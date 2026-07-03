Se schimbă regulile pentru concediu medical. Certificatul va fi cerut din prima zi de boală

Regulile privind concediul medical ar putea fi modificate în Germania printr-un pachet de reforme pregătit de Guvern. Noile măsuri prevăd prezentarea certificatului medical încă din prima zi de incapacitate de muncă și eliminarea concediului acordat prin consultație telefonică. Propunerile au declanșat un val de critici din partea medicilor de familie, care avertizează că sistemul sanitar riscă să fie supus unei presiuni fără precedent.

Guvernul german pregătește o modificare amplă a regulilor privind concediul medical, măsură care a provocat reacții puternice din partea organizațiilor profesionale din sistemul sanitar. Autoritățile susțin că noile reguli urmăresc o mai bună justificare a absențelor de la locul de muncă, însă medicii avertizează că efectele practice vor fi resimțite direct în cabinetele de medicină de familie.

Potrivit pachetului de reforme, certificatul de concediu medical ar urma să fie prezentat încă din prima zi în care un angajat este declarat temporar incapabil de muncă. În paralel, Executivul intenționează să elimine posibilitatea acordării concediului medical în urma unei consultații telefonice.

Dacă proiectul va fi adoptat și va intra în vigoare, milioane de angajați vor fi obligați să obțină certificatul medical imediat după apariția problemelor de sănătate. Reprezentanții medicilor de familie avertizează însă că această obligație va determina un număr mult mai mare de pacienți să se prezinte fizic la consultații, chiar și în cazurile în care acest lucru nu este justificat din punct de vedere medical.

Reprezentanții Asociației Medicilor de Familie susțin că modificările propuse vor genera o creștere semnificativă a birocrației și vor pune o presiune suplimentară asupra unui sistem care funcționează deja la limită. În acest context, președintele organizației a criticat dur proiectul pregătit de autorități.

„Cabinetele noastre se vor confrunta cu un val uriaș de birocrație, care cu greu va putea fi gestionat”, a declarat Markus Blumenthal-Beier.

Referindu-se la obligativitatea certificatului medical încă din prima zi, medicul a adăugat:

„Coaliția nu doar că își pierde credibilitatea prin aceste decizii complet lipsite de fundament factual, ci acceptă, în același timp, supraîncărcarea totală a cabinetelor noastre”.

Potrivit Asociației Medicilor de Familie, noua obligație ar putea trimite milioane de persoane în plus la medic exclusiv pentru obținerea unui certificat de concediu medical. Organizația susține că numeroși pacienți vor solicita documentul „fără ca acest lucru să aibă vreun sens din punct de vedere medical”, ceea ce ar putea întârzia accesul la consultații pentru persoanele care au nevoie urgentă de îngrijiri.

Și vicepreședintele Asociației Medicilor de Familie din Renania de Nord consideră că schimbările vor amplifica presiunea asupra cabinetelor medicale.

„Având în vedere numărul mare de concedii medicale, este de înțeles că politicienii încearcă să introducă un filtru. Însă pentru noi, medicii de familie, concediul medical acordat telefonic a fost o ușurare. Volumul suplimentar de muncă generat de pacienții care vor veni în cabinete va fi greu de gestionat. Și acum funcționăm la limită – iar cum va fi când, în curând, fiecare al treilea medic va ieși la pensie?”, a declarat Manfred Imbert pentru WDR.

Critici au fost formulate și de directorul medical al Registrului german DIVI pentru terapie intensivă, Christian Karagiannidis, citat de Derwesten. Într-un mesaj publicat pe platforma LinkedIn, acesta a transmis:

„Concediu medical din prima zi, combinat cu eliminarea concediului medical telefonic. Trebuie să-ți vină o asemenea idee”.

Medicul a avertizat că efectele ar putea deveni și mai vizibile în sezonul rece, când numărul infecțiilor respiratorii crește considerabil. În opinia sa, prezentarea obligatorie la cabinet pentru obținerea certificatului medical va determina supraaglomerarea medicilor de familie cu pacienți care suferă de viroze și alte afecțiuni respiratorii.