Cumpărăturile online din afara UE se scumpesc din nou. Consumatorii vor fi obligați să plătească mai mult de la 1 iulie 2026

Produsele comandate online de persoanele fizice din România din afara UE, prin intermediul platformelor de comerț electronic, vor deveni și mai scumpe începând cu 1 iulie 2026. După introducerea taxei logistice de 25 de lei pentru fiecare colet, aplicată de la începutul acestui an, consumatorii vor trebui să suporte și o taxă vamală de trei euro pentru fiecare articol din colet, respectiv pentru fiecare subpoziție tarifară.

Până acum, coletele cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro beneficiau de o scutire de taxe vamale la nivelul Uniunii Europene. Noua taxă de trei euro reprezintă, în practică, eliminarea acestei facilități fiscale și va fi aplicată uniform în toate statele membre ale UE, fiind o măsură adoptată la nivel european, potrivit unui material realizat de Ana-Maria Săbiescu, Director, Vladislav Dabija, Senior Manager, și Sorin Popa, Senior Consultant, Global Trade Advisory, Deloitte România.

În schimb, taxa logistică de 25 de lei pe colet a fost introdusă doar de România și Italia începând cu 1 ianuarie 2026, însă autoritățile italiene au decis între timp să amâne aplicarea acesteia.

De asemenea, la 26 martie 2026, Consiliul și Parlamentul European au convenit introducerea unei noi taxe logistice sau de manipulare pentru coletele mici comercializate online. Nivelul acestei taxe urmează să fie stabilit printr-un act delegat al Comisiei Europene înainte de aplicarea sa în statele membre, cel târziu până la 1 noiembrie 2026.

Până atunci, în România vor funcționa simultan două tipuri de taxe pentru cumpărăturile online din afara UE: taxa logistică de 25 de lei pentru fiecare colet destinat persoanelor fizice, indiferent de statul membru prin care acesta intră în spațiul comunitar, și taxa vamală de trei euro pentru fiecare articol sau categorie tarifară din colet. Dacă într-un colet există mai multe produse încadrate la aceeași subpoziție tarifară, taxa vamală se va achita o singură dată pentru toate produsele din respectiva categorie.

Specialiștii estimează că, după introducerea unei taxe logistice la nivelul întregii Uniuni Europene, aceasta va înlocui taxa de 25 de lei aplicată în prezent de România.

Atât taxa logistică, cât și taxa vamală se aplică pentru coletele cu valoare intrinsecă sub 150 de euro, respectiv valoarea bunurilor fără a include costurile de transport sau alte cheltuieli suplimentare, expediate din afara Uniunii Europene. Acestea vizează importurile realizate prin sistemul IOSS (Import One-Stop Shop), mecanism care permite magazinelor online să colecteze, să declare și să plătească TVA pentru importurile de bunuri cu valoare redusă, precum și expedierile poștale.

În practică, consumatorii vor suporta aceste costuri fie direct, fie prin includerea lor în prețul final al produselor.

În cazul taxei logistice, obligația de plată revine furnizorului bunurilor, expeditorului coletului sau platformei digitale care facilitează vânzarea la distanță.

În cazul taxei vamale, care se virează la bugetul Uniunii Europene, obligația de plată către autoritățile vamale poate reveni platformei online, vânzătorului, transportatorului sau agentului care efectuează importul. În situații limitate, taxa poate fi achitată direct de consumatorul final, dacă acesta își organizează singur formalitățile de import și declară marfa în nume propriu.

Interesul autorităților europene pentru taxarea produselor provenite din afara UE a crescut odată cu expansiunea accelerată a comerțului electronic. Potrivit studiilor europene, aproximativ 70% dintre consumatorii europeni cumpără în mod regulat produse online.

Numărul coletelor cu valoare redusă provenite din afara Uniunii a crescut exponențial în ultimii ani. Dacă în 2022 au fost importate aproximativ 1,2 miliarde de astfel de colete, numărul acestora a urcat la 2,4 miliarde în 2023, la 4,6 miliarde în 2024 și la 5,8 miliarde în 2025.

Astfel, în anul 2025, în Uniunea Europeană au intrat zilnic aproximativ 15,8 milioane de colete cu valoare sub 150 de euro.

În acest context, statele membre au analizat două direcții de acțiune: introducerea unei taxe logistice pentru acoperirea costurilor tot mai mari suportate de autoritățile vamale pentru verificarea și procesarea unui volum foarte mare de colete și eliminarea scutirii de taxe vamale pentru produsele sub 150 de euro.

Scopul eliminării facilității fiscale este reducerea avantajului competitiv de care beneficiază companiile care livrează din afara Uniunii Europene, precum și descurajarea importurilor de produse neconforme pe piața comunitară.

Și Republica Moldova intenționează să uniformizeze regimul fiscal aplicabil produselor comandate de pe platforme de comerț electronic din afara țării. Începând cu 1 octombrie 2026, produsele cu valoare mai mică de 150 de euro vor fi supuse cotei generale de TVA de 20%, taxă care va putea fi inclusă în prețul produsului sau achitată la ridicarea coletului.

Din perspectiva operatorilor economici, principala provocare va fi respectarea noilor obligații privind declararea și plata taxei vamale, indiferent de sistemul de declarare utilizat.

Specialiștii Deloitte atrag atenția că limitările actuale ale sistemelor informatice vamale pot genera situații în care taxa de trei euro să fie achitată de mai multe ori pentru produse încadrate în aceeași categorie tarifară. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când mărfuri cu origini diferite, dar cu aceeași încadrare tarifară, sunt declarate prin intermediul unei declarații vamale de tip H1.

În schimb, în cazul utilizării declarațiilor simplificate de tip H7, există situații în care taxa de trei euro va fi plătită o singură dată pentru mai multe produse cu origini diferite, dar încadrate la aceeași subpoziție tarifară.

În consecință, începând cu 1 iulie 2026, importatorii și reprezentanții acestora vor trebui să acorde o atenție sporită stabilirii corecte a încadrării tarifare a produselor și alegerii tipului adecvat de declarație vamală, pentru aplicarea corectă a noii taxe.

Per ansamblu, aplicarea simultană a taxei logistice de 25 de lei pe colet și a taxei vamale de trei euro pe articol ar putea descuraja cumpărăturile online din afara Uniunii Europene și ar putea determina operatorii economici implicați în aceste tranzacții să își reconsidere modelele de afaceri.