Rareș Bogdan critică majorările de taxe și avertizează asupra economiei României: „Avem cinci trimestre consecutive de scădere a consumului”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează noi critici la adresa măsurilor fiscale adoptate de Guvern și avertizează că economia României traversează o perioadă mult mai dificilă decât reiese din discursul oficial. Acesta susține că majorarea taxelor și impozitelor riscă să accentueze încetinirea activității economice, afectând în special firmele românești și investițiile.

Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei” de la Gândul, liberalul a declarat că economia se confruntă cu o contracție severă, iar indicatorii economici arată o deteriorare a situației mediului de afaceri.

În opinia europarlamentarului, una dintre cele mai mari probleme ale economiei românești este diminuarea consumului, fenomen care, spune el, se resimte deja în activitatea companiilor și în dinamica pieței.

„Avem cinci trimestre consecutive de scădere a consumului, avem contracție economică severă, nu ne mai putem împrumuta decât la dobânzi de 8,4%, ceea ce este absolut scandalos. Au crescut toate utilitățile, am închis peste 150.000 de companii, în special microîntreprinderi, iar capitalul românesc este afectat major”, spune Rareș Bogdan.

Acesta consideră că mediul de afaceri autohton suportă cea mai mare parte a efectelor generate de noile măsuri fiscale și avertizează că dificultățile financiare pot deveni și mai accentuate dacă direcția actuală va fi menținută.

Rareș Bogdan susține că experiența altor state arată că majorarea fiscalității poate aduce venituri suplimentare doar pentru o perioadă limitată, după care efectele asupra economiei devin negative.

„Este clar că creșterea taxelor nu aduce decât pe termen scurt plus valoare, după care contractă economia”, a afirmat Rareș Bogdan, care a invocat exemple precum Italia, Grecia, Franța sau Argentina pentru a-și susține argumentele.

Potrivit acestuia, politicile fiscale trebuie construite astfel încât să stimuleze investițiile și dezvoltarea companiilor, nu să pună presiune suplimentară asupra mediului privat.

Europarlamentarul consideră că modelul de creștere economică din ultimii ani a fost construit în principal pe consum, iar încetinirea acestuia produce efecte în lanț asupra întregii economii.

„Ce avem noi în momentul ăsta este o contractare severă a economiei. Avem probleme serioase, în special în zona capitalului românesc. În ultimii șase ani de zile întreaga creștere a României a fost bazată pe consum”, a spus europarlamentarul.

În opinia sa, lipsa unor politici care să stimuleze investițiile și competitivitatea economiei poate conduce la o perioadă prelungită de stagnare economică.

În cadrul aceleiași emisiuni, Rareș Bogdan a abordat și situația din interiorul Partidului Național Liberal, afirmând că liderul formațiunii, Ilie Bolojan, ar trebui să accepte existența unor opinii diferite în partid.

„În momentul în care un om nu acceptă critici și nu acceptă că în Partidul Național Liberal există două platforme (…) domnul Bolojan trebuie să accepte că o bună parte din membrii Partidului Național Liberal sunt mult mai aproape de valorile conservatoare clasice”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a explicat că PNL reunește atât membri cu orientare conservatoare, cât și reprezentanți ai unei aripi mai progresiste, iar ambele curente ar trebui să fie reprezentate în dezbaterile interne și în procesul de luare a deciziilor.

Declarațiile lui Rareș Bogdan vin într-un moment în care pachetul de măsuri fiscale adoptat de Guvern continuă să provoace reacții atât în mediul politic, cât și în rândul organizațiilor de afaceri. Reprezentanții mediului economic au atras atenția în repetate rânduri că majorarea taxelor poate pune presiune asupra companiilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii, în timp ce Executivul susține că măsurile sunt necesare pentru reducerea deficitului bugetar și stabilizarea finanțelor publice.

În interiorul PNL, pozițiile exprimate de Rareș Bogdan evidențiază existența unor opinii diferite privind direcția economică și politică pe care partidul ar trebui să o urmeze în perioada următoare.