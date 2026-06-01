Reguli noi pentru concediile medicale. Se aplică de astăzi, 1 Iunie. Cine este plătit și pentru prima zi

Începând cu 1 iunie, bolnavii cronici, pacienții oncologici și alte categorii de persoane aflate în concediu medical vor primi indemnizația integrală încă din prima zi. Modificarea a fost adoptată de Parlament și promulgată de președinte pentru a elimina reducerea veniturilor pacienților care au nevoie de tratamente și concedii medicale repetate.

Începând cu 1 iunie, cinci categorii de angajați vor beneficia de plata integrală a concediului medical, inclusiv pentru prima zi de absență. Printre aceștia se numără bolnavii cronici și pacienții oncologici. Totodată, o altă modificare importantă vizează concediile medicale succesive acordate fără zile de întrerupere, pentru aceeași afecțiune. În aceste cazuri, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor medicale emise consecutiv.

Noile reguli privind concediile medicale, intrate în vigoare la 1 februarie, au generat numeroase critici din partea pacienților și a organizațiilor neguvernamentale. Ca urmare, Guvernul a adoptat o nouă modificare legislativă, promulgată la data de 15 mai.

Potrivit reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în cazul concediilor medicale pentru maternitate, risc maternal, îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice și pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, certificatele medicale sunt acordate, de regulă, lunar, pentru perioade de 30 sau 31 de zile calendaristice. Din acest motiv, legea nu putea fi aplicată retroactiv în aceste situații, fiind stabilit ca termen de aplicare prima zi a lunii următoare intrării în vigoare a actului normativ.

Astfel, începând cu 1 iunie, vor fi plătiți integral, inclusiv pentru prima zi de concediu medical, angajații aflați în concediu pentru maternitate, pentru îngrijirea unui pacient cu afecțiuni oncologice, pentru risc maternal, cei incluși în programele naționale de sănătate, precum și persoanele internate în regim de spitalizare continuă sau de zi.

Una dintre cele mai importante schimbări se referă la concediile medicale acordate fără întrerupere pentru aceeași boală. În aceste situații, indemnizația se calculează și se plătește prin reținerea unei singure zile, indiferent de câte certificate medicale succesive sunt emise pentru aceeași afecțiune.

Prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a anunțat, pe Facebook, că această modificare repară o situație nedreaptă pentru persoanele care suferă de boli grave. Ea a explicat că, printr-un amendament adus Ordonanței de Urgență nr. 91/2025, bolnavii cronici și oncologici își recapătă dreptul de a primi indemnizația de concediu medical încă din prima zi.

Potrivit acesteia, regula introdusă anterior prevedea ca prima zi din fiecare certificat medical să nu fie plătită. În urma amendamentului susținut de mai multe partide, această reducere nu se va mai aplica pacienților incluși în Programele Naționale de Sănătate, inclusiv celor cu cancer, persoanelor care suferă de afecțiuni grave de lungă durată, femeilor care beneficiază de concediu pentru sarcină cu risc, părinților care îngrijesc un copil bolnav și pacienților aflați în spitalizare.

Pauliuc a afirmat că este nedrept ca persoanele care se luptă cu boli grave să piardă bani din cauza faptului că tratamentul lor se întinde pe mai multe luni. Ea a considerat că pacienții care urmează tratamentul recomandat de medici nu ar trebui tratați de autorități ca și cum ar încerca să profite de sistem.