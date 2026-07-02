Guvernul pregătește o reformă fiscală de amploare. Schimbare majoră la impozitul pe venit. Cine va plăti mai puțin și cine va achita taxe mai mari

Germania pregătește una dintre cele mai importante reforme fiscale din ultimii ani. Ministrul federal al Finanțelor, Lars Klingbeil, analizează două variante de modificare a sistemului de impozitare, ambele având ca obiectiv reducerea poverii fiscale pentru persoanele cu venituri mici și medii. În schimb, contribuabilii cu venituri ridicate ar urma să suporte impozite mai mari.

Informațiile au apărut cu o zi înaintea reuniunii liderilor coaliției de guvernare, după ce revista „Stern” a relatat că a intrat în posesia a două modele elaborate de Ministerul Federal de Finanțe. Documentele arată că reforma ar putea aduce economii de până la 900 de euro pe an pentru milioane de persoane, însă forma finală nu este încă stabilită.

Potrivit informațiilor publicate de „Stern”, Ministerul Finanțelor a pregătit două scenarii distincte, diferențele dintre acestea fiind legate atât de valoarea reducerilor de taxe, cât și de modul în care acestea ar urma să fie finanțate.

Primul model presupune un pachet de facilități fiscale în valoare de aproximativ 28 de miliarde de euro. O parte din costuri ar urma să fie acoperite prin majorarea unor impozite aplicate averilor mari și succesiunilor.

Al doilea scenariu este mai puțin costisitor pentru bugetul federal, valoarea reducerilor fiind estimată la aproximativ 17 miliarde de euro. În această variantă nu este prevăzută majorarea impozitului pe succesiune.

În ambele cazuri, principalul obiectiv îl reprezintă reducerea impozitului pe venit pentru persoanele cu venituri mici și medii.

Potrivit calculelor Ministerului Federal de Finanțe, persoanele care obțin venituri anuale cuprinse între 40.000 și 60.000 de euro ar putea beneficia de reduceri importante.

În varianta cea mai generoasă, economia anuală la impozitul pe venit ar putea ajunge la aproximativ 800-900 de euro pentru fiecare contribuabil.

În cazul celui de-al doilea model, reducerea fiscală ar fi de aproximativ 400-450 de euro pe an.

Estimările arată că peste 35 de milioane de contribuabili ar urma să beneficieze de această reformă, indiferent de varianta adoptată.

Totodată, în funcție de modelul ales, inclusiv persoanele singure cu venituri brute anuale de până la aproximativ 115.000 sau chiar 140.000 de euro ar putea beneficia de reducerile de taxe.

Prima variantă este cea mai amplă și presupune:

reduceri de taxe în valoare totală de 28 de miliarde de euro;

facilități fiscale pentru peste 35 de milioane de contribuabili;

finanțare parțială prin majorarea impozitului pe succesiune;

reducerea impozitului pe venit cu aproximativ 800-900 de euro anual pentru persoanele cu venituri între 40.000 și 60.000 de euro;

aproximativ un milion de contribuabili ar urma să plătească mai mult impozit decât în prezent;

cota maximă de impozitare ar crește de la 42% la 44% și s-ar aplica veniturilor impozabile de peste 76.508 euro;

cota superioară de impozitare pentru veniturile foarte mari ar începe de la 200.000 de euro, față de pragul actual de 278.000 de euro, iar nivelul acesteia ar urca la 49%.

A doua propunere este mai moderată și include:

un pachet de reduceri fiscale de aproximativ 17 miliarde de euro;

facilități pentru aproape 35 de milioane de contribuabili;

eliminarea finanțării prin majorarea impozitului pe succesiune;

reduceri de aproximativ 400-450 de euro anual pentru veniturile între 40.000 și 60.000 de euro;

aproximativ 1,5 milioane de persoane ar urma să plătească mai mult decât în prezent;

cota maximă de impozitare ar urca la 44% pentru veniturile de peste 75.657 de euro;

pragul pentru aplicarea cotei superioare ar coborî la 200.000 de euro, iar aceasta ar fi de 48%.

Indiferent de varianta care va fi aleasă, reforma prevede majorarea impozitelor pentru contribuabilii cu venituri ridicate.

În ambele modele, cota maximă de impozitare ar crește de la 42% la 44%, iar pragul de la care se aplică impozitarea suplimentară pentru veniturile foarte mari ar fi redus semnificativ, de la 278.000 de euro la 200.000 de euro.

Potrivit calculelor Ministerului Federal de Finanțe, aproape un milion de persoane ar plăti impozite mai mari în primul scenariu, iar în al doilea numărul acestora ar ajunge la aproximativ 1,5 milioane.

Deocamdată, niciuna dintre variante nu a fost aprobată oficial.

Potrivit informațiilor publicate de FOCUS Online, ministrul federal al Finanțelor, Lars Klingbeil, nu va prezenta un proiect legislativ final înaintea reuniunii liderilor coaliției.

Mai întâi, reprezentanții SPD, CDU și CSU trebuie să ajungă la un acord privind direcția politică a reformei fiscale. Negocierile sunt însă dificile, în condițiile în care CDU și CSU s-au opus până acum majorării impozitelor pentru persoanele cu venituri mari.

În perioada următoare, liderii coaliției vor decide dacă unul dintre cele două modele va fi transformat într-un proiect de lege și trimis spre aprobare Parlamentului german.