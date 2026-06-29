Bogdan Glăvan critică strategia privind deficitul bugetar: Oricine poate să mărească birurile, reforma-i alta
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Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan susține că reducerea deficitului bugetar nu reprezintă rezultatul unei reforme structurale, ci al creșterii taxelor și contribuțiilor. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, acesta afirmă că măsurile adoptate de Guvern au transferat povara asupra populației și companiilor, fără să rezolve problemele de fond ale finanțelor publice.
Bogdan Glăvan afirmă că reducerea deficitului s-a bazat pe majorarea taxelor și contribuțiilor
În analiza sa, profesorul de economie pornește de la datele privind execuția bugetară și susține că scăderea deficitului este explicată aproape în totalitate prin creșterea veniturilor încasate de stat.
Potrivit acestuia, veniturile fiscale au crescut cu 18,8 miliarde de lei, iar contribuțiile de asigurări sociale cu încă 6,4 miliarde de lei. În total, statul ar fi încasat suplimentar 25,2 miliarde de lei, ca efect al majorării TVA, al impozitului pe dividende, al accizelor, al introducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensionari și al inflației.
Profesorul mai susține că reducerea cheltuielilor de personal este explicată în principal prin diminuarea veniturilor profesorilor.
Profesorul susține că România are nevoie de reforme și de reducerea dimensiunii statului
Bogdan Glăvan consideră că diminuarea deficitului prin majorarea taxelor nu reprezintă o reformă reală și afirmă că această strategie poate fi aplicată de orice guvern.
În opinia sa, problemele bugetare nu pot fi rezolvate prin creșterea poverii fiscale și prin măsuri care afectează producția și acumularea de capital. El apreciază că astfel de politici duc la extinderea rolului statului în economie și la înrăutățirea condițiilor pentru mediul privat.
Economistul precizează că nu contestă necesitatea reducerii deficitului și nici faptul că unele măsuri au fost justificate. Ca exemplu, acesta menționează oprirea unor creșteri de pensii despre care afirmă că au fost acordate în mod nejustificat.
Reducerea aparatului de stat și combaterea evaziunii, printre soluțiile propuse
Profesorul susține că România ar trebui să reducă dimensiunea aparatului de stat, să eficientizeze administrația și companiile de stat și să continue procesul de privatizare acolo unde este posibil.
Totodată, el apreciază că baza de impozitare ar trebui extinsă prin stimularea investițiilor private, a producției și a acumulării de capital, nu prin introducerea unor taxe suplimentare.
În același timp, Bogdan Glăvan consideră că o colectare mai eficientă a taxelor existente și combaterea evaziunii fiscale ar reprezenta măsuri mai potrivite pentru consolidarea finanțelor publice decât majorarea fiscalității.
„MOTIVUL SCĂDERII DEFICITULUI
Să aprindem lumina. Domnul Bolojan se laudă cu scăderea deficitului bugetar de zici că cine-știe ce operație complicată a făcut.
Am preluat graficul postat de el și am adăugat cu roșu și gri elementele lipsă. După cum se vede, scăderea deficitului este explicabilă aproape în întregime prin intensificarea exploatării fiscale și inflaționiste:
– veniturile fiscale ale statului au crescut cu 18,8 mld. lei;
– contribuțiile de asigurări au crescut cu 6,4 mld. lei;
Adică în total 25,2 mld. lei care au fost extrase de stat prin majorarea TVA, a impozitului pe dividende, a accizelor, a CASS pentru pensionari – la care se adaugă inflația, fiindcă vorbim de valori nominale.
Iar elementul gri reprezintă scăderea cheltuielilor de personal, despre care știm cu toții că provine în esență din tăierea veniturilor profesorilor.
Oricine putea să realizeze „marea realizare” a guvernului Bolojan. Nici nu merită să primești salariu de ministru pentru așa ceva. Oricine poate să mărească birurile și, din Antichitate până în zilele noastre, o grămadă de exploatatori au făcut asta. Dai cu pixul și gata: cresc taxele și, ce să vezi, scade deficitul. Salvezi establishement-ul. Sau, ca să-l citez exact pe domnul Bolojan, „avem grijă, în continuare, de sănătatea statului” (liberalism la maxim).
Voi repeta ce am spus de sute de ori: nu neg că reducerea deficitului se poate face fără suferințe, nu neg că unele măsuri luate au fost întemeiate. De exemplu, dacă știm că pensiile au fost crescute fraudulos, atunci normal și firesc este să spunem stop, temporar. Însă asta e una, reforma-i alta.
Gaura bugetară în care România a intrat din cauza celor pe care i-a susținut inclusiv Ilie Bolojan mai demult, nu poate fi rezolvată prin mai mult socialism, prin înrăutățirea condițiilor de producție și prin frânarea acumulării de capital. Însă exact asta a făcut guvernul:
– mărind de-a valma taxele a expropriat populația; populația a rămas proprietară pe mai puține lucruri, statul a devenit proprietar pe mai multe lucruri; asta înseamnă socialism.
– mărind dările pentru cei care nu au avut nici o vină pentru devalizarea finanțelor publice, guvernul a înrăutățit condițiile de producție; de parcă producția din România nu ar fi suferit oricum (așa cum arată chiar Ionuț Dumitru) de pe urma scumpirii energiei și a golirii țării de forță de muncă.
Ieri am scris că domnul Bolojan a aprins lumina în cămară și a stins-o în sala de operație.
Serios. Dacă guvernul descoperă că în cămară sunt șobolani, atunci ce este înțelept să facă? Să bage mai multă marfă în cămară?! Fiindcă exact asta făcut: mărind taxele a adus mai mulți bani în visterie. Evident, nu. Nici un gospodar nu ar face așa ceva, ci mai întâi ar începe o deratizare serioasă, eventual al goli cămara ca să curețe bine sau ca să plece șobolanii. Pe șobolani îi poți combate și cu anti-corupția (DNA ș.a.), adică prinzându-i, însă asta nu este cea mai eficientă soluție, deoarece șobolanii se înmulțesc rapid și continuă să invadeze cămara în ciuda capcanelor și a otrăvii cu care dai pe-acolo. Definitiv scapi de șobolani doar dacă nu le mai lași nimic de ros – atunci pleacă singuri.
Aș fi aplaudat dacă reducerea deficitului se realiza prin reducerea proprietății statului, îmbunătățirea colectării taxelor existente, prin reducerea puterii funcționarilor asupra vieții noastre.
Operația pe care o avem de realizat în România este complexă.
Pe de o parte trebuie să reducem dimensiunea statului, fiindcă aici apar șobolanii și de aici se risipesc banii. De la administrație la companiile de stat, peste tot se impune o raționalizare a activităților, privatizarea etc.
Pe de altă parte trebuie să creștem baza de impozitare, însă ca un țesut care crește organic. Asta presupune înlesnirea producției, crearea unui climat propice investițiilor private și acumulării de capital, împreună cu combaterea evaziunii”, transmite profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan într-o postare pe Facebook.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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