolii, fără notificare prealabilă, pentru a verifica legitimitatea concediului lor medical.

Conform declarațiilor făcute de companie în primă etapă, această „patrulă de boală” a redus rata absenteismului la 9%.

La începutul anului 2025, o declarație a puternicului sindicat german IG Metall a denunțat o deteriorare a climatului social de la fabrica Tesla din Berlin, din cauza practicilor care vizau angajații absenți din cauza bolii. IG Metall a afirmat că firma a pus frecvent la îndoială certificatele medicale ale angajaților în cauză, cerându-le să își dezvăluie diagnosticele și să renunțe la confidențialitatea medicală.

Conform documentelor furnizate publicației Handelsblatt de către mai multe consilii de muncă, Tesla ar fi reluat și în 2026 acțiunile sale de vizare a angajaților aflați în concediu medical la fabrica sa din Germania. Au fost trimise scrisori unor angajați aflați în concediu medical prin care au fost informați că salariile lor vor fi înghețate, similar cu scrisorile trimise în 2024, relatează cotidianul german.

Se pare că scrisorile sunt personalizate, angajații aflați în concediu medical primind înștiințări legate de situația lor. „Nu se vor mai efectua plăți salariale din cauza unei posibile prelungiri a concediului medical”, se precizează într-una dintre scrisori. Compania susține că boala declarată de angajat nu este nouă și că acesta nu are dreptul la continuarea plăților salariale. „Prin urmare, presupunem că sunteți în concediu medical prelungit și contestăm pretenția de recuperare după boala pentru care ați obținut un certificat medical, precum și apariția unei noi boli”, scrie compania.

În Germania, există un alt sistem comparativ cu România, un angajat aflat în concediu medical are dreptul la continuarea plății salariale de la angajator timp de șase săptămâni – după această perioadă, prestațiile sunt plătite de casa de asigurări de sănătate. În cazul în care acesta intră într-o nouă perioadă de concediu medical, pentru aceeași boală, continuarea plății salariale de la angajator este posibilă numai dacă s-a întors ulterior la muncă timp de șase luni consecutive sau dacă au trecut doisprezece luni de la concediul medical inițial, explică Camera de Muncă din Saarland (Arbeitskammer des Saarlandes). Cu toate acestea, dacă se îmbolnăvește din alt motiv, „are din nou dreptul la continuarea plății salariale timp de până la șase săptămâni”, clarifică Camera.

În scrisoarea analizată de publicația germană, Tesla susține că angajatul trebuie să dovedească faptul că boala este recentă și solicită ca angajatul să își dezvăluie dosarele medicale și ca medicul curant să renunțe la confidențialitatea medicală.

Legislația germană, prin condiționarea plăților, în timpul concediului medical, de tipul bolii, dă dreptul, aparent, companiei la dosarul medical al angajatului. Citând o hotărâre a Curții Federale a Muncii din Germania, compania americană susține că un angajator nu este obligat să se bazeze pe informațiile furnizate de fondul de asigurări de sănătate și că poate contesta existența unei boli noi.

Profesorul de drept Gregor Thüsingn, specializat în dreptul muncii consideră că măsurile luate de Tesla pentru limitarea concediilor medicale ridică semne de întrebare juridice. „Mi se pare că depășesc puțin ceea ce impune jurisprudența”, a declarat pentru Handelsblatt. Profesorul a adăugând că niciun angajat nu este obligat să prezinte diagnostice medicale din proprie inițiativă.

Rezultatul acestor analize legate de concediile medicale ale angajaților Tesla și reducerea acestora impune o analiză reală asupra sistemului legislativ și, totodată, a eliberării acestor concedii medicale de către corpul medical.

În România, tema concediilor medicale a devenit un subiect de intensă dezbatere publică, pe fondul unei presiuni uriașe asupra bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Deși majoritatea certificatelor sunt acordate pe criterii clinice reale, autoritățile și angajatorii semnalează tot mai des abuzuri sistematice, în care angajații folosesc concediul medical ca pe un instrument de „suplimentare” a timpului liber sau ca formă de protest împotriva managementului. Această practică, facilitată uneori de o supraveghere relaxată a procesului de eliberare a documentelor, a dus la situații paradoxale în care numărul de zile de repaus medical decontate anual depășește ordinul zecilor de milioane, forțând Guvernul să introducă măsuri de control mai stricte, precum „taxa pe boală” de 10% (contribuția la sănătate aplicată indemnizațiilor), în încercarea de a descuraja fraudele și de a proteja resursele destinate pacienților cu patologii cronice grave.