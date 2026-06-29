Bogdan Glăvan critică strategia privind deficitul bugetar: Oricine poate să mărească birurile, reforma-i alta

Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan susține că reducerea deficitului bugetar nu reprezintă rezultatul unei reforme structurale, ci al creșterii taxelor și contribuțiilor. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, acesta afirmă că măsurile adoptate de Guvern au transferat povara asupra populației și companiilor, fără să rezolve problemele de fond ale finanțelor publice.

În analiza sa, profesorul de economie pornește de la datele privind execuția bugetară și susține că scăderea deficitului este explicată aproape în totalitate prin creșterea veniturilor încasate de stat.

Potrivit acestuia, veniturile fiscale au crescut cu 18,8 miliarde de lei, iar contribuțiile de asigurări sociale cu încă 6,4 miliarde de lei. În total, statul ar fi încasat suplimentar 25,2 miliarde de lei, ca efect al majorării TVA, al impozitului pe dividende, al accizelor, al introducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensionari și al inflației.

Profesorul mai susține că reducerea cheltuielilor de personal este explicată în principal prin diminuarea veniturilor profesorilor.

Bogdan Glăvan consideră că diminuarea deficitului prin majorarea taxelor nu reprezintă o reformă reală și afirmă că această strategie poate fi aplicată de orice guvern.

În opinia sa, problemele bugetare nu pot fi rezolvate prin creșterea poverii fiscale și prin măsuri care afectează producția și acumularea de capital. El apreciază că astfel de politici duc la extinderea rolului statului în economie și la înrăutățirea condițiilor pentru mediul privat.

Economistul precizează că nu contestă necesitatea reducerii deficitului și nici faptul că unele măsuri au fost justificate. Ca exemplu, acesta menționează oprirea unor creșteri de pensii despre care afirmă că au fost acordate în mod nejustificat.

Profesorul susține că România ar trebui să reducă dimensiunea aparatului de stat, să eficientizeze administrația și companiile de stat și să continue procesul de privatizare acolo unde este posibil.

Totodată, el apreciază că baza de impozitare ar trebui extinsă prin stimularea investițiilor private, a producției și a acumulării de capital, nu prin introducerea unor taxe suplimentare.

În același timp, Bogdan Glăvan consideră că o colectare mai eficientă a taxelor existente și combaterea evaziunii fiscale ar reprezenta măsuri mai potrivite pentru consolidarea finanțelor publice decât majorarea fiscalității.